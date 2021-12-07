"Переворот" Зеленского: от монархических жестов до прямых переговоров с Россией

В заранее анонсированных сенсациях всегда чувствуется что-то искусственное. Удивить по-настоящему можно только внезапно. Владимиру Зеленскому как шоумену и бывшему капитану криворожской команды КВН этот принцип хорошо известен. Еще в апреле этого года должны были опубликовать расследование о срыве дерзкой спецоперации по поимке наемников из российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Главной интригой расследования должен был стать ответ на вопрос: так кто же все-таки виновен в том, что вагнеровцев не удалось задержать? Согласно опубликованной в украинском онлайн-издании "Цензор.Нет" летом прошлого года версии, сигнал "отбой" был дан президентском Офисом и, скорее всего, главой администрации Зеленского Андреем Ермаком. Эту версию озвучил Василий Бурба, возглавлявший Главное управление разведки (ГУР) Минобороны в 2020-м и курировавший упомянутую операцию.

Прямых доказательств не было, и, как казалось многим, свет должно пролить независимое расследование Bellingcat - авторитетной международной организации. И вот его широко анонсировали, лонгриды были опубликованы, читатели узнали многое о том, как выманивали из России 33 воевавших на Донбассе боевиков, создавая фейковую ЧВК, как они собрались в Минске и были арестованы белорусским КГБ. Чтиво отменное и увлекательное, но на главный украинский политический вопрос: причастен ли сам Зеленский либо его соратники к срыву операции, авторы Bellingcat так ответа и не дали. Они выдвинули две версии: уже озвученную выше от Василия Бурбы и о том, что "33 трезвенника" сурового вида выглядели слишком подозрительно в Беларуси, в которой вот-вот должны были состоятся президентские выборы, и местные спецслужбы "вязали" всех без разбора.

Сенсация "по расписанию" разогрела оппозицию, которая видит в срыве спецоперации государственную измену. Экс-глава ГУР в эфире одного из телеканалов повторил свои слова о том, что сроки операции перенесли люди из Офиса президента. Сам Зеленский молчал. Но его однопартийцы нашли во всех обвинениях в адрес власти одно слабое звено: мол, операция готовилась, но было одно тонкое место - из Минска боевики должны были лететь самолетом "Турецких авиалиний", который по ложному сигналу должен был совершить аварийную посадку в Киеве, где вагнеровцев бы арестовали. На борту были бы иностранные граждане, да и сам факт подобных посадок, как показал опыт Беларуси, в мировом сообществе не прощают.

26 ноября, более чем через неделю после публикации Bellingcat, Владимир Зеленский выходит на пресс-конференцию и дает собственное видение "вагнергейта": Василий Бурба заигрался, был склонен к авантюрам, а президент, естественно, такие рискованные для имиджа страны и жизни мирных граждан инициативы поддержать не мог.

На самом деле же президентская контратака была построена на другом. Согласно КВНовским стандартам, Зеленский решил сыграть в жанре домашнего задания и выдал собственную сенсацию: 1 декабря в Украине готовится государственный переворот.

"У нас есть агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители Украины, скажем так, с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечен миллиард долларов", - заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции.

Украинский олигарх номер один Ринат Ахметов ответил быстро, но довольно сдержано: мол, ни к каким переворотам я непричастен. СБУ возбудило уголовные дела по делу о перевороте через два дня после пресс-конференции президента, что само по себе странно, но такую последовательность действий в Генпрокуратуре объяснили необходимостью "проверить информацию". Впрочем, факт остается фактом: ни одного заговорщика не арестовано по сегодняшний день.

Похоже, заявлением Зеленский попытался убить трех зайцев. Во-первых, перебил громкий информповод "вагнергейта", во-вторых, дискредитировал акции оппозиции (1 декабря - 30-я годовщина референдума о независимости, люди на Майдане собрались бы в любом случае), в-третьих, отбросил тень на Рината Ахметова - олигарха, с которым у президента началось серьезное противостояние. Кроме причастности к якобы перевороту, по словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, против структур Ахметова возбуждено порядка 200 уголовных дел.

