Виктор Воронцов. Вот как я помогаю найти работу в Литве

Я очень много участвую в дискуссиях в ФБ с людьми, которые говорят, что в Литве невозможно зарабатывать больше 600 евро. Мою позицию "Если ты не зарабатываешь в Литве 1500 евро – ты лох" такие люди воспринимают по-разному. Одни не верят и просто уходят из дискуссии, но молодежь, обычно, пытается понять мою точку зрения и очень часто просит помочь – или с поиском работы, или пересмотреть и поправить резюме, или спросить совета о повышении квалификации - смене профиля работы.

Одно из таких обращений было от девушки из Клайпеды: "Помогите мне получить должность в логистической компании Х". Обратите внимание – не найти работу, а получить конкретную должность в конкретной компании! Хорошо, попытаемся, прошу прислать резюме. Получаю и чуть не падаю со стула – два листа несвязного текста в ворде. Работы меняются каждые четыре месяца, каждое лето человек уезжает в Норвегию подрабатывать на 3-4 месяца, потом возвращается в Литву, должности – официант, горничная, бармен. Последняя должность – администратор сауны. Единственный плюс в резюме – профильное образование – девушка когда-то закончила колледж по специальности "логистика".

На первый взгляд ситуация выглядела безнадежной, но решил попробовать. Сначала кардинально уменьшили количество рабочих мест до трех. Работа в Норвегии была описана как "менеджер в сфере обслуживания клиентов", а целью поездки в Норвегию стало "углубленное изучение английского языка". Администратор бани превратился в администратора СПА центра. Договорились, что с одной работы начальник смены даст письменную рекомендацию (которую я сам написал) и в случае чего ответит на телефонный звонок. Девушка поместила в резюме специально сделанную фотографию в строгом деловом костюме. Но самая бомба была спрятана в мотивационном письме. Там было написано, что каждый человек, живущий в Клайпеде, с детских лет связан с логистикой, что желание поступить в колледж на специальность "логистика" сформировалось под влиянием родителей, которые всю жизнь работали в области морских перевозок, что именно сейчас, выучив иностранный язык и получив жизненный опыт, девушка готова взорвать весь логистический бизнес своим желанием работать, совершенствоваться и профессионально расти.

Viktoras Voroncovas Foto: Asmeninio archyvo nuotr.

Девушка послала резюме и мотивационное письмо, ей перезвонили буквально через час и пригласили на собеседование. Она звонит мне в шоке: "Что делать, что говорить на собеседовании?" Составили план собеседования: "Я ищу работу до пенсии, хочу работать только в логистике, это мое призвание, хотя до этого в логистике не работала, но у меня фундаментальные знания, полученные в колледже, я легко обучаюсь, я лояльна, командный игрок, через пять лет вижу себя в этой же компании но на более высокой позиции, говорю по-русски, по-литовски и по-английски, опыт работы в интернациональных коллективах, могу работать в стрессовых условиях".

На следующий день сразу во время собеседования девушке предложили работу.

Основные требования к современному кандидату – это лояльность к компании, быть командным игроком и уметь получать новые знания. В современном бизнесе технологии меняются молниеносно, невозможно или крайне дорого найти человека с необходимыми навыками, основное обучение идет на рабочем месте. Каждый нормальный бизнес ищет кандидата, обладающего определенными психологическими особенностями и способного быстро и эффективно обучаться. Поэтому основные требования к новому человеку – именно способность усваивать новые знания, дисциплина, лояльность, понимание, что интересы компании и команды выше личных интересов. И любой, кто это понимает, работает на хорошей работе с хорошей зарплатой.

За свою жизнь я пересмотрел тысячи разных резюме и абсолютное их большинство были ужасными. Их содержание можно описать словом трагедия. Большинство кандидатов фантастически не умеют продавать себя, представлять свои лучшие качества потенциальному работодателю. Пути поиска работы – тоже абсолютно неправильные – через знакомых, через сайты резюме.

