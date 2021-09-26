Виктор Воронцов. Я знаю, как вернуть Крым в состав Украины!

Начало моего бизнес-сотрудничества с украинскими компаниями произошло в декабре 1999 года, когда я пересек границу Украины на поезде и собирался выходить на пограничной станции Конотоп. Предъявил паспорт пограничнику, он внимательно просмотрел все страницы с визами и сказал: "Дайте 10 хривен".

Я сначала опешил и подумал, что это какой-то сбор, спросил его: "А почему я должен платить 10 гривен?". В ответ получил фантастический по простоте ответ: "Ну так Вы же богатый, вот в Америку ездите, в Европу, дайте 10 гривен". Беседа продолжалась в этом ключе еще минуты три, он просил, я не давал, у меня вообще не было гривен, только доллары, в конце концов пограничник поставил мне печать в паспорт и отдал его.

Деньги все равно пришлось отдать. При выходе с вокзала ко мне подошли два милиционера и попросили предъявить документы. Я показал, мне предложили сесть в машину и проехать в отделение проверить их по базе данных, договорились на 10 гривен, я дал 20 долларов, потому что еще не успел поменять их на гривны, забрал паспорт, сел в такси и поехал на Конотопский авиаремонтный завод, по пути думая о превратностях бизнес-поездок на Украину.

То, что я увидел на АРЗ, затмило и пограничника, и милиционеров. Вооруженные Силы Украины пригоняли на ремонт вертолеты, но финансирования не было, вертолёты ставились на хранение и становились источником золота для всех работников завода. Про то, что делали с вертолетами на уровне руководства даже не хочу говорить. Там было все: и обход санкций ООН, и оплата наличными долларами шестизначных сумм, и еще много другого. Ну, а простые работники довольствовались тем, что снимали со стоящих на хранении бортов все, что можно было продать – часы, запчасти, аккумуляторы. Причем все очень свободно говорили об этом, мотивируя воровство словами: "Ну мне же платят зарплату 50 долларов в месяц, на что должна жить моя семья".

Viktoras Voroncovas Foto: Asmeninio archyvo nuotr.

После Конотопа меня ждал визит на 410 АРЗ и встреча с уникальным человеком – назовем его, условно, Марк Ефимович. Ему было тогда за 60, жене 35, жена жила в США с маленьким ребенком, получив грин-кард, а Марк Ефимович в Киеве зарабатывал им на жизнь в должности скромного начальника цеха на АРЗ. Мы сидели в каком-то ресторане, и Марк сказал мне: "У меня большая разница в возрасте с женой, я же умру раньше, надо обеспечить будущую жизнь жены и дочки, вот как только я заработаю миллион долларов, тогда перееду к семье в Америку и буду спокойно жить на пенсии".

Для меня тогда один миллион долларов казался чем-то запредельным, и слова Марка казались какими-то мечтами. Через год Марк приехал ко мне и сказал, что миллион уже переведен на счет жены в США, и он уезжает. Он крутился как белка в колесе, все закупки материалов для завода шли через него и все покупалось за тройную цену – первая цена поставщику, вторая – в карман Марка, третья – другим руководителям завода. Еще больший доход приносила продажа запчастей. Списанные борта разбирались до последнего болтика, все на бумаге списывалось, а в реальности ложилось на "черный" склад, откуда доставалось по необходимости и во время ремонта самолетов ставилось на них как новые детали. На мой вопрос: "А не опасно ли это", Марк отвечал: "Я же инженер советской школы, все детали сделаны с многократным запасом прочности, могут еще 20 лет работать".

Третий клиент - КБ Антонова. Там все было плюс-минус похоже на первых двух клиентов.

Стартовые условия Литвы и Украины после развала СССР были разными, и преимущество имела Украина со своей развитой промышленностью, сельским хозяйством, выходом к морю, атомной энергетикой, выгодными транзитными потоками. Как получилось, что через 30 лет после развала Советского Союза по оценкам МВФ ВВП на одного жителя в Литве составляет 40 784 долларов, а в Украине 13 943 доллара?

Поэтому, когда говорят, что коварный Путин целенаправленно ослаблял Украину, а потом напал на нее обескровленную, людьми, знающими о ситуации на Украине не понаслышке, это воспринимается как анекдот. Сами украинцы ослабляли свою страну, не платили налоги, разворовывали промышленность, не давали ей развиваться. Те, кто поумнее и рангом повыше – становились олигархами и воровали миллионами. Люди рангом поменьше воровали цемент и кирпичи.

В году 2012-ом я встретился с другом, который служил в Крыму в ВСУ. Он рассказывал мне, что на всех грузовых автомобилях слит дизель, сняты и проданы аккумуляторы и резина, форму они вынуждены покупать за свои деньги и откровенно говорил о зависти к тем, кто служит в ВС РФ в Крыму, потому что там у солдат и офицеров есть все, что нужно для службы. Какие были последствия этого все мы помним – единичные случаи сопротивления при захвате частей ВСУ в Крыму и массовый переход военнослужащих ВСУ на службу в ВС РФ.

Я часто думаю, почему в Украине лидеры демократической и прозападной ориентации никогда не избирались на второй срок. Был Ющенко – отсидел один срок и проиграл. Был Порошенко – точно та же ситуация. Не пророк, но мне кажется что каждый демократический президент Украины начинает с того, что делит экономику в пользу финансировавших его избирательную кампанию олигархов, потом делает свою семью миллионерами, а потом уже и срок на посту закончился, народ как был в бедноте, так и остался, новым обещаниям никто не верит, и люди уже голосуют от отчаяния за конкретных маргиналов вроде Януковича, или популистов без опыта управления вроде Зеленского.

