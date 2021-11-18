Константин Эггерт. Почему наследники Дзержинского решили ликвидировать "Мемориал"

Кремлю кажется, что созданная тридцать с лишним лет назад организация мешает ему вернуть страну в эпоху «самого вкусного в мире мороженого». На самом деле, это невозможно в принципе.

«Проходите, пожалуйста», — подчеркнуто вежливо сказал мне милиционер. И совершенно неожиданно козырнул. Время — октябрь 1990 года. Место — Москва, улица Станкевича (ныне Вознесенский переулок), дом 12. Я иду проситься на работу в свою первую редакцию. Это (увы, давно закрывшаяся) газета «Куранты», учредителем которой был оппозиционный, антикоммунистический Московский городской совет народных депутатов. Когда я пришел на пост охраны на первом этаже, выяснилось, что я забыл дома свой паспорт. Милиционер попросил хоть какой-то документ с фамилией. Я предъявил удостоверение члена общества «Мемориал»* с факсимиле подписи академика Андрея Сахарова — его первого председателя. Тут-то товарищ сержант и отдал мне честь. Хотя Сахаров умер в декабре 1989 года.

Сегодня такое трудно себе представить. Но тогда, в революционной столице, захваченной вихрем исторических перемен, мало какая организация могла сравниться по узнаваемости и престижу с «Мемориалом»*, разве что движение «Демократическая Россия».

Мы вместе с ныне покойной мамой вступили в общество «Мемориал»* в том же 1990 году. Тогда в него принимали прежде всего репрессированных коммунистическим режимом и их потомков. За эти тридцать лет «Мемориал»* изменился. Идея членства в нем ушла сама собой.

Сегодня это две организации — просветительский центр и центр правозащитный. Они обе — национальное достояние, не просто хранители исторической памяти и понятия прав человека, не загаженного политическими дрязгами и «культурными войнами». «Мемориал» — одно из немногих мест, где еще говорят о возможности и контурах достойного и мирного будущего для России. «Мемориал» не раз выдвигали на Нобелевскую премию мира. Если бы ее присудили, то Генеральной прокуратуре было бы труднее объявить эти организации иностранными агентами, а теперь и обратиться в Верховный суд с требованием о ликвидации обоих «мемориальских» центров. Труднее, но не невозможно. Нобелевская премия, врученная китайскому литератору и правозащитнику Лю Сяобо в 2010 году, не помешала пекинскому коммунистическому режиму довести его до смерти в тюрьме в 2017-м. Уверен: в Москве этот «успешный» опыт борьбы с «диссидентурой» учли.

Многие спрашивают: «За что хотят ликвидировать “Мемориал”*?» Это же не сеть штабов Навального**, не «ОВД-Инфо»*, не «Голос»*, не «Проект.Медиа»*** и не The Insider*. Активистов не мобилизуют, за выборами не наблюдают, расследований не ведут, коррупционеров не разоблачают. Раздражают, конечно, своей правозащитной деятельностью, особенно отдельных северокавказских персонажей. Ну, так не они одни.

Формально оба «Мемориала»* хотят закрыть за то, что их сотрудники отказываются маркировать свои организации в качестве иностранных агентов. То есть показать всем остальным, что гордость и собственное достоинство — не те качества, которые помогают выжить в современной России. Однако я уверен, что помимо претворения в жизнь лицемерного лозунга «У нас неприкосновенных нет!» (который всегда относится только к критикам власти), правящим Россией наследникам Дзержинского особенно приятно закрыть именно «Мемориал»*. Его существование каждый день напоминает им о том времени, когда слово «чекист» было ругательным, когда общество с ужасом каждый день узнавало жуткие подробности «нашего славного прошлого» и никто не пел дифирамбы «самому вкусному советскому мороженому» — хотя бы потому, что тогда все реально знали, какое оно на вкус.

Намеченная ликвидация «Мемориала» — это попытка отменить эпоху перестройки и перенести страну на лубянской машине времени в 9 февраля 1984 года, день накануне смерти Юрия Андропова. Перед тем как стать секретарем ЦК, а потом на 15 месяцев сменить Леонида Брежнева на посту генсека, Юрий Владимирович 15 лет руководил КГБ. Для значительной части нынешней верхушки это время получения (в основном) майорских погон и надежд на быстрое продвижение по службе в рамках поставленного, наконец, под контроль КГБ государственного и партийного аппарата. Но Андропов успел посадить и довести до самоубийства всего нескольких партийных бонз брежневской поры, обвиненных в коррупции и непотизме. А потом отказали почки. И вот сегодня стареющее начальство с ностальгией смотрит в свою молодость, когда можно было вбрасывать в массы анекдоты про Сахарова, который на самом деле «Цукерман», когда ракетоносцы бороздили, а танки выдвигались, афганские «душманы» гибли от залпов «Града», а на телеэкранах шли сплошняком сериалы про продолжателей дела «железного Феликса», у которых «чистые руки, горячее сердце, холодная голова».

Запретить «Мемориал» — это символически (а может быть, и реально) вернуть Дзержинского на Лубянскую площадь, сделать вид, что без малого 38 лет, прошедших со дня смерти Андропова, как бы не было. Кремлевская машина времени — это советская мечта, автомобиль «Волга ГАЗ-24», но только с полностью закрашенным ветровым стеклом. Она способна давать только задний ход, переносить Россию и ее граждан только в прошлое, определенное биографией и вкусами сегодняшней «элиты».

Но за красной стеной, похоже, невнимательно слушали Аллу Пугачеву. Она еще в эпоху брежневского застоя проинформировала всех нас: «Жизнь невозможно повернуть назад». Мудрая, прозорливая Алла Борисовна! Спасти, сохранить «Мемориал»* — значит притормозить заржавевшую «Волгу», соскоблить краску с ветрового стекла и возобновить движение вперед. Спокойно, вдумчиво, без истерик и упреков. Так, как работают и, надеюсь, еще будут работать в «Мемориале».

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