Постараюсь показать процесс приема на работу кандидата с обратной стороны стола. Сразу предупрдаю – так ищут работников успешные, чаще всего иностранные компании. В первую очередь, мы не ищем кандидатов сами, а заказываем эту услугу у специализированных агентств. Агентства, вместе с нами, формулируют требования, создают текст объявления и сначала предлагают эту работу людям из своей базы данных. Второй шаг – размещение объявления о вакансии в интернете. Тут наступает первый шаг кандидата – выслать резюме и мотивационное письмо. Обычно агентство пересылает нам все полученные резюме. И вот тут начинается конкуренция между кандидатами. От того, как будет выглядеть ваше резюме в 25 лет зависит, какую пенсию вы будете получать в возрасте 65 лет. Резюме после первого прочтения должно заставлять работодателя примеривать вас на будущем рабочем месте. После этого обычно проверяется профиль кандидата в социальных сетях – Linkedin и Facebook. При просмотре Linkedin работодатель пытается оценить ваши профессиональные навыки, при просмотре Facebook - психологические особенности. Если явных провалов в соцсетях не находится, смотрим на ваше мотивационное письмо и приглашаем на собеседование. Хорошо показали себя на собеседовании – добро пожаловать в корпоративную жизнь, делайте карьеру, зарабатывайте на достойную жизнь и нормальную пенсию.

Теперь о том, как лучше подготовиться к процессу поиска работы. Начните с самого легкого – с ФБ, месяц перед поиском работы не публикуйте фото с пляжа, с алкоголем, дебильные демотиваторы, не материтесь. Намного труднее создать сильный профиль на Linkedin. Его нужно начать создавать минимум за год до начала поиска. Как создавать – написано в другом моем тексте на Delfi.ru. Когда у вас создан сильный профиль в Linkedin, начните на его базе создавать резюме. Когда я говорю со школьниками про важность сильного резюме, всегда показываю вот эту картинку. Немного жестко, немного примитивно, но это правда. Забудьте про Europass – такое резюме показывает, что вы не способны к самостоятельной работе, ваш максимум – стоять у конвейера и делать монотонную работу за зарплату, близкую к минималке. Резюме должно вызывать горячее желание позвонить вам и пригласить на работу. Самый лучший способ сделать такое резюме – заплатить и заказать у профессионала. Стоит 50 евро максимум, но эта инвестиция обычно окупается с первой зарплаты. Второй неплохой вариант – выбрать шаблон резюме в ворде и наполнить его своей информацией. И не слушайте тех, кто говорит вам о необязательности фото в резюме.

После того, как резюме готово – загружайте его в основные базы данных

www.cv.lt

www.cvonline.lt

www.cvbankas.lt

www.cvmarket.lt

После того, как резюме загружено, вы посылаете его в основные агентства по трудоустройству:

www.contactus.lt

www.afr.lt

www.lovejob.lt

https://www.amston.lt/

https://www.primumesse.lt/

http://talentlab.lt/

https://peoplelink.lt/en/

Каждое агентство должно получить персонально адресованное в это агентство письмо с просьбой включить вас в базу данных кандидатов и помочь с поиском работы. Услуги агентств, естественно, бесплатны. В письме нужно написать, как минимум, три области, в которых вы ищете работу. Если вы по образованию механик, то возможными областями работы могут быть – инженер по наладке оборудования, оператор станков, менеджер по продаже оборудования. Неплохая идея разослать свое резюме во все иностранные торговые палаты в Литве. Они постоянно получают запросы на поиск персонала, отношение со стороны иностранных компаний к работникам традиционно позитивное, условия работы и социальный пакет – привлекательнее.

Если вы хорошо читали мои советы, то вы легко пройдете первый этап отбора, и очень скоро вас вызовут на собеседование.

Не забудьте, что к каждому собеседованию вы должны готовить отдельное мотивационное письмо. Содержание письма должно основываться на данных разведки (про разведку чуть дальше) и должно отвечать на самые популярные вопросы собеседований:

Почему вы хотите работать в нашей компании

На какой позиции вы хотите работать

Что вы, как работник, дадите компании

Что вы, как работник, ожидаете от компании

Мотивационное письмо должно быть АДРЕСНЫМ, никакого общего текста для всех. Обязательно упоминание названия компании и еще нескольких фактов, ясно показывающих, что это письмо уникально.

