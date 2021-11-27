Там, где заканчивается разговор, начинается драка

В последние дни волна критики обрушилась на Ангелу Меркель за то, что она посмела позвонить Александру Лукашенко. Досталось и Гитанасу Науседе. Но справедливы ли эти упреки?

Можно ли вести переговоры с диктатором, террористом, с деспотом? Одно время у силовых структур был девиз – с террористами переговоров не ведем. В результате гибли люди, заложники.

Потом парадигма изменилась. Главной целью силовых операций стала не ликвидация преступника, а сохранение жизни мирных жителей и заложников. Появилась специальная профессия – переговорщик. В международной политике аналогом этой профессии является дипломат. И пока дипломаты разговаривают, ружья молчат. А люди не гибнут.

Разговаривать с преступником любого калибра мерзко и неприятно. Но плохой разговор все же лучше, чем драка.

Сейчас у белорусской власти в заложниках не только граждане своей страны, но и жители Ирака, Сирии и других стран. А чем больше у преступников заложников, тем шире возможность для торга.

Каким путем люди оказались в заложниках, в данном случае не так важно. Кто-то был политически безразличен, кто-то купился на посулы, кто-то искал убежища или лучшей жизни. Суть не в этом. Суть в том, что все эти люди оказались в заложниках у белорусских властей.

Ценность человеческой жизни для представителей западной цивилизации стоит превыше личного комфорта, а порой и выше рейтинга. И ради спасения жизней совершенно незнакомых людей, граждан совсем других стран, лидеры западных государств, несмотря на критику оппонентов, идут на переговоры. И правильно делают.

Наивно полагать, что главы европейских стран строят иллюзии, относительно белорусских властей. Но они используют любую мирную возможность для разрешения кризиса и «освобождения» заложников.

Переговоры – это всегда затяжная игра. Быстро происходят только плохие дела. Наломать дров – дело не хитрое. Возможности еще будут. А пока надо дать слово и время переговорщикам. Глядишь, и миграционный кризис найдет успешное разрешение без участия горячих голов.

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