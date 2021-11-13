В толпе людей не видно. Что делать с беженцами и атакой белорусских властей

Чтобы понять, что делать с текущим миграционным кризисом, нужно кое-что понимать за пределами привычных штампов. Понимать суть того, что происходит, цели и возможные последствия. Ну и, конечно, освободиться от демонов в своей собственной голове. А значит нужно изменить то, что изменить в наших силах, чтобы минимизировать негатив действий тех людей, изменить которых мы не можем.

А потому давайте разберемся, кто и зачем на самом деле оказался на границе Беларуси с Литвой, Польшей и Латвией. А разобравшись, станет ясно, что делать.

Отвлечемся не некоторое время от штампа "это беженцы". Так будет больше шансов "навести резкость" и увидеть в этой толпе разные категории людей.

Итак, мы видим сотни, а то и тысячи людей, которых пригласили (позвали, завербовали, агитировали) белорусские власти, которым эти власти предоставили возможность оказаться в приграничной зоне.

Предлагаю пока использовать термин "вербовка". Вербовать можно волонтеров, работников, но можно и наемников.

Наемникам, как известно, платят. Причем это м.б. оплата в нематериальной форме. Нематериальный актив – тоже актив, и подчас гораздо более ценный, чем некоторая сумма денег.

В Средние века наемникам платили возможностью получить титул или разграбить завоеванное поселение, во французском Иностранном легионе платили получением французского гражданства.

Белорусские власти предоставляют наемникам транспорт, возможность преодолеть особо охраняемую приграничную территорию, поставить палатки у самой границы, снабжают информацией и инструментами, координируют действия. Это безусловный нематериальный актив. И этот же актив – обещанная оплата – попадание в ЕС.

И мы видим, что среди толпы, оказавшейся около границ Литвы, Латвии или Польши есть агрессивные люди, нападающие на полицию и пограничников, кидающая в них камнями и палками и наносящая ущерб чужой собственности, ломая забор.

С юридической точки зрения, это не только переход границы в неположенном месте, но и нападение, хулиганство, вандализм.

И если нападающий вооружен лишь камнем или палкой, то это не делает его безоружным. Он вооружился, чем может. И нападает.

Древние люди тоже нападали, кидая камни. И беспорядки у Сейма тоже сопровождались камнями. И это, конечно, намеренное нападение.

И вывод из этого анализа только один. Люди, которые на границе (или в лагере беженцев) ведут себя агрессивно, должны быть квалифицированы как наемники. И разговор с ними должен быть соответствующим: арест, суд, тюрьма, депортация.

Если "беженец" кидает камни и проявляет агрессию к тем, кого встретился на его пути, то зачем ЕС такой житель – пусть едет обратно, раз хочет повоевать. Нам важно выделить и отделить от толпы непрошеных гостей данную категорию наемников. И изолировать ее.

А потом начать разбираться с остальными, атрибутируя их по действиям и другим параметрам.

Логично предположить, что среди этих людей есть и экономические мигранты, и халявщики (ищущие германских пособий), и военные или политические беженцы, ищущие в Европе безопасности.

Оставим в стороне пока вопрос о том, что нарушение госграницы – это преступление. Понятие границ в том мире, откуда прибыли эти люди, часто условное. И если люди находятся в отчаянном положение, то пересечение юридической границы между странами не является столь уж тяжким преступлением.

Разобравшись с каждым конкретным человеком из толпы, мы сможем понять, что делать с каждой конкретной категорией "нарушителей".

Проще всего определить "халявщиков". В отличие от беженцев, они не просят, а требуют.

Для решения вопроса с этой категорией, вероятно, придется изменить европейские законы или законы стран, границы которых они нарушают. Представитель категории "халявщиков" должен или добровольно перейти в категорию экономических мигрантов – принять законы новой страны, пройти обучение, найти работу. И приносить пользу. Если же он не желает работать, а продолжает требовать, то его дорога должна быть довольно короткой – из лагеря беженцев в аэропорт, на родину.

Что касается спокойных экономических мигрантов и реальных беженцев, то законы так же необходимо корректировать.

Пока эти люди находятся под наблюдением, и статус их определяется, у них должна быть возможность проявить себя, а также получить некоторое обучение и переобучение, пройти первичный курс адаптации в новой стране.

Необходимо поставить новоприбывшим жесткие условия: обязательная вакцинация, работа, самообеспечение, обучение, изучение законов и правил страны и получение обязательства их исполнять. В случае отказа – депортация без разговоров. Беженцы хотят безопасности, но у безопасности есть условия.