Ваша активность при личной встрече определяет все – должность, зарплату, карьерный рост - ВСЕ! И к собеседованию вы должны ГОТОВИТЬСЯ как к бою. Для начала проведите разведку – найдите в интернете все данные о компании, когда основана, кто владельцы, что выпускает, куда продает, ключевые работники, найдите их фото, чтобы понимать кто принимает участие в собеседовании. Вызовы (challenges), победы, проблемы компании в прошлом, почему они принимают на работу нового человека. В зависимости от полученной информации составьте план разговора. Придумайте и заучите несколько блоков, например:

Case 1 – в компании формируется новое подразделение, ищут руководителя. Ваша заготовка: "У меня есть опыт руководства коллективом. Начинал работать простым работником, потом стал бригадиром, потом управлял строительным проектом, умею организовать командную работу, создать правильную психологическую атмосферу, делегировать обязанности, контролировать выполнение работы".

Case 2 – ищут механика на производство, сильно отличающееся от вашего технического профиля. Ваша заготовка:"Да, мой технический профиль немного отличается от предлагаемой должности, но я очень быстро усваиваю новую информацию, во время работы прошел несколько курсов повышения квалификации. У меня есть другие преимущества, которые будут востребованы на этой должности – способность работать в стрессовых ситуациях, лояльность, стремление делать карьеру через профессиональный рост".

Старайтесь психологически обыграть собеседника, он задает вопрос, вы начинаете отвечать на заданный вопрос, но плавно переводите разговор в нужную вам струю и вставляйте заранее подготовленные блоки.

Вопро: Как вы видите свое будущее в компании?

Ответ: трудно сказать, ведь я еще не работаю в компании. Но, если мне будет предоставлена такая возможность, мне хотелось бы повторить в вашей компании тот путь, который я начал на предыдущей работе – профессиональный и карьерный рост на базе ответственного отношения к своим обязанностям. В любом случае я уверен, что заработную плату я буду зарабатывать, а не получать, и вы, как руководство компании, будете удовлетворены результатами моей работы. Я буду лояльным, дисциплинированным работником, командным игроком.

Во время собеседования вы должны говорить, вы должны быть основным действующим лицом. Собеседник должен задавать вопрос, в ответ получать минимум 5 минут вашего монолога с описанием ваших лучших достоинств.

Не надо стесняться, хвалите себя, допускается даже небольшое преувеличение.

Вопрос: Какой уровень вашего английского языка?

Ответ: Хорошо говорю, пишу, понимаю отлично.

С вами начинают говорить по-английски. Вы говорите не очень уверенно, но в конце произносите безупречно выученную дома фразу: "К сожалению, на сегодняшнем рабочем месте была ограниченная возможность практиковать английский. Если на работе у меня будет постоянная практика, я очень быстро улучшу свое знание английского".

Перед собеседованием потренируйтесь с женой, мужем, другом – он/она будет задавать вопросы, вы будете отвечать. Обязательными будут вопросы: "А почему вы решили уволиться", "Почему прислали резюме на эту позицию", "Что вы ожидаете от компании с точки зрения роста", "Какую зарплату вы хотите получать".

Про зарплату мой совет такой – вообще не говорить на первом собеседовании и говорить о ней только во время второго собеседования после полученного предложения о работе. Лучше небольшая зарплата на испытательном сроке и перспектива большого карьерного роста, чем средняя зарплата без карьерного роста.

Очень часто видна неуверенность на собеседовании. Поверьте, ситуация на трудовом рынке Литвы трагическая, любой мало-мальски образованный и дисциплинированный человек – находка для большинства предприятий, ищущих новых работников, и никто вас не собирается дискриминировать, обманывать, обещать и не выполнять свое обещание. Наоборот, все хотят вас взять на работу и видеть ваш профессиональный рост.

Худшее, что вы можете сделать в своей жизни – это уволиться с одной работы и начать поиск новой. Начинать надо за год до увольнения и этот год посвятить улучшению ваших стартовых показателей – изучение нового иностранного языка, например.

Не забыли еще девушку из Клайпеды? Меня долго мучил вопрос - а почему она искала работу именно в определенной логистической компании? Ответ простой – в той компании платили высокую и "белую" зарплату, а девушка планировала в ближайшем будущем завести ребенка. Она отработала в компании год и ушла в декрет с хорошим пособием.

Удачи в поиске работы!

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