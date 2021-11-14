Где взять деньги? Дыры в бюджете, продажа алкоголя, легализация проституции

Если правительство решает, что можно снизить возрастной порог для продажи алкоголя, в том числе и крепкого, а время разрешенной продажи по воскресеньям увеличить, значит в бюджете дыра и ее надо срочно залатать. "Залакировать" алкоголем.

Радует, что государство, кажется, убедилось в том, что повышать налоги и иные поборы с населения дальше некуда. И действительно, любой экономист скажет, что во времена кризиса налоги нужно снижать, пояса надо затягивать солидарно – и государству, и людям. Но, похоже, что пока пояс затягивается лишь у жителей. И иногда не на животе, а на шее. А тем временем государство не спешит урезать свои расходы и не торопиться жить по средствам, экономно, как обычные люди. Зарплаты чиновников и депутатов в эпидемию не пострадали.

А на их зарплаты, учитывая снижение налоговых поступлений, вызванное многочисленными локдаунами, карантинами и ограничениями, нужны деньги. И очень огорчает то, что государство решило искать эти деньги, фактически спаивая молодежь. Это, конечно, стратегическая ошибка. По иному и не скажешь.

А между тем есть много иных источников для поступлений доходов в бюджет и денег в экономику, которые власти упорно не замечают уже много лет.

Где же взять деньги? Ну, например, там, где их берет криминал. Отнять доходы у криминала, а не у честных работяг - вполне достойное и благородное занятие для государства. При этом, кстати, и расходы бюджета значительно снизятся. Для этого достаточно, например, легализовать проституцию, как это сделано хотя бы в Германии, где годовой оборот этого легального бизнеса составляет более 6 миллиардов евро. И с этих денег в полном объеме уплачиваются налоги, пополняя бюджет.

Впрочем, в Европе достаточно много стран, где проституция является обычной профессией, за работниками которой не гоняется полиция, а наоборот – защищает, как и граждан других профессий. И, кстати, работники этой индустрии, когда она легальна, платят в бюджет весьма солидные суммы налогов. Платят государству, а не криминалу.

Да и негоже государству лезть в постель к своим гражданам и проверять, кто с кем и как. Негоже регулировать то, как граждане организуют свой отдых. И даже негоже лезть в суть бизнеса. И это касается любого бизнеса.

Государство должно обеспечивать гражданам безопасность и свободу выбора. И если что-то, чем кто-либо занимается, не наносит вреда другим людям, то нет никаких оснований объявлять его преступником и гоняться за ним с мигалками.

Оставим в стороне обсуждение морального аспекта данной профессии. Продажа алкоголя или сигарет вряд ли моральнее, чем занятие сексом. А пьяная компания на улице уж точно опаснее, чем девушка (или юноша) «легкого поведения». Ежегодное увеличение налоговой нагрузки на работающих людей тоже, мягко говоря, аморально. А потому оставим людям право самостоятельно определять границы своей морали. Не будем превращаться в тоталитарное общество, где правила морали диктует власть. Проституция, с точки зрения бизнеса и налогообложения, – это всего лишь одна из разновидностей услуг.

Посмотрим на то, как решают этот вопрос другие страны. И не будем стараться быть святее Папы Римского.

Проституция легальна в Австрии, Австралии, Бельгии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Израиле, Италии, Канаде, Латвии, Нидерландах, Новой Зеландии, Франции, Чехии, Чили, Швейцарии и многих других вполне благополучных странах. Они не разрушились от легализации проституции, а их жители не ударились во все тяжкие.

Какой образ жизни вести – это личный выбор каждого. Государство, подглядывающее в замочную скважину домов своих жителей, выглядит не только смешно, но и гораздо неприличнее, чем проститутка или ее клиент.

Если бы государство посчитало, сколько человеко-часов работы полицейских и судов уходит на борьбу с проституцией, сколько на это уходит денег, то сразу стало бы понятно, что выгоднее легализовать то, с чем совершенно бесполезно бороться. Ни у кого, ни разу еще это не получилось за всю историю человечества.

Таким образом, легализация проституции позволила бы одновременно уменьшить расходы бюджета и увеличить доходы.

И это принесло бы стране гораздо меньший вред, чем легализация продажи алкоголя вчерашним тинэйджерам.

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