Йонас Милюковас. Откуда берутся штаммы?

В последние два года большинство людей столкнулось с новой и совершенно неизвестной для них наукой – биологией. Они счастливо проспали или радостно прогуляли ее в школе, полагая скучной и необязательной. А оказалось, что это наука будет поважнее многих. Но признаваться в собственной глупости как-то некомильфо. Поэтому и появились антиваксеры с теориями заговора.

Разберем же очередные мифы, в которые верят антипрививочники, а заодно и вопросы, которые беспокоят сомневающихся.

Почему мутирует вирус?

Потому что так повелось с того самого момента, как на Земле появились первые живые организмы. Мутациям подвержены абсолютно все: вирусы, бактерии, растения, грибы, животные и, разумеется, человек. Так устроена природа, так работает эволюция. И чем проще организм, чем короче у этого организма "молекула наследственности" (ДНК или РНК (если говорить о РНК-вирусах)), тем "быстрее" мутации влияют на изменения свойств этого организма. Именно поэтому вирусы, обладая самым небольшим геномом, "изменяются" быстрее всех.

Но не стоит бояться этих изменений. Большинство мутаций никак не влияют на заразность или "смертельность" вируса. Достаточно понять, что мутации происходят постоянно, например, новый штамм коронавируса "рождается" примерно два раза в месяц, но за два года эпидемии, у SARS-CoV-2 появилось всего несколько мутаций, значимых для человека с точки зрения заразности и болезнетворности вируса.

Может ли мутация привести к появлению штамма, устойчивого к иммунитету, полученному после болезни или вакцинации?

Может. И рано или поздно, скорее всего, появится. И виновны будут в этом не только вирус и эволюция, но и те люди, которые отказываются от прививок, предоставляя свой организм вирусу для генетических экспериментов и выработки новых мутаций.

Мутировать вирус может только в человеке. Вне человека размножение вируса не происходит и мутации невозможны. Зато чем дольше вирус находится в человеке, чем больше циклов размножения он в нем успевает совершить, тем выше вероятность появления нового опасного штамма.

Если вирус попадает в организм привитого, то у него есть значительно меньше времени на то, чтобы мутировать, чем когда он попадает в организм непривитого. Именно поэтому непривитые люди являются инкубаторами для появления новых штаммов.

Может ли заболеть КОВИДом человек с «хорошей, сильной» иммунной системой?

Может. Причем практически с той же степенью вероятности, что и человек с "плохим и слабым" иммунитетом.

Говорить о "сильном" или "хорошем" иммунитете, применительно к новой вирусной инфекции вообще некорректно. Если человек не встречался с новым вирусом, не встречался с похожими вирусами, не привит от данного вируса, то ему просто неоткуда взять "хороший и сильный" иммунитет к данной инфекции. А на всю остальную "силу и хорошесть" иммунитета новому вирусу наплевать.

Человек может быть "здоров как бык", но, заразившись SARS-CoV-2, он, не смотря на свой "хороший" иммунитет, все равно заболеет и может запросто угодить в реанимацию. Его "хороший" иммунитет понятия не имеет, как защитить организм от новой инфекции, от SARS-CoV-2.

И именно по этой причине прививаться нужно всем. И тем, кто слаб, и тем, кто "здоров как бык", кто "не болел сто лет" и т.д.

И даже странно слышать, как "здоровый как бык" человек отказывается от вакцинации под предлогом того, что у него такое "отменное здоровье" и "хороший иммунитет". Что же этот бугай тогда испугался маленького укола? Слабые и пожилые не бояться, а у "бугая" трясутся коленки?

Есть ли смысл прививаться вакциной, созданной для защиты от "дикого" штамма, если уже появились новые штаммы?

Вы будете удивлены, но это один из тех вопросов, который постоянно задают себе ученые. Но в отличие от обывателей, ученые ищут на него ответ не в соцсетях, а в лабораториях и клиниках. И на сегодняшний день ответ на этот вопрос – да, стоит прививаться. Дело в том, что даже от наиболее заразного и распространенного на сегодняшний день штамма дельта, вакцины дают весьма надежную защиту. Особенно эффективны против дельта-штамма мРНК-вакцины (Пфайзер и Модерна).

