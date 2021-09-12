Две, а может и три прививки… Не слишком ли это много?

Смотря с чем сравнивать. От краснухи или кори действительно достаточно привиться один раз и защиты хватит на 10-12 лет. Но потом прививаться нужно будет снова. А от гриппа приходится прививаться каждый год.

И это совсем не «предел».

До года каждый ребенок вакцинируется трижды от гепатита, столбняка, коклюша, дифтерии и полиомиелита. От каждой напасти по три раза. За первые 6 месяцев жизни! Так что, на этом фоне, вакцинация от коронавируса раз в 6 месяцев смотрится уже не столь уж частой.

Ничего нового или необычного. И почему-то, когда речь идет о детях, то у Сейма митинги не собираются. Но лишь стоит напомнить про укол для «себя любимого» и вот уже виселицы, звезды и «всеобщее возмущение». Ну и камни в полицию и Скорую помощь.

Камни, конечно, оружие пролетариата, но и мозги тоже иметь полезно. Камнями коронавирус не прогонишь. Только уколами.

Что станет с организмом человека, принявшим 20 доз вакцин?



Согласно литовскому календарю прививок к 15-16 годам все жители Литвы получают 31 дозу вакцин от 13 заболеваний. Это не считая вакцинации от гриппа и клещевого энцефалита. Так что ответ на вопрос будет звучать так – организм человека станет защищен от многих опасных инфекционных заболеваний.

А если человек ответственно прививается хотя бы от гриппа, то, начав в 20 лет, к 40-ка годам он получит еще 20 доз вакцин. И с ним ничего не случится, если не считать уменьшения риска заболеть гриппом по сравнению с его непривитым соседом.

Кстати, календарь профилактических прививок в СССР был лишь немногим меньше, но и то лишь потому, что многих вакцин в то время просто-напросто не было. А инфекции были – люди болели, страдали и умирали.

От Украины до Канады, от США до Австралии, от России до Германии – во всех странах, на протяжении уже нескольких десятков лет, люди к моменту получения паспорта получают не по 20, а по 30 доз вакцин и более. Т.е. все, кто возражает против вакцинации, все, кто выходит на митинги и шествия, все, кто идет на прививку от коронавируса и все, кто на нее не идет уже получили на протяжении своей жизни более 20-ти доз различных вакцин.

Один укол, два, три… когда это закончится?

Если кратко, то тогда, когда вирус эффективно для себя адаптируется к новой среде обитания – человеку. Или когда человечество с помощью всеобщей вакцинации сможет избавиться от этой инфекции навсегда. Т.е. когда вместо митингов люди отправятся в прививочный кабинет.

Если болеют и заражают и вакцинированные и невакцинированные, то зачем прививаться?

Дело тут в «количестве и качестве». Привитой человек может заболеть. Но заболевание будет протекать в более легкой форме, чем не у привитого.

Привитой человек может в случае инфицирования заражать окружающих, но количество выделяемых им вирусов будет меньше, чем у непривитого, точно так же как и количество дней, которые этот привитой инфицированный человек может быть заразным.

Что же касается непривитых людей, то заразившись, они выделяют больше вирусов, выделяют их дольше по времени и таким образом заражают больше людей. Впрочем, и болеют непривитые тяжелее, и в реанимации оказываются чаще, и умирают от короновирусной инфекции намного чаще, чем привитые. И это «чаще», выраженное в цифрах, составляет более 1 порядка, т.е. непривитые имеют в 10 и более раз больше проблем при заражении, чем непривитые. И именно непривитые люди создают окружающим основные проблемы.

Кроме этого, поскольку вирус именно во время размножения в человеке активно изменяется, превращаясь в новый штамм, то непривитые люди являются, по сути, инкубаторами для создания новых штаммов – ведь в них вирус может находиться и размножаться гораздо дольше по времени, чем в привитом человеке.

Почему в Литве нельзя привиться Спутником?

В первую очередь потому, что разработчики этой вакцины не предоставили исчерпывающей и достоверной информации на суд экспертов и научного сообщества. Поэтому Спутник вызывает множество вопросов, в отличие от вакцин Pfizer, AstraZeneca, Moderna или Janssen, информация о которых доступна для анализа и экспертизы в полном объеме.

В итоге более-менее надежные данные по Спутнику почему-то сообщает не Миндзрав России, а Минздрав Аргентины.

Впрочем, исходя из этих данных, ставших публичными в сентябре этого года, можно аргументировано показать, что вакцинация Спутником допустима, но несколько хуже по количеству и качеству побочных действий, чем вакцинация Астрозенекой. И значительно хуже, чем вакцинация Пфайзером или Модерной.

При этом надо понимать, что и Спутник, и Астразенека сделаны по одной и той же технологии. Но «побочки» у Астразенеки поменьше.

Что же касается мРНК-вакцин Пфайзер и Модерна, то они сделаны по другой, гораздо более безопасной и современной технологии, что и отражается в меньшем количестве побочных реакций и более выраженной защите от коронавирусной инфекции.

Так что если вам очень хочется вакцинироваться Спутником в Литве – вакцинируйтесь Астразенкой. Это такая же вакцина, как и Спутник, но переносится легче.

Впрочем… А как бы вы поступили, если бы вам предложили на выбор английский Land Rover или российскую Ладу? Смею предположить, что вы, наверно, предпочтете Land Rover, а не Ладу. И вы знаете почему. Ну, вот и с вакцинами похожая история.

Зачем прививаться тем, у кого хорошая иммунная система?

