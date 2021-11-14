ЛГБТ и миллиарды лет эволюции. Неожиданный ракурс "нетрадиционной" ориентации

Удивительно, конечно, что в 21-м веке некоторым людям приходится объяснять, что гомосексуализм – это не патология, а вариант нормы. Что это такие же люди, как все остальные, а значит и права у них должны быть такими же, как и у гетеросексуального большинства.

А ведь уже более 30-ти лет назад, в 1990 году, ВОЗ исключила гомосексуальность и бисексуальность из списка психических расстройств. Несколько позже из этого списка была исключена и трансгендерность. И это притом, что ВОЗ, как правило, не особо торопиться признавать очевидные факты. Ведь, например, на признание роли бактерий (Helicobacter pylori) в патогенезе язвенной болезни у ВОЗ ушло не много ни мало – 20 лет!

Впрочем… в этом мире достаточно много людей, которые считают Землю плоской, а небо – твердью, считают, что Солнце вращается вокруг Земли, а пол ребенка зависит от матери. Как говорили в Средневековой Испании, инквизицию то мы отменим, а с инквизиторами что делать?

В Средневековой Европе женщины считались всего лишь «движимой» собственностью мужчин. Крепостные в царской России и рабы в южных штатах США еще в 19-м веке тоже не считались за людей, а учитывались наряду с домашними животными.

Постепенно и за женщинами, и за темнокожими афроамериканцами и даже за российскими крестьянами были признаны все общечеловеческие права. В том числе и право на свободный брак, право наследования и многое другое. Афроамериканцы были приравнены к белокожим жителям США, женщины получили равные с мужчинами права, а крепостные крестьяне перестали быть собственностью и стали полноправными гражданами.

Но определенной категории людей, чтобы чувствовать свою значимость, нужно обязательно лишить другую часть людей каких-нибудь прав, перевести в разряд неполноценных. Иначе их прямо корежит. И тут им на глаза попались сексуальные меньшинства. И любители разделять и властвовать воспряли духом.

Это, конечно, банальный комплекс неполноценности, следствие нереализованности, отсутствия таланта или способностей, когда чтобы возвыситься и почувствовать собственную значимость, необходимо кого-то унизить, признать "полукровкой".

А между тем, эволюционные биологи давным-давно заметили, что какой бы класс, отряд или семейство животных они не изучали, они обязательно обнаруживают виды животных, определенный процент популяции которых из поколения в поколение, на протяжении миллионов лет, практикует однополые отношения.

О чем это говорит эволюционному биологу? О том, что по каким-то неведомым нам причинам, некоторый процент однополых отношений в популяции определенных видов животных выгоден в эволюционном плане для выживания всего вида.

Если бы это было иначе, если бы однополые отношения несли угрозу выживанию вида, то или вид исчез бы, или однополые отношения были бы выбракованы естественным отбором. Но этого не происходит. По каким-то причинам эволюция сохраняет в популяции некоторый процент особей, предпочитающих однополые, а не гетеросексуальные отношения. Почему-то естественный отбор не отбраковывает таких особей, а воспроизводит раз за разом в новых поколениях. И так длится уже десятки и сотни миллионов лет.

Эволюции, как и природе в целом, наплевать на законы, которые люди – весьма недавно появившийся вид животных – пишут на своих бумажках. У эволюции свои законы, которые в несколько сотен тысяч раз древнее, чем законы, которые люди научились писать на бумаге, папирусе или глине менее 10 тысяч лет назад.

Человек – обычное животное из отряда Приматы. И когда он начинает навязывать природе свои бумажные законы – это выглядит не только смешно, но и довольно глупо.

Иными словами, природе виднее. И нам бы не грех почаще прислушиваться к ее советам. А прислушавшись, мы поймем, что ЛГБТ, люди придерживающиеся "нетрадиционной" ориентации, нужны для выживания всего вида Homo sapiens – человечества. И не стоит высокомерно думать, что мандат депутата или принадлежность к гетеросексуальному большинству дает право дискриминировать права меньшинства, считать себя умнее природы. Эволюцией задумано так, что именно высокомерие как раз и приводит к довольно быстрому вымиранию.

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