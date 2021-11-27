Естественный постковидный синдром

Конспирологические версии эпидемии, отказ от прививок и недоверие к врачам напоминают о том, как в середине прошлого века, налетчик Коба Джугашвили, более известный как "вождь народов" Иосиф Сталин, объявил врачей "врагами народа".

И это так крепко въелось в сознание некоторых людей, что до сих пор в их картине мира фармкомпании только и делают, что «наживаются», а не создают лекарства, которые помогают бороться с заболеваниями. Верные «сталинским заветам», эти люди продолжают считать врачей «вредителями», а не спасителями. Ну и, конечно, прививки в их понимании – это в лучшем случае сионистский заговор, а то и вовсе вселенское зло.

Кому-то эти мировоззрения могут показаться забавными, но только не врачам, которые уже второй год не вылезают из больниц, работая в совершенно экстремальных условиях. И одна из причин, по которой эпидемию второй год не удается остановить – отказ части общества делать прививки.

Конечно, какой-то риск в вакцинации есть, например, шесть случаев тромбозов на 6 млн введенных доз вакцины от Johnson & Johnson (один из миллиона – машины чаще сбивают пешеходов по дороге в магазин!!!). Но это как плата за пользование смартфоном в виде фактической передачи персональных данным третьим лицам — некоторые люди страдают из-за этого от мошенников и теряют свои сбережения, но это же не значит, что всем нужно перестать пользоваться смартфонами.

Справедливости ради надо заметить, что история знает много случаев, когда попытки врачей и властей остановить эпидемию и спасти жизни, натыкалась на жесточайшее сопротивление, страх и бунты малообразованной части населения. А значит, надо продолжать объяснять…

Когда все это кончится?

По всей видимости, тогда, когда все жители страны или переболеют, или сделают прививку.

И если с прививкой все понятно, то тем, кто отказывается прививаться, надо очень четко понять – рано или поздно они неминуемо заболеют, и каждый пятый из них заболеет тяжело, а несколько человек из ста – умрут. И не стоит тешить себя надеждой, «хорошим иммунитетом», молодым возрастом и иными оправданиями. Рискуют все. И любой человек, вчера еще пышущий здоровьем и отмахивавшийся от вакцинации, сегодня может оказаться в реанимации на ИВЛ. И хорошо еще, если он вернется из больницы домой, а не на кладбище.

Угнетают ли вакцины "естественный" иммунитет?

Нет. Вакцины дополняют естественный иммунитет. Более того, вакцины сберегают «естественному» иммунитету «силы» для более эффективной борьбы со всевозможными вирусами и бактериями, против которых прививки еще не придумали.

Организм человека перестает бороться с инфекциями или в силу возраста, или при возникновении иммунодефицита, например, вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), т.е. при развитии заболевания СПИД. Но это как раз вирусное заболевание, против которого еще не придумали вакцину.

Не проще ли переболеть КОВИДом легко, чем делать прививку?

Не проще. Во-первых, потому, что это игра в русскую рулетку. Как будет развиваться заболевание, предсказать довольно сложно. Тяжело болеют и умирают не только пожилые или ослабленные хроническими заболеваниями пациенты, но и молодые. И даже дети.

Во-вторых, даже после легкой формы КОВИДа может сформироваться пост-ковидный синдром (или Long COVID). А это значит, что после «легкого КОВИДа» у человека начнутся вместе или в произвольном сочетании: ухудшение памяти, бессонница, тошнота, рвота, понос, боли в животе, судороги, головокружение, потеря координации, искажение запахов и вкусов, выпадение волос, сильнейшая физическая слабость, сбой гормонального цикла, плаксивость, панические атаки, колебания давления и пульса, ухудшение зрения и др.

В результате проблем с давлением, у пациента с постковидным синдромом может возникнуть инсульт.

Сосудистые нарушения приводят к проблемам с щитовидной железой, терморегуляцией. У мужчин даже может начать расти грудь из-за изменения уровня пролактина.

При поражении надпочечников возникает повышенная продукция адреналина, и организм находится в постоянном стрессе, что губительно для всех систем и органов.

Постковидный синдром уже сейчас насчитывает более 200 различных проявлений и симптомов, превращающих человека в инвалида, приводящих к потере работы – человек физически не может добраться до работы, забывает то, что знал и умел раньше. И эти симптомы преследуют человека более года! И лечить их пока что врачи не научились. И от постковидного синдрома страховки нет. Он может возникнуть даже после легкой формы заболевания.

Когда делать третью прививку?

Правительство Литвы приняло очень верное решение не дожидаться значительного снижения поствакцинального иммунитета и не затягивать с третьим уколом до 6 месяцев. Поэтому с 17 ноября все, кто сделал прививки 4 месяца назад, могут пройти ревакцинацию, получить бустерную дозу мРНК-вакцины.

И такой способ защиты от инфекций не является новостью. «Бустерные» дозы, ревакцинацию от множества болезней люди делают уже давно. Например, от полиомиелита, дифтерии и столбняка – на втором году жизни. От туберкулеза – перед школой. Так что нет никакой новости для врачей или иммунологов в бустерной дозе вакцины.

И если вы хотите быть защищены от КОВИДа максимально, то нужно пойти и сделать еще одну прививку.

Но надо помнить, что максимально в медицине – это всегда меньше 100%. А, значит, маски, дистанция, дезинфекция и минимизация контактов остаются обязательными даже после третьей дозы вакцины.

Берегите свое здоровье – делайте прививки.

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