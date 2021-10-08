Роман Захаров. И все-таки она ценится!

Нобелевская премия мира в этому году будет вручена двум представителям мира журналистики – главному редактору российской «Новой газеты» Дмитрию Муратову и американо-филиппинской журналистке Марии Рессе. "Это ясный сигнал, что свобода слова ценится", - комментирует решение комитета эксперт российского Фонда защиты гласности Роман Захаров.

Чем для нас является свобода слова? Жителям демократических стран и сам вопрос, и ответ на него дается куда проще, независимо от собственно позиции. Труднее задаваться им жителям тех государств, где правят автократы и диктаторы. А ведь хоть идеала не существует, но возможность каждому члену общества высказаться и быть услышанным – это безусловно одна из важнейших черт современного свободного общества.

Увы, в нынешней России, как и в большинстве постсоветских государств (да и много где еще на планете), свобода слова не в цене. И пропаганда властью ценится больше, чем журналистика. Но она, журналистика, не исчезла полностью по велению Кремля. Важно добавить – пока не исчезла. Достаточно вспомнить советскую прессу, чтобы понять, что российской еще есть куда падать.

Поэтому присуждение Нобелевской премии мира Муратову и Рессе – это ясный сигнал, что свобода слова ценится, а вклад журналистов в создание свободного и вместе с тем ответственного и стабильного миропорядка – огромен. Фраза из краткого пресс-релиза Нобелевского комитета подтверждает это: лауреаты награждены «за их усилия по защите свободы выражения мнений, что является обязательным условием для демократии и прочного мира».

И немного о Дмитрии Муратове. «Новая газета» – это не просто одно из независимых российских СМИ. Газета, созданная в свободные (или, как говорят некоторые, хаотичные) 90-е, смогла сохранить свой свободолюбивый дух. Вопреки угрозам, вопреки убийствам журналистов, вопреки финансовым проблемам. И сегодня, привлекая молодежь, развивая журналистику данных и цифровые способы доставки контента аудитории, пытаясь обновляться, редакция «Новой» все равно сохраняет обаяние вечных романтиков и идеалистов. За это, кстати, их часто называют «демшизой» даже в либеральных кругах.

Но за всеми этими успехами стоит, разумеется, фигура главного редактора. Легко ли хоронить своих коллег (а у него свой, самый большой, мартиролог)? Легко ли противостоять давлению сильных мира сего, кнутом и пряником пытающихся приручить неугодное издание? Легко ли смириться с тем, что имена твоих журналистов будут слышны громче твоего, что их работа будет цениться, а твоя останется в тени, заметная разве что для коллег? Совсем не риторические вопросы, на которые сам Муратов, я уверен, как раз с легкостью и ответит. В этом и заключен масштаб его личности, увы, это мало заметно извне, не журналистам, не редакторам.

Очень характерно, что лауреат уже посвятил свою награду коллегам – и погибшим, и живым. В лице Дмитрия Муратова награждена несломленная, честная, профессиональная журналистика. В России и других странах, где режим пытается задушить свободу слова.

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