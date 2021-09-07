Йонас Милюковас. Вакцины и вирусы. Кто кого и когда?

Для начала разберемся с вирусом. Почему появляются новые штаммы и когда это закончится?

С большинством инфекций человечество познакомилось давно, много сотен и тысяч лет назад. В итоге вирусы приспособились к размножению в человеческой популяции. Был достигнут определенный баланс. Это результат действия стабилизирующего естественного отбора.

Однако если вирус попал в человеческую популяцию недавно (ВИЧ, SARS-CoV-2 и, по всей видимости, вирус гриппа), то его "взаимоотношения с организмом хозяина, человека, еще не "стабилизировались". И вирус активно "ищет" наиболее успешную для размножения форму – новый, особо заразный, штамм.

Именно в этом причина того, что ученые никак не могут придумать вакцину от ВИЧ и каждый год создают новую вакцину от нового штамма гриппа. А уж о SARS-CoV-2 и говорить нечего. Он попал в человеческую популяцию "только вчера", что по эволюционным меркам – менее секунды назад. А эволюция "дама" неспешная. Ей требуются века и тысячелетия для того, чтобы достигнуть баланса стабилизирующего отбора.

Важно понимать, что мутации постоянно возникают во всех организмах. И в человеке в том числе. И в зебре, и в стафилококке, и в любом вирусе, растении, животном, микроорганизме. Но если условия внешней среды неизменны, и организм достиг некоего баланса с этой окружающей средой, то стабилизирующий естественный отбор будет "отсекать" всевозможные крайности, новые формы, новые штаммы. Поскольку уже имеющийся организм наиболее успешен для данных условий среды обитания.

А вот если условия новые, то организм, в данном случае вирус SARS-CoV-2, ищет ту форму, тот штамм, который будет для него наиболее удачен с точки зрения его, вирусной, эволюции. И пока не найдет, мы будем обречены констатировать появление новых штаммов и "замену" старых штаммов, с которыми уже научились бороться, на новые. А продолжаться это может годы и десятилетия.

Но не все так мрачно. Вымерли динозавры. Вымерло множество видов, родов и семейств животных, растений и микроорганизмов. И вирус тоже может исчезнуть. Как минимум из человеческой популяции. Если, например, под действием внешней для него среды – иммунной системы человека – он "выяснит", что размножаться в воробьях или мышах эффективнее и «безопаснее», чем в этих хитрых человеческих организмах, которые так и норовят «испортить жизнь» вирусу какой-нибудь новой вакциной.

Другой вариант "вымирания" - быстрая всеобщая вакцинация. Вакцинация, которая может обогнать эволюционные изменения в вирусе. В этом случае совокупный иммунитет человечества просто уничтожит SARS-CoV-2 полностью. Вирус SARS-CoV-2 "вымрет".

Может ли это произойти без вакцинации? Не может. Дело в том, что скорость эволюции, т.е. возникновения новых мутаций, во всех организмах (и в человеке, и в вирусе) примерно одинакова. И так же как для вируса – человек фактор внешней среды, так и вирус для человека – часть внешней среды. Если ни у одного из организмов нет "ускорителя", "форы", то естественный отбор будет «искать компромиссный вариант», при котором люди будут болеть и умирать, но не все. Вирусы будут уничтожаться иммунитетом, но опять же – не все. И человечество будет жить с SARS-CoV-2, как уже живет со СПИДом, гриппом, ветряной оспой, холерой и дизентерией.

Вакцинация дает человечеству "фору", как когда-то умение делать ловушки и применение огня дало древним людям преимущество при охоте на гораздо более крупных и сильных животных. И, человечество, в полной мере воспользовалось этим преимуществом, уничтожив множество видов, превратив их в обед и ужин.

Вымерших с помощью древних людей животных, конечно, жалко. Вирус SARS-CoV-2 не жалко совсем. Жили без него и дальше как-нибудь проживем. А поэтому "западня" для вируса, в виде подготовленного вакциной организма нам очень даже пригодится.

Не смотря на то, что современные вакцины от SARS-CoV-2 не могут на 100% гарантировать предотвращение заболевания, в привитом человеке SARS-CoV-2 особо "разгуляться" не может.

Из-за того, что иммунитет натренирован вакциной, он довольно быстро успевает уничтожить большинство вирусных частиц. А чем вирусов меньше, чем меньше срок их нахождения в организме, тем меньше шансов у SARS-CoV-2 мутировать в какой-нибудь ускользающий от иммунитета штамм. В это суть "западни", которую вакцины готовят для вируса. С каждым привитым человеком, шансы вируса на выживание снижаются. Шансы приспособиться к изменениям внешней среды, изменениям иммунитета, уменьшаются. Т.е. вакцина как бы ускоряет "эволюцию" человека, в то время как эволюция вируса продолжается с прежней "естественной" скоростью. Вирус начинает "отставать" и "проигрывать". И, в итоге, вымирает.

Так происходит в идеале. И так уже было в "гонке" с натуральной оспой. Благодаря вакцинам, натуральная оспа "вымерла". Но для этой "победы" человечеству потребовалась всеобщая вакцинация.

Таким образом, у человечества есть все шансы "выиграть эволюционную гонку" с SARS-CoV-2. Дело в том, что в привитом человеке время вируса "на эволюцию" и превращение в новый штамм очень сильно ограничено. Если же человек не привит, то он представляет собой "слабое звено", удобный резервуар для спокойной и неспешной эволюции вируса. В непривитом человеке время на создание нового штамма у вируса, по вирусным меркам, не ограничено. И чем больше остается непривитых, тем дольше коронавирус будет оставаться в человеческой популяции, тем больше вакцинаций и ревакцинаций может требоваться привитым, тем больше локдаунов и ограничений будут преследовать бизнесы и жителей. Тем больше средств и сил будет уходить на борьбу с коронавирусом и тем меньше будет их оставаться на лечение других заболеваний. Тем больше людей, которые могли бы прожить еще годы и десятилетия, нам придется хоронить раньше времени.

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