И если беженец или экономический иммигрант готов выполнять в месте временного поселения хотя бы примитивную работу – уборку помещений и территорий, то есть шанс, что и дальше он будет готов приносить пользу, а не сидеть на шее европейских налогоплательщиков.

Важно при этом, чтобы бюджетные деньги тратились не на пособия, "не на рыбку, а на удочку" – на обучение законам, культуре, языку, менталитету, профессии. Чтобы, выйдя из места временного поселения и получив легальный статус для проживания в стране, иммигрант смог найти работу в муниципалитетах (хотя бы по уборке территории), в клиринговых компаниях (уборка подъездов и придомовых территорий), на фермах – уборка урожая, прополка и пр. А если квалификация чуть выше, то и место на предприятиях страны, легализовавшей его пребывание.

Кроме прочих плюсов, в виде рабочей силы и поступления налогов, получение работы в разных городах и деревнях страны предотвратит образование национальных гетто и будет способствовать быстрой ассимиляции и интеграции новых жителей страны.

Беженцы – смелые и энергичные люди. Просто потому, что для того, чтобы покинуть свою страну, нужна смелость и энергия, даже если это происходит от отчаяния.

На этих людей наплевать как властям Беларуси, так и властям стран исхода. В противном случае предотвратить исход не составило бы труда. Никто не долетел бы до Минска.

Есть ли среди беженцев опасные для Европы личности? Конечно. И социологи даже знают приблизительный процент от общего количества – 10-20%. И задача силовых структур отфильтровать этих людей и отправить на родину, причем без разговоров. Ну, или в тюрьму, а на родину – потом.

Но остальные 80-90%, а тем более их дети и уж точно – внуки – смогут стать нормальными и цивилизованными европейцами. Пусть и несколько смуглыми.

Да. Эти 80-90% наивны, раз верят обещаниям диктаторов. Да, они не знают европейских законом и думают, что в Европе проходной двор, как на границах их стран. Да, они несут с собой определенный менталитет, религию и культуру. Но ведь и африканские рабы привезли в США совсем не европейскую культуру. И в итоге возник джаз, блюз, рок-н-ролл, рок, наконец.

Нужно превратить беженцев из «оружия» диктатора в союзников ЕС. И сделать это можно.

Надо понимать, что какие бы это беженцы не были бы – экономические, политические или ищущие безопасности, - это люди. И люди имеют право искать лучшей и безопасной жизни. А принимающая страна и люди этих стран имеют права хотеть безопасности и возможность не оплачивать чужое переселение. Но эта проблема решается банальным изменением законов принимающей страны в том ключе, что этим категориям беженцев не выплачивается пособие или выплачивается минимальное и лишь на краткий срок адаптации и обучения. А дальше – вперед – лопаты, грабли и работать. На полях, на уборке городов и подъездов. На тех работах, на которые хватает квалификации. И жесткий отсев уголовников и тех, кто не желает подчиняться законам и соблюдать принципы западной культуры.

Мы не можем ослабить давление на Лукашенко и отменить санкции, но мы можем его разоружить – принять мигрантов.

Да, они не понимают, что такое западная цивилизация, да, часть из них бандиты (их надо вычислить и отправить обратно), да – это люди совсем с другим менталитетом и культурой, которая подчас вызывает шок у представителей западной цивилизации. Но если мы хотим решить проблему, то силовое решение это не выход. Выход – принять, сортировать, обучить и, получив рабочую силу и покупателей, разоружить беларуского диктатора, превратив его пакость в пользу для ЕС.

Но для этого и нам самим необходимо преодолеть собственную нетерпимость, национализм и неприязнь к чужим. Стать толерантным не на словах и плакатах в вестибюлях, а на деле.

А как же белорусские власти, может спросить читатель. А никак. Если мы знаем, как разбить его "войска" беженцев, если у нас есть алгоритм и эффективные решения, то атака белорусских властей теряет смысл и силу.

Впрочем, поскольку у данного диктатора и его восточных советников мышление на уровне дворовой шпаны, и он пытается надавить на Евросоюз и соседей, чтобы добиться уступок и отмены санкций, то санкции наоборот должны быть усилены, вплоть до полной блокады Беларуси и белорусских товаров. У врагов товар не покупают.

Шпана и урки понимают только силу. Значит, давление на власти Беларуси должны только нарастать. И должны включать не только "личные" санкции, но и, например, блокировку счетов правительства и посольств Беларуси во всем мире, полную остановку движения товаров из Беларуси. Прекращение транспортного сообщения и т.д. Ну и, конечно, всестороннюю помощь пострадавшим от режима диктатора людям. Даже если они не беларусы.

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