Почему с увеличением количества привитых, увеличивается количество заболевших и умерших?

Потому что этого количества привитых не хватает для того, чтобы остановить эпидемию. Коронавирус легко находит себе жертву среди непривитых и количество заболевших и умерших растет. Ведь локдаун не объявлен. Люди общаются, заражают друг-друга. А непривитых людей еще много – вирусу есть, где разгуляться. Пока всех не перезаражает, не успокоится.

В противоположность непривитым, привитые люди служат барьером на пути распространения вируса. К сожалению, этот барьер не столь крепок, как хотелось бы. Вирус и эпидемия просачиваются сквозь него. Но какой-то барьер все же лучше, чем распахнутые для вируса двери организмов непривитых людей.

В данном случае речь идет о том, что сам вопрос сформулирован неверно. Количество умерших и заболевших растет потому, что вирус спокойно размножается в непривитых, а с учетом большей заразности дельта-штамма, ему заразить новую жертву легче. Заразить дельта-штамм успевает больше людей, чем исходный уханьский штамм. А если зараженных больше, то больше и заболевших, и умерших.

Почему по мнению Евросоюза прививки российскими вакцинами не котируются?

Потому что Евросоюзу не предоставлены надежные статистические данные по эффективности вакцинации Спутником.

Это как не сделанное домашнее задание в школе. "Почему двойка?" - "Потому что не сделал домашнюю работу".

Обвинять Евросоюз в каком-то "непризнании" смешно. Это означает перекладывать проблему с больной головы на здоровую. Предоставление данных о клинических испытаниях, статистики по постклиническому мониторингу, техническим регламентам производства и протоколам безопасности – это обязанность того, кто хочет "признания" своей вакцины.

При этом существуют определенные стандарты, которым должны следовать соискатели. Эти стандарты не являются секретом. Они существуют в западной медицине уже много десятилетий. Советская наука, как правило, игнорировала эти стандарты. Российская наука, в какой-то мере, следует этому пути, часто создавая непроверяемые отчеты, "сляпанные на коленке". А такой формат в серьезной науке и международных инстанциях уже не проходит. Европейские и ВОЗовские контролеры проверяют в отчетах достоверность каждой цифры. И если цифра вызывает сомнение, то отчет не принимается – «домашняя работа» не сделана.

Именно поэтому, например, ни Астразенка, ни Пфайзер, ни Модерна не спешили с регистрацией своих вакцин и не пытались оказывать давление на FDA, EMA или ВОЗ, не торопили экспертов и не жаловались на «зажим» в СМИ. Российским же властям было важно заявить о своем «первенстве». В результате необходимые исследования не были проведены должным образом и не вызвали доверия экспертного и научного сообщества. "Поспешишь – людей насмешишь". Так что обижаться за несделанное "домашнее задание" можно только на самих себя или на тех, кто торопился "застолбить первенство".

А если все привьются, но будут продолжать болеть, что тогда будет?

Во-первых, сократится смертность – умирать будут меньше и реже. Привитые умирают от КОВИДа в разы меньше, чем непривитые. А при иммунизации третьей дозой и подавно – в десятки раз реже, чем непривитые.

Во-вторых, в больницах и реанимациях будет меньше пациентов с КОВИДом – привитые переносят заболевание, в подавляющем большинстве случаев, в легкой форме.

В-третьих, будут сняты все или большинство ограничений, вызванных эпидемией: маски, паспорта возможностей, ограничения мероприятий, встреч, передвижений и т.д.

В-четвертых, больницы и врачи смогут оказывать полноценную медицинскую помощь пациентам с другими заболеваниями: травмами, онкологией, сердечно-сосудистыми, эндокринологическими и всеми прочими заболеваниями. Клиники смогут помогать всем нуждающимся, а не заниматься исключительно больными с КОВИДом. Это далеко не единственная болезнь, которая портит людям жизнь.

И разве все это недостаточная причина для того, чтобы пойти и сделать прививку?

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