Есть в скандале с "переворотом" и небольшой литовский контекст. Как известно, недавно в Вильнюсе праздновал свое день рождения известный телеведущий Савик Шустер, в гостях у которого было немало украинских политиков, преимущественно отставных, таких как экс-премьер Владимир Гройсман и экс-министр МВД Арсен Аваков. Был в Литве и опальный олигарх и де-факто работодатель Шустера Ринат Ахметов. Цель его визита до сих пор не раскрыта. Как сообщает "Украинская правда", ссылаясь на свои источники, олигарх в Вильнюсе вел переговоры о будущих кандидатах в президенты.

По поводу "переворота, назначенного на 1 декабря", в украинском сегменте соцсетей было немало юмора. В сам же день икс в центре Киеве произошло два события. Оппозиция собрала немногочисленный митинг, главным лозунгом которого была отставка Андрея Ермака, которого обвиняют (неофициально) в срыве операции по поимке вагнеровцев. Второе событие - обращение президента к парламенту. Правительственный квартал от Майдана был огражден многочисленными кордонами полиции и нацгвардии, как во времена Януковича. Сам же Зеленский в здании Верховной Рады выступил с очень эмоциональной речью. Его аудиторией были не только народные депутаты, а военнослужащие и представители общественности. Визуально это дало картину переполненного зала, был и звуковой эффект: гости парламентского зала аплодировали вместе с представителями президентской партии и заглушали оппозицию.

Зеленский стучал по трибуне и постоянно повторял слово "впервые", о чем бы ни шла речь - от строительства дорог до вооружения армии. Прозвучали и две настоящие сенсации. Первая - экономические паспорта для детей. Подобно тому, как в ОАЭ и других монархиях Ближнего Востока, в Украине планируют направлять деньги с рентных выплат на счета детей, у которых к совершеннолетию должно накопиться 10 тысяч долларов. Этот шаг - явный прицел на второй президентский срок, по поводу которого Зеленский продолжает кокетничать. Вторая сенсация звучит так: "Мы должны сказать правду. Мы не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией, и пока это признали все. Все внешние партнеры, а некие внутренние это не признают. Мы должны говорить, зная, что у нас сильная мощная армия, и не бояться сейчас говорить друг другу правду. Если мы хотим вернуть Донбасс, то давайте, а если хотим просто ходить и говорить об этом, то давайте ничего не делать". После этих слов Зеленский сделал еще один символический шаг - вручил звание Героя Украины легендарному командиру "Правого сектора" Дмитрию Коцюбайло.

Заявление о прямых переговорах с Москвой ожидаемо возмутило право-патриотический лагерь. В самой России ответили в своем неизменном стиле: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Донбассе "внутриукраинский", и РФ не является одной из его сторон, следовательно, договариваться нужно с лидерами самопровозглашенных республик. Как бы не хотелось Зеленскому сделать экстравагантный шаг, инициатива не в его руках. Условия Москвы хоть в Нормандском формате, хоть в двустороннем остаются одними и теми же: особый статус Донбасса и дальнейшая федерализация Украины. Подписание таких соглашений - политическое самоубийство, еще более явное, чем отказ Януковича в 2013-м от подписания в Вильнюсе соглашения об ассоциации с ЕС. Зеленский не может этого не понимать. Вероятно, его призыв к прямым переговорам тоже является частью избирательной кампании, таким образом он заигрывает с пророссийским электоратом.

Тема "переворота 1 декабря", как и тема вагнергейта уже теряют свою актуальность в украинском информационном пространстве. "Вечнозеленой" остается лишь российская агрессия и скопление войск РФ и границ с Украиной. В этом контексте призыв к прямым переговорам может быть попыткой разрядки напряженности. Но Москва, похоже, этот жест не оценила. Дату и место очередной сенсации - встречи Зеленского и Путина - не анонсирует ни одна из сторон.

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