Куда или откуда? В чем отличие беженца от любой иной категории иммигрантов

Главное отличие беженца от любой иной категории иммигрантов, мигрантов или переселенцев любого рода, в том, что беженцы всегда уезжают "откуда", а все остальные едут "куда".

И если чужестранец заявляет, что его конечная цель, условно, Германия, то это кто угодно, но только не беженец. Для беженца хороша будет любая страна, которая безопаснее той страны, которую он покинул. Беженцы едут "откуда", а все остальные стремятся "куда".

Например, если человек ищет хорошо оплачиваемую работу, то он едет "куда" - туда, где больше платят людям его квалификации. И так ездит вахтовым методом или уезжает на несколько лет, а то и навсегда, большое количество литовцев. Но они же не беженцы. Они просто трудовые мигранты. Это совершенно обычная и нормальная ситуация. Люди переезжают из города в деревню, например, в поисках большего дохода. Но это же не беженцы… Экспаты, квалифицированные специалисты меняют место проживания, а то и страну, если есть выгодное предложение работы. Все они едут "куда", куда-то. Хотя и там, где они жили, им ничего не угрожало, и вполне можно было жить.

Халявщики, в поисках пособия и прочих дармовых благ, могут пытаться прикинуться беженцами, но абы в какую страну не побегут, а только туда, где можно нахаляву сорвать куш побольше. То есть они поедут, пойдут, будут прорываться "куда".

А вот беженцы, напротив. Для них главная цель – покинуть опасное место. И им не так важно, как будет называться другая страна, и какие там для них условия. Им главное убежать «откуда», от войны, преследований, опасности, голода и т.д. Для них главное - уехать из "своей" страны. Беженцы уезжают, "куда глаза глядят", куда могут, куда успеют, куда отходит пароход (поезд, самолет), куда "ноги несут". Беженцам не столь важно «куда», но им критически важно "откуда".

И когда иностранец на границе Польши или Литвы говорит, что его цель – Германия, но при этом утверждает, что он беженец, то Станиславский на это сказал бы "не верю".

А дальше можно рассуждать, кто это: беженцы, экономические иммигранты, фейковая или реальная гуманитарная катастрофа, эпидемический поток халявщиков, выступающих союзниками диктатора, или что-то другое, что еще предстоит классифицировать.

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