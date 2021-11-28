Лина Авертене. Традиционная коррупция

Нормально ли сдавать деньги на подарок воспитателям и учителям перед очередным праздником, носить подарки докторам, чтобы они лучше выполняли свою работу?

Доход госслужащих формируется из налогов родителей. По сути, мы уже отблагодарили их за труд. Зарплату начисляют обычные граждане, причем и те, у кого есть дети и те, у кого их нет.

Не кажется ли вам странным, наличие дополнительных бонусов и вознаграждений для некоторых профессий?

Почему мы оставляем чаевые официанту, но не даем их дворнику, чья работа более пыльная и менее прибыльная?

Почему продавец должен терпеть ругань покупателей, и хорошо обслуживать за оговоренную плату, а доктор и воспитатель проявлять хорошее отношение только в обмен на благодарность?

Что это: устаревшая традиция или дискриминация по профессиональному признаку?

Почему конверты, принесенные депутату или чиновнику - взятка, а учителям и врачам — благодарность? Не является ли это самообманом? Ведь в реальности суть одна и та же. Мы хотим добиться благосклонного отношения к себе.

А что получаем в итоге? Незаслуженные оценки, дипломы без знаний, отсутствие справедливости и людей, которые понимают только силу денег. Такой способ мышления рождает иерархическое общество, касты и приводит к увеличению уровня бедности.

Есть множество профессий, с большим риском для здоровья, но менее доходных, чем профессия доктора, учителя или воспитателя. Тем не менее, от этих людей мы ожидаем ответственного отношения к делу за назначенную зарплату.

Возможно, дело в том, что есть должности и профессии, имеющие власть? Одни контролируют жизнь и здоровье, другие воспитание и образование, третьи законы и разрешения. Таким образом, в руках людей определенных профессий, оказывается некая власть и рычаги управления, и при отсутствии совести, они ими этим откровенно пользуются. А мы – потакаем.

Профессия предполагает обмен знаний и умений на материальное вознаграждение. Но если учитель продает за вознаграждение оценки, это обесценивает саму суть балльной системы. В лидерах оказывается не самый талантливый ребенок, а дитя богатых и влиятельных родителей. В результате они имеют приоритет при поступлении, продолжают получать высокие баллы за счет родительского кошелька, а потом идут учить, лечить и судить нас с вами.

В результате «традиционных» подарков, благодарностей, а точнее сказать – взяток, проигрывают все. На рабочих местах оказываются люди без необходимых талантов и навыков, и в итоге это тормозит развитие всех сфер жизни: экономику, науку, образование, здравоохранение, законотворчество.

Многие вещи мы делаем по традиции, потому что так было принято еще до нас. Отказываясь критически мыслить, задаваться вопросом - хорошо это или плохо, актуальна ли данная традиция для равноправного общества, мы движемся назад в иерархическое общество.

Доктор, чиновник, учитель и воспитатель заключили договор на определенных условиях и обязаны выполнять свою работу на 100%. Если мы разрешаем им бонусы и вознаграждения, то они должны быть введены для всех других профессий тоже, а не только для каких-то привилегированных. Иначе нельзя говорить о равноправии.

А еще лучше – просто отказаться от этой традиции, начиная хоть с приближающегося Рождества. В Новый Год, как говориться, с чистой совестью.

Настало время пересмотреть некоторые коррупционные традиции.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!