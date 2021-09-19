Йонас Милюковас. Прививочные вопросы. И ответы.

Аргументы противников прививок часто напоминают очень старый анекдот:

Армянское радио спрашивают…

- Правда ли, что шахматист Петросян выиграл в лотерею тысячу рублей?

- Правда, только не шахматист Петросян, а футболист «Арарата» Акопян, и не тысячу, а десять тысяч, и не рублей, а долларов, и не в лотерею, а в карты, и не выиграл, а проиграл.

Если перефразировать, то получится:

- Правда ли, что здоровый мужик умер от прививки?

- Правда, только не мужик, а старик, и не здоровый, а больной, и не от прививки, а от пневмонии, и не умер, а выздоровел.

Так что попробуем разобраться с очередными заблуждениями тех, кто боится уколов.

И начнем вот с такого…

Разве не лучше, чтобы иммунитет поддерживался посредством контакта с больными, а не прививками?

Не лучше. Потому что это не имеет никакого отношения к «поддержке». Это называется заражение. Именно таким путем распространяется любая инфекция, передающаяся от человека к человеку. От сифилиса или Эболы до кори или КОВИДа.

До изобретения прививок, подобное «превентивное» заражение применяли в Англии в отношении краснухи. Дело в том, что в детстве краснуха – это легкое заболевание, но если краснухой заболеет беременная женщина, то крайне высок риск рождения ребенка с пороками развития. Поэтому в позапрошлом веке маленьких девочек специально водили в гости к заболевшим краснухой подружкам, чтобы они заразились и заболели тоже. Не «поддержали иммунитет», а заразились и полноценно переболели.

По сути, это был вариант допрививочной «прививки». Но краснуха, пожалуй, единственное заболевание, с которым такой «фокус» проходит. Попытка таким образом «поддержать» иммунитет к гриппу, кори или КОВИДу закончится полномасштабным заболеванием. А любое инфекционное заболевание не «поддерживает» иммунитет, а угнетает его. Переболевший человек чувствует это как слабость, вялость после болезни. И этот период довольно опасен – легко «подхватить» любую новую инфекционную болячку, например, простуду. Легко получить осложнение первичной инфекции, потому что организм еще ослаблен предыдущей борьбой с реальной инфекцией.

В случае вакцинации этого не происходит, потому что реальный микроб подменяется фантомом, который не может вызвать заболевание, но способен натренировать иммунную систему.

Но ведь прививка, это же в первую очередь введение в организм "болезни в малых дозах" и с каждой новой прививкой, вирусов болезни становиться в организме больше, а значит, возникнет заболевание?

В этом вопросе содержится два утверждения. Первое – устаревшее, а потому ложное лишь наполовину. Второе – ложное полностью.

Разберем их по очереди.

Самые первые прививки действительно были «введением болезни в малых дозах» нетипичным путем (через ранку, а не через дыхание) или ослабленным, в результате манипуляций фармацевтов, микробом и т. п.

Некоторые вакцины до сих пор представляют собой ослабленный вирус, который не может активно размножаться в человеке. В результате его легко побеждает иммунная система, как бы «тренируясь» на слабом противнике.

Однако вот уже более 50-ти лет для вакцинации в большинстве случаев используют то, что при всем желании не может называться «болезнью в малых дозах», потому что для болезни, пусть и в малой дозе, необходим живой микроб. А почти все современные вакцины содержат или «мертвых» микробов, которые не могут размножиться и вызвать заболевание, либо и вовсе «компоненты микробов» - как бы «ручки-ножки», без «тела и головы».

Что касается полностью ложного утверждения о том что «вирусов становится больше», то тут сразу две ошибки. Первая – если вакцина не содержит вирус, а содержит лишь «рожки да ножки» от вируса, то просто нечему «становиться больше». Вторая ошибка в том, что «вирус остается в организме», потому что задача иммунной системы ликвидировать вирус в организме целиком – разрушить и вывести (с мокротой, слизью, мочой, калом и т.п.).

Получается это, к сожалению, не всегда. Например, вирус герпеса или цитомегаловирус умеют хорошо прятаться в организме от иммунитета. Но прежде чем они спрячутся, должно произойти полноценное заражение жизнеспособными вирусными частицами, а не специально ослабленными частицами в вакцинах, не говоря уже о современных вакцинах, содержащих не вирусные частицы, а лишь «рожки и ножки».

Относительно применяемых в Литве антикоронавирусных вакцин это можно интерпретировать следующим образом. Векторные вакцины (Джонсон и Астразенка) содержат специально ослабленный вирус, но не коронавирус, а аденовирус – вирус обычной простуды, лишенный возможности размножаться и наносить вред организму. В этом случае аденовирус – это просто контейнер для доставки молекул, которые и есть суть вакцины, внутрь клетки.

Что же касается мРНК вакцин (Пфайзер и Модерна), то в них даже в виде контейнера не используются вирусы, и в организм доставляются даже не «ножки да рожки» от вируса, а его «фоторобот», который потом размножается клеткой и раздается всем иммунологическим полицейским, чтобы они смогли своевременно опознать, задержать и выдворить коронавирус за пределы организма.

Чего вдруг все испугались, ведь человек всегда жил бок о бок с вирусами и бактериями, и всё было хорошо, главное соблюдать правила гигиены?

