Еще одна тревожная граница. Может ли Лукашенко дестабилизировать Украину?

Тысяча километров границы от Волыни до Черниговщины до недавних пор была тихим местом. Здешние полесские пущи, часть из которых к тому же приходится на чернобыльскую зону отчуждения, не были популярными ни среди мигрантов(они обычно попадают в Украину через российскую либо молдавскую границу и движутся на Запад в сторону Польши или Словакии), ни среди крупных контрабандистов (им интереснее переправлять сигареты в Польшу, Словакию и Венгрию, а до войны они налаживали теневые схемы поставки топлива из РФ).

Зоной риска этот регион объявил сам Александр Лукашенко в 2020-м году: по его словам, с украинской территории шли "тонны оружия" для белорусской оппозиции. Собственно, такие же обвинения звучали в сторону Польши и Литвы. Белорусский диктатор записал во враги все соседние страны за исключением России и провозгласил, что на границах с ними "мышь не проскочит". Хотя последние события показывают, что советская пословица о границе на замке к лукашенковской Беларуси никакого отношения не имеет.

В то время как группы мигрантов стали массово переходить из Беларуси в Литву, Латвию и Польшу, украинские пограничники таких попыток не фиксировали. Этому есть просто логическое, точнее логистическое объяснение: люди, которые стремятся попасть в Западную Европу из Украины, точно также должны преодолевать границу с ЕС. Отсюда первый вывод: на белорусско-украинской границе могут оказаться либо те, кто дезориентирован, либо те, кого специально силой пригнали силовики Лукашенко.

В Киеве по-разному оценивают возможность возникновения миграционного кризиса на рубежах с Беларусью. Если Лукашенко прикажет вытеснить некоторое количество мигрантов в Украину, эта задача выполнимая, учитывая протяженность границы и лесистую местность. Если миграционный кризис использовать как casus belli, то возможен и такой сценарий: Беларусь при помощи мигрантов провоцирует вооруженный пограничный инцидент, затем призывает на помощь своего союзника Россию, и та начинает полномасштабное вторжение в Украину. Другие поводы для перемещения беженцев к украинской границы сложно придумать.

В самой Украине мало тех, кто положительно воспринимает возможный наплыв беженцев. Предложение депутата бундестага социал-демократа Нильса Шмида устроить в Украине временный лагерь для мигрантов даже официальный Киев воспринял без надлежащей дипломатичной толерантности: секретарь украинского Совбеза Алексей Данилов предложил социал-демократам принимать беженцев "у себя дома".

На фоне событий на белорусско-польской границе Украина начала укреплять свои северные рубежи: сюда стали перебрасывать дополнительные силы пограничных войск, национальной гвардии и полиции. Речь идет прежде всего о силах правопорядка, которые в случае надобности будут сдерживать возможные беспорядки и провокации. Из Вооруженных Сил к этим мероприятиям привлекают только силы территориальной обороны. 8500 бойцов, безусловно, усилят охрану границы, но для полноценного обустройства границы с Беларусью, по словам министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, необходимо два года.

Границы с бывшими республиками СССР Украина обустраивала долго и неохотно. Даже начало войны с Россией не вывело эту задачу в первейшие приоритеты. Сооружение так называемой стены на границе с РФ превратилось в национальный долгострой. Белорусское же направление и вовсе многим казалось второстепенным. Если всерьез рассматривать Союзное государство России и Беларуси как потенциального агрессора, то "перекрывать" надо участок протяженностью более 3000 километров - задача сложная, требующая множества ресурсов.

Если угроза со стороны Беларуси пока остается потенциальной, то со стороны России она очевидна. Как и весной этого года РФ начинает стягивать свои войска к украинской границе. Сейчас речь идет уже о 114 000 группировке. Наиболее активно об этой угрозе говорят западные политики. Реакция Киева на их фоне выглядит более, чем спокойной, - о возможности нового витка агрессии тут стараются не забывать, сегодняшнее обострение - всего лишь "одно из". Ключевым вопросом в случае полномасштабной агрессии Москвы станет поведение западных партнеров: будут ли они готовы оказать военную помощь или снова выскажут "глубокую обеспокоенность". Стоит отметить, что сегодняшняя риторика лидеров Великобритании и США по отношению к российской агрессивной политике гораздо более жесткая, чем была в 2014 году.

Современная гибридная война не ведется в каком-то одном измерении. Если войска стягиваются не для "показухи", то должны быть и другие признаки грядущего кризиса, который, по оценкам украинского Минобороны, может случиться в начале декабря. С информационной составляющей все более-менее ясно: истерия относительно Украины на российском телевидении нагнетается постоянно, градус призывов к "освободительному походу" не падает. Остаются экономические и политические составляющие. Скачок цен на газ и, как следствие, энергетический кризис - это удобный повод "расшатать" как Европу, так и Украину изнутри.

Пророссийская "пятая колонна" в Украине ослабла и не способна вывести на улицы тысячи людей с призывом "Путин, введи войска!". Сепаратистские заговоры образца 2014 года тоже маловероятны. Следовательно, Москве нужен некий экстраординарный повод. Его может создать Лукашенко. Как показал опыт событий на белорусско-польской границе, официальный Минск способен провоцировать напряжение на границе, а это кратчайший путь к вооруженному конфликту. Поводом может послужить и саммит Восточного партнерства, назначенный на 15 декабря - Путин как любитель "красивых жестов" может приурочить очередное обострение как раз в преддверии или непосредственно во время саммита для того, чтобы продемонстрировать, что страны Восточного партнерства находятся в зоне "российских интересов".

С другой стороны, вполне возможно, что нынешнее скопление российских войск на украинской границе - очередной виток новой "холодной войны". Учения армии РФ и ее сателлитов будут "уравновешиваться" маневрами Украины и стран НАТО (интенсивность таких мероприятий в последние годы заметно усилилась). Тогда нам предстоит жить в реальности, когда постоянные военные учения будут своего рода предохранителями от большой войны.

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