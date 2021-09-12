Каспарас Урбонайтис. Страсть к регулированию

Не многие люди заметили одно крайне важное событие, которое произошло в конце прошлого – начале нынешнего года. Точнее, заметили, пожалуй, все, но поняли его значение не многие.

Речь идет о том, насколько быстро были разрешены к применению вакцины от коронавируса.

Люди, далекие от фармакологии и медицины, не представляют, что обычно разработчикам новых лекарств, а тем более – вакцин, требуются годы, а чаще – десятилетия для того, чтобы получить от чиновников все необходимые разрешения на клинические испытания, а потом их же одобрение на повсеместное применение нового препарата.

Это, говоря языком Данте, примерно 4-5 кругов ада для ученых, врачей и всех, кто занимается фармацевтикой. Чиновничьего ада, когда человек, имеющий стол и кресло, но редко имеющий должную компетенцию, может «дозволить», а может и «не дозволить» испытание, использование, применение нового лекарства или технологии лечения. И запретить ему куда как проще – в этом случае он не рискует ни своим столом, ни своим креслом, ни головой.

В случае вакцин от коронавируса все человечество смогло, наконец, наглядно убедиться в том, сколько в действительности требуется времени на все проверки и согласования – меньше года!

А теперь представьте себе, сколько человек на Земле каждый год, каждый месяц и каждый день страдает или умирает от онкологических, инфекционных, паразитарных, сердечно-сосудистых и иных заболеваний по той лишь причине, что чиновник бережет свое теплое кресло и не спешит выдать разрешение на использование нового лекарства.

Подумайте о том, скольких современных лекарств, которые есть в аптеках Германии, Швейцарии, Бельгии или Франции нет в аптеках и больницах Литвы лишь потому, что для их продажи необходимо специальное разрешение от литовских чиновников.

Литовскому чиновнику совершенно не важно, что какое-либо лекарство уже проверили компетентные эксперты и те же чиновники в Испании, Словении, Италии, Австрии или Нидерландах. Не доверяет литовский чиновник чиновникам из других стран Европейского Союза. Стоит на страже своих чиновничьих границ.

Хотя когда речь заходит о покупке личной машины, чиновник не задумываясь о сертификатах, покупает Вольво, Тойоту или Мерседес. Ведь речь в этом случае идет не о жизни каких-то пациентов, а о том, где он разместит свое обожаемое тело.

Конечно, чиновники появились на Земле не вчера, а примерно тогда же, когда появились государства. Если бы они появились раньше, то людям до сих пор было бы запрещено готовить еду на огне, делать каменные орудия труда и отправляться на охоту без соответствующей визы от чиновника. И на этом развитие человечества закончилось бы. Но древним немножко повезло – чиновники пришли не сразу.

Но как только чиновники появились, они тут же бросились регулировать все, до чего могли дотянуться. Сертифицировать, лицензировать, проверять, разрешать, а еще чаще – запрещать.

Рано или поздно, усилия чиновников всегда выходили боком экономике, жителям, да и государству в целом. Зато чиновничьи кресла оставались неприкосновенны.

Если бы чиновники трудились менее усердно на ниве регулировок, проверок и запретов, то вполне вероятно, что Северную и Южную Америки заселили бы не европейцы, а китайцы. Хорошо ли было бы это для мира – отдельный вопрос, но то, что усилиями чиновников экономический и научный прогресс в Китае был остановлен на века – это факт.

Таким же экономическим и научным крахом стал итог чиновничьих регулировок, разрушивших империю, созданную Саладином. Да и в экономическом и научном фиаско СССР доля бюрократических чиновничьих заслуг не меньше, чем доля людоедских привычек чекистов и большевиков.

Впрочем, и в капиталистических странах 20-го века было немногим лучше. Впрочем, сначала все было не так уж плохо. Капиталисты не очень позволяли чиновникам распускать руки. Экономика росла, страны и жители богатели. Появлялись новые производства, материалы, транспорт, средства связи…

А потом пришел Джон Кейнс с идеей о «благотворности» вмешательства государства в экономику. И у чиновников начался новый «золотой век». Ведь кому как не чиновникам вмешиваться, регулировать, разрешать или запрещать то, что изобретено, создано или разработано другими.

Но стали ли лучше врачи и учителя, когда чиновникам позволили регулировать образование и здравоохранение? Улучшилось ли качество лечения и обучения, когда чиновники стали определять компетенцию врачей и учителей? И если да, то откуда в этих зарегулированных областях берутся плохие доктора и педагоги?

Станет ли больше лекарств, будут ли лекарства свободнее и быстрее поступать в аптеки, будут ли быстрее внедряться изобретения и открытия, которые могли бы сделать жизнь проще, удобнее, здоровее и дешевле, если чиновник стоит на страже своего кресла? Ответ очевиден.

К сожалению.

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