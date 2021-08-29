Виктор Воронцов. Уже нет смысла уезжать в Германию, чтобы зарабатывать 1500 евро. Делайте карьеру в Литве!

У меня есть контакт в фейсбуке, отличный человек, женщина несколько лет назад уехала в Чикаго и там начала пробовать нелегкий вкус эмигрантского бытия. Все свои ощущения она описывает интересным и легкоузнаваемым стилем в своей ленте. Думаю, читать ее интересно всем, но мне – особенно. Все, о чем пишет человек, напоминает мне о моих первых годах иммигрантской жизни в Литве.

И вот недавно у нее в ленте прочитал пост, который резанул не только мое внимание, но и внимание многих других людей, судя по реакции под постом. Вкратце, текст был о том, что вот у нас в Америке все отлично – и демократия, и свобода, и ковида нет, а вы в Литве – лохи бесправные, которых мне жалко, ходите в масках, как бараны, и не умеете защищать свои права.

Мне было очень трудно жить в Литве первые десять лет – с 2004 по 2014 год. Для образованного человека это нормально – высказываться по поводу процессов, происходящих в стране, в том числе политических. Но, уехав из России, я потерял право высказываться по поводу происходящего там, так как потерял связь со страной, обществом, реалиями. А, приехав в Литву, не получил морального права высказываться по поводу происходящего здесь по тем же самым причинам – я еще не понял, как живет страна и общество.

Viktoras Voroncovas Foto: Asmeninio archyvo nuotr.

После 2014 года и десяти лет проживания в Литве произошел какой-то перелом. Меня вообще перестало интересовать происходящее в России, я окончательно понял, что это уже не мой дом, и я не очень хорошо понимаю процессы, происходящие в обществе. Да, у меня живут там родственники, но мне интересна жизнь родственников в отдельности от жизни страны. А в Литве я, наоборот, получил ощущения, что это моя страна, я хорошо знаю экономику, политику, культуру страны и могу высказываться по этому поводу.

Наверное, именно поэтому мне очень странно читать какие-то слова эмигрантов, кто потерял связь с Литвой, но постоянно пытается комментировать события, происходящие в стране, а, иногда, и давать советы, которые жителям Литвы кажутся просто адовыми. Вы выбрали жизнь за пределами Литвы – по разным причинам, и я уважаю Ваш выбор. Мы выбрали жизнь в Литве и логично уважать наш выбор. Мы строим свою страну, Вы строите свою жизнь в другой стране.

Очень часто читаю: "А вот Швеция-Эстония-США-Россия прошли ковид-кризис лучше, чем Литва". Ну, во-первых, мир еще не прошел ковид-кризис и писать такие сравнения преждевременно. Во-вторых, никто не знает, когда мир начнет ощущать последствия пандемии. Может быть, последствия для здоровья тяжело переболевших в определенный момент начнут тормозить экономики определенных стран. Может быть, мутации вируса будут более опасны для определенных рас, и это изменит демографию регионов, а, затем, и темпы их экономического развития. Никто не может даже предугадать, как пандемия повлияла и будет влиять на мир в ближайшем будущем.

Что можно сказать точно, это то, что пандемия очень сильно изменила литовское общество, и эти изменения – к лучшему. Никогда раньше наше общество не было таким единым и сплоченным, а самое главное – дисциплинированным и понимающим, что преодолеть трудности можно только вместе и только если следовать правилам, установленным государством.

У меня много знакомых эмигрантов, большинство – фантастические люди, которые использовали переезд на новое место жительства как возможность получить новые знания, сделать карьеру, найти свое место под солнцем. Ни один из моих знакомых не отрицает возможность возвращения домой, а многие, уезжая, сразу ставили перед собой цель когда-то вернуться в Литву с багажом знаний или денег, или и того, и другого.

Но давайте не будем кривить душой – большинство эмигрантов не такие. Для абсолютного большинства эмигрантов переезд в другую страну не меняет ничего – как были внизу социальной лестницы, так и остаются. Как писали с ошибками на литовском, так пишут с еще большими ошибками на английском. Как работали уборщицами в Тельшяй, так и работают уборщицами в Борнмуте. Единственное, что изменилось – зарплата. И она изменилась только потому, что в Британии капитализм уже 500 лет, а в Литве только 25. Литовские эмигранты просто приехали на готовое, на то, что для них создали поколения британцев/норвежцев. И вот вкалывают эти люди на разделке кур/лосося, на складах, на другой неквалифицированной работе. И почти никто из них заработанные деньги не инвестирует в обучение, в курсы, предел мечты – БМВ, золотая цепь, комплект "Адидас" и отдых в Швянтойи, совмещенный с посещением зубного врача. И постоянный страх потерять работу, потому что в спину дышат румыны и болгары, которые готовы работать за меньшие деньги.

Давайте скажем честно – за последние годы ситуация с криминалом в Литве значительно улучшилась. Никогда я не чувствовал себя так безопасно, как чувствую себя сейчас. И когда в начале пандемии начался возврат беззубых, плохопахнущих, матерящихся, в поддельных спортивных костюмах Armani7 сограждан, а потом пошли сообщения о дебошах в местах самоизоляции, несоблюдении правил карантина, украденных блоках управления комбайнами, я уже подумал: "Все, закончилась наша спокойная жизнь".

И вот тут-то новое литовское общество показало свою силу и позитив. Если раньше фанатов паленых костюмов "Адидас" было большинство, и они этим большинством топили весь позитив, создавали анархию в любой дискуссии, то в прошлом году общество жестко показало таким людям: "Вы в меньшинстве, вы гости в стране, которую создали мы, Литва уже совершенно не та, из которой вы убегали, и вы должны жить по нашим правилам или валите обратно". Когда я слышу, как кто-то в общественном месте матерится – чаще всего после этого я слышу требование прекратить это делать, и виновник замолкает.

Да, мы все разные. Кто-то за "Марш семей", кто-то – за разнообразие общества. Кто-то за прививки и умеет сравнить вероятность побочного эффекта от прививки "Астразенека" с вероятностью умереть в реанимации от ковида, а кто-то не может сделать этого. Но мы уже настолько зрелое общество, что не бьем друг другу лица и не жжем шины на проспекте Гедиминаса. Мы уважаем полицию и членов Союза стрелков, которые стояли в кордонах во время пандемии, но мы еще не видим ничего плохого в том, чтобы объехать этот самый кордон проселочными дорогами.

У нас никогда не будет гетто, где живут менее успешные члены общества. Мы идем волонтерить в красную зону, переводим 2% приютам и становимся "покровителями" (участниками платформы Patreon) только из-за того, что хотим читать свободную прессу. Общество настолько цементировано и образованно, что мы во всех областях жизни движемся вперед быстрее, чем наши соседи. Уже нет смысла уезжать в Германию для того, чтобы зарабатывать 1500 евро, есть смысл делать карьеру в Литве, чтобы через год получать 3000 евро. И для меня это самый главный и самый позитивный вывод из последствий ковид-пандемии. У этой страны есть будущее, приятно, что я его часть!

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