Да и руководители восточноевропейских стран ЕС, любители постоять на сцене на Крещатике, очень быстро охладевают к проблемам Украины и пускают все на самотек и откуп местным властям. Почему Валдас Адамкус стоял на сцене с Ющенко во время оранжевой революции, но не требовал от Ющенко с точно таким же энтузиазмом бороться с коррупцией те пять лет, во время которых демократический прозападный лидер управлял страной? Те же вопросы Грибаускайте, которая так активно поддерживала Порошенко.

Страна продолжает идти под откос – уровень коррупции запредельный, самая активная часть населения трудится за рубежом, расслоение населения по уровню доходов все увеличивается, промышленность по инерции работает на еще советском топливе, гражданское общество уже давно раскололось на множество частей – патриоты, сепаратисты, жители Восточной Украины, жители Западной Украины, жители Киева и центральной Украины, венгры, румыны и все последние политические решения Зеленского еще больше дробят общество.

Судебная система последние семь лет работает по схеме "Прав тот, кто приведет под здание суда больше своих сторонников и зажжет больше файеров". В принципе, это значительный прогресс по сравнению с временами, когда в суд приходили с автоматами, судьи получали в табло и могли закончить свой день в мусорном баке измазанные зеленкой.

Несколько лет я встречался с экономическими атташе посольств Литвы и Германии в Украине, и каждый раз мне рассказывали, что страна фантастическая, потенциал промышленности высокий, рынок огромный, и в процессе разговора я уже думал, в каком городе Украины открою бизнес. Но в конце каждого разговора мои собеседники негромко говорили: "Но, если у Вас захотят отжать бизнес, мы Вам не поможем". И пыл пропадал.

Да, иностранные инвестиции могли бы превратить Украину в европейский Китай. Сами украинцы – фантастические люди, умные, профессионалы, трудолюбивые, в большинстве своем мастера своего дела. Под управлением западного менеджмента и с тотальной приватизацией всего, что только можно, включая землю, железные дороги, трубопроводную и энергетическую системы, АЭС, страна могла бы совершить экономический прорыв. Но западный бизнес не придет, потому что нет четких правил игры и правовой защиты инвестиций. Раздача телефона Зеленского всем, кто инвестировал 10 млн. евро – примитивный фарс, потому что привлекать нужно малый и средний европейский бизнес, привлекать в каждый маленький город и каждую деревню.

Что будет дальше? Еще хуже. Страна лишится миллиардов за транзит газа, ЖКХ начнет топить жителей в огромных платежках за неэффективное коммунальное хозяйство, отток молодежи примет необратимый характер, олигархи начнут выводить активы за рубеж в ожидании нестабильности, мелкие коррупционеры в последние месяцы перед сменой власти будут воровать все и везде, в преддверии выборов в Раду в 2023 году власть будет еще больше украинизировать общество, несмотря на протесты национальных меньшинств (русских и венгров), политическую карту страны перед самими выборами будут чистить самыми радикальными методами, президент будет балансировать между необходимостью показывать демократическую власть Западу и, одновременно, не разочаровывать военных. Замаячит новый раскол страны, и, как мне кажется, масла в огонь подольет Путин, но полыхнет в Закарпатье.

Орбан не прогнозируем, это микс Путина и Эрдогана в самом сердце ЕС. Слабых никто не любит, а вернув в состав Венгрии Берегово под предлогом защиты венгерских граждан, Орбан получит ореол Бога и гарантированное избрание на все высшие посты Венгрии до самой смерти. На волне всего этого к власти придет военная хунта, и это будет очень неплохим решением для страны. Звучит бредом? В 1986 году бредом звучала сама мысль о возможном крахе СССР, а в 2013 никто не мог представить себе Крым в составе России.

Я не против финансовой помощи Украине. Даже наоборот – надо в разы увеличивать такую помощь, потому что она является инвестициями ЕС – в новые рынки сбыта, в свободный рынок труда, в лучшую экологию Европы, в энергетическую безопасность, даже просто в безопасность. Лучше иметь богатого, уверенного в себе соседа, нежели бедного и мало прогнозируемого в своих действиях. Я против сегодняшней помощи без какого-либо контроля за ее использованием. Но если есть хоть 1% вероятности, что помощь ЕС украдет очередной украинский олигарх или коррупционер, надо эти деньги отдать литовским пенсионерам.

Выход? Отдать страну под протекторат и управление ЕС на 10-15 лет. Лучше жить в Пуэрто-Рико под протекторатом США, нежели в независимом Гаити. Уверен, что на референдуме по этому вопросу 90% украинцев проголосовали бы ЗА. Но такого референдума не будет, а жалко. Тогда только один выход – ставить к каждому украинскому чиновнику, полицейскому, судье, прокурору советника из ЕС. Мобилизовать всех пенсионеров из стран Балтии, кто еще говорит по-русски, и попросить их на несколько лет переехать в Украину и помочь местной власти. Снимать им жилье и платить зарплату будет дешевле, чем тушить пожар по всей стране в 2024 году.

А как вернуть Крым Украине? Очень просто – сделать жизнь в Украине лучше, чем в России. Если в Украине уровень жизни будет похожим на сегодняшний уровень жизни в Литве - все жители Донбасса порвут российские паспорта и сами восстановят границу с Россией. Если уровень жизни в Украине станет похожим на уровень жизни в Германии – в Крыму пройдет второй референдум о присоединении к Украине. Только вряд ли я это увижу.

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