Начнем с того, что утверждение «у меня хороший иммунитет», как правило, голословно и произносится людьми, не имеющими никакого понятия о том, как работает иммунная система.

Если человек не болеет простудными заболеваниями каждый год, то это не значит, что ему не грозит онкологическое, аллергическое, ревматическое, а также множество не сезонных инфекционных заболеваний. А все эти болезни, так или иначе, связаны с недостаточностью, неопытностью или дефектами иммунитета.

Отсутствие простуд не означает, что человек, уехав в регион, где много малярии, не заболеет и не умрет от малярии. Очень может быть и заболеет, и умрет.

В случае с коронавирусной инфекцией, к «малярии» ехать не надо – она сама «приехала» к нам. И вся «хорошесть» иммунитета почти ничего не значит, когда этот хороший иммунитет впервые сталкивается с любой новой инфекцией. Болеют все – и с «хорошим» иммунитетом, и с «плохим». Те, у кого организм покрепче, реже умирают от новых инфекций. Но даже от смерти «хороший» иммунитет не «застрахует». Так что лучше сделать прививку, особенно если организм крепкий и иммунитет «хороший». Значит, и прививку он перенесет легче.

Или обладатель «хорошего иммунитета» просто-напросто боится уколов? А «иммунитет» здесь совсем не при чем.

Если есть / была аллергия, то будет ли она на прививку?

Совершенно не факт, что аллергическая реакция, которая была в прошлом или есть в настоящем, приведет к аллергической реакции на прививку. Скорее – нет.

Дело в том, что аллергия – это неправильный ответ организма на что-то конкретное. На один из факторов внешней среды – клубнику, арахис, шоколад, пыльцу, лекарство и т.д. Но человек, у которого есть аллергия на арахис, может спокойно есть клубнику, обниматься с кошками, нюхать цветы и лечиться антибиотиками. Аллергия на что-то одно не означает автоматической аллергии на что-то иное. Иначе любой аллергик не прожил бы и часа.

Почему тогда врачи постоянно спрашивают, была аллергия или нет?

Доктор вас и про возраст спрашивает, и про вес, и про то, какими болезнями вы болели, какие прививки делали. Это вас не настораживает?

Вопрос о наличии аллергии в прошлом или настоящем является банальным и стандартным вопросом для врача перед назначением какого-либо лекарства. Он должен его задать. Но это не значит, что даже положительный ответ изменит схему лечения. Аллергия всегда максимально конкретна и избирательна. И если у вас была аллергия на какой-то продукт, то доктор не будет назначать диету, содержащую именно этот или очень похожий на него продукт. Если была аллергия на лекарство, то доктор не будет назначать это же лекарство или его аналоги. Но именно и только аналоги. Например, если у человека была аллергия на цефалоспорины, то доктор может назначить макролиды. Хотя и то и другое – антибиотики.

С вакцинами тоже самое. Однако есть небольшое отличие. Ни мРНК-вакцин, ни векторных вакцин, которые сейчас применяются от коронавирусной инфекции в Литве, раньше не существовало, а это значит, что предыдущие и настоящие аллергии или аллергические реакции даже после прививки не коррелируют с риском аллергической реакции на вакцину от коронавирусной инфекции.

Возможно, если кто-то хочет максимально застраховаться от риска аллергии, то тем людям, которые болели инфекционно-аллергической бронхиальной астмой, стоит подумать о вакцинации мРНК-вакцинами, а не векторными. Для перестраховки. Но не более.

В остальном процесс вакцинации от коронавируса организован достаточно грамотно, и нужно просто выполнить рекомендации медицинских работников – подождать после вакцинации в прививочном пункте 15 минут, прежде чем идти дальше по своим делам. Это нужно на тот случай, если ваш организм неадекватно отреагирует на прививку. Впрочем, из сотен миллионов привитых, подобные инциденты случались крайне редко.

Есть ли гарантия безопасности у противокоронавирусных вакцин? Сертифицированы ли противокоронавирусные вакцины?

Самая сертифицированная и самая «гарантированная» на сегодняшний день вакцина – это Comirnaty - разработка Pfizer/BionTech. Проще говоря - Пфайзер.

В отличие от других вакцин, она получила постоянное разрешение на использование, т.е. окончательную лицензию «по всем правилам», от самого строгого контролера - Управления по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Т.е. теперь любые разговоры о том, что «вакцины не сертифицированы», «экспериментальны» и т.д. беспочвенны и ложны. Как минимум вакцина Пфайзер (Comirnaty) проверена, перепроверена, переперепроверена, лицензирована и разрешена.

Впрочем, и остальные вакцины от Модерны, Астразенеки или Johnson&Johnson тоже проверены и разрешены международными и государственными экспертными службами к «экстренному» применению. И, по всей видимости, вопрос их окончательной и полновесной сертификации и лицензировании – это вопрос уже не проверок и испытаний, а времени, необходимого чиновникам, чтобы переложить все бумажки из одной стопки в другую и поставить на них свои автографы. А это, как известно, дело не быстрое. Но к безопасности и эффективности вакцинации отношения не имеющее.

А если кто-то не доволен тем, что человечество еще не справилось с COVID–19, то ему следовало бы задать самому себе два простых вопроса.

Первый – сделал ли он сам прививку от COVID–19?

Второй – сколько денег, в процентном или буквальном выражении, из уплаченных им налогов тратится на науку, медицину и образование, т.е. на решение вопроса ликвидации заболеваний, а сколько на пушки и танки, и сколько на расходы и зарплаты чиновников и депутатов, столь «доблестно» проявивших себя в эту эпидемию?

И все встанет на свои места.

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