Человек действительно всегда жил «бок о бок» с вирусами и бактериями, которые появились задолго до него. Проблема в том, что жил он не очень хорошо, а умирал так и вовсе, в среднем, примерно в 40 лет. Причем часто умирал не один, а вместе со всей деревней, а то и городом. Например, эпидемии, вызванные вирусом натуральной оспы, уносили жизни от 30 до 70% городского населения «за сезон». Аналогичные «вымирания» происходили при эпидемиях чумы или холеры.

И так было вплоть до 20-го века, до тех пор, пока ученые не научились делать антибиотики, вакцины и прочую «химию».

Кстати, разговор о том, что «главное соблюдать правила гигиены», в принципе, верен. Вот только те, кто отказываются прививаться, почему-то отказываются и соблюдать элементарные правила гигиены – носить маски, обрабатывать руки антисептической «химией» и т. д.

Почему повсюду агитируют за вакцинацию, если непривитые рискуют своим здоровьем и жизнью, но никак не чужими?

Дело в том, что непривитые рискуют не только своим здоровьем, но и чужим. Непривитые на порядок более заразны, чем привитые. То есть непривитой человек в случае инфицирования заражает в 10 и более раз больше людей, чем привитой. Собственно, в значительной мере эпидемия продолжается именно «благодаря» непривитым. А каждая вакцинация приближает окончание эпидемии, карантинов, локдаунов и ограничений.

Что, собственно, делают те, кто отказывается от прививки? Они способствуют тому, чтобы мы жили в состоянии эпидемии долго. Гораздо дольше, чем если бы они привились.

Налицо парадокс. «Не хочу прививаться, не хочу ограничений и паспорта возможностей». Но если не хочется ограничений и проверок, то как раз нужно привиться. И чем быстрее это сделает каждый житель, тем меньше будет запретов, ограничений и паспортов возможностей. Тем быстрее отступит вирус. Тем быстрее закончится эпидемия. Вроде все просто. И, тем не менее «не хочу прививаться», прямо как «я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть». (Михаил Булгаков, "Собачье сердце")

Но вакцина заставляет выделять непрерывно антитела за счёт резерва нашего организма, ну и какие резервы например у больных людей или детей?

Антитела в организме выделяются непрерывно на протяжении всей жизни. К десяткам и сотням вирусов, бактерий, грибов. И резервы организма в этом плане весьма велики. Антитела к коронавирусу даже после трехкратной вакцинации – это капля в море, среди других ежедневно вырабатываемых антител, независимо от возраста или наличия хронических заболеваний. В любом случае – капля в море.

И достаточно осознать, что до изобретения прививок «резервов» организма хватало лет на 40, а после изобретения – на 70-80 лет, чтобы понять, что вакцинация «заставляет» людей жить дольше.

Сколько можно носить маски и ограничивать контакты?

Столько, сколько нужно, чтобы все привились, и эпидемия закончилась.

Проблема в том, что в современном мире, в 21-м веке, до сих пор существуют религиозные фанатики, типа Талибана, адепты «плоской Земли», антипрививочники.

Талибан свято верит, что женщина не имеет права выходить одна на улицу, учиться, работать, что музыка – это зло и ее необходимо запретить.

Но ведь антипрививочники и исламские фундаменталисты духовно близкие. Это две стороны одной медали. У одних все зло от музыки, у других – от прививок.

Хотели бы Вы видеть Талибан в Литве? Вроде бы нет. Но мы увидели, к сожалению, антипрививочный «талибан» возле Сейма, где в своем мракобесии и агрессии антипрививочники не далеко ушли от бородатых исламских фундаменталистов.

Любопытно было сравнить гей-парад в Каунасе и митинг антипрививочников в Вильнюсе. На гей-параде явно выделялось наличие масок, которые участники использовали как дополнительную визуальную и текстовую демонстрацию своего мнения. На митинге антипрививочников, что у Сейма, что на Кафедральной площади, масок особо заметно не было. Участникам этих митингов было наплевать и на свое здоровья, и на чужое. А из креатива у них нашлись лишь виселица, агрессия и камни.

Почему, если всё так однозначно и понятно, тратится столько слов на убеждение в необходимости вакцинации?

Судя по количеству людей, боящихся прививаться, пишущих полный бред в комментариях, оперирующих средневековыми аргументами и забрасывающих машины Скорой помощи камнями возле Сейма, далеко не всем «все так однозначно и понятно».

То, что для грамотного врача, вирусолога, эпидемиолога или иммунолога является очевидной истинной, для многих не специалистов, не обладающих достаточным количеством знаний и информации, часто является неожиданным откровением, разрушающим их привычную картину мира, где врачи – вредители, фармацевты – злодеи, прививки – зло и все кругом желают нажиться за их счет.

Этим людям невдомек, что все перечисленные «злодеи» пытаются всеми силами спасти их жизнь.

И у врача есть лишь один способ помочь – убедить. А для этого приходится писать, говорить, объяснять по сто раз, что 2+2=4.

Впрочем, есть и другой вариант – принудительная поголовная вакцинация. И так однажды уже было в истории человечества – со штрафами, с тюремным заключением за отказ, с вакцинацией в наручниках. И, кстати, в свое время это сработало, и эпидемии остановило. Вы предпочитаете этот вариант? Или, все-таки, лучше объяснение, убеждение, понимание и добровольная вакцинация?

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