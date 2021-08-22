Каспарас Урбонайтис. Стоит задуматься, кому выгодна драка внутри Литвы?

Наша Литва - страна маленькая. И по размеру, и по количеству жителей. Литва и литовцы почти по всем параметрам, относительно других стран и народов, находятся в меньшинстве. Можно сказать, что у нас каждый человек на счету.

Тем удивительнее наблюдать отторжение внутри литовского общества каких-либо категорий жителей, общин, национальностей, и т. д.

Можно, конечно, бесконечно делиться и атомизироваться до уровня усадьбы, квартиры, дачи или комнаты, но гораздо безопаснее и выгоднее быть вместе, уважая особенности каждой отдельной группы и человека.

Это требует терпимости. Это требует интеллекта. Это требует такта. Ну, так мы, вроде как, люди, а не волки или шимпанзе.

Повод для драки

Сбежавший из СССР в США агент КГБ Юрий Безменов в 90-х годах рассказывал, что основная задача советских спецслужб – посеять смуту в капиталистических странах, что СССР будет поддерживать не правых или левых, цветных или белых, а агрессивных. Агрессивных правых и агрессивных левых и т.д. Потому что цель – столкнуть людей лбами, дестабилизировать общество, а не поддержать какую-либо сторону.

Так начиналось то, что сейчас мы называем гибридной войной. И когда мы возмущаемся "попранием традиционных семейных ценностей", эпидемиологическими ограничениями, чужаками из мусульманских стран, иммигрантами из Беларуси, России или Украины, то стоит задуматься, а кому выгодно поддерживать градус этого нашего возмущения и напряжения в обществе. Кому выгодна драка внутри Литвы?

Вряд ли она выгодна жителям Литвы. А вот наследникам советских спецслужб точно выгодна.

Это, кстати, касается и накачивания агрессии в читателях через комментарии к статьям или постам в соцсетях. Ибо "разделяй и властвуй".

Противодействовать подобной гибридной технологии довольно просто.

Поняв, кому на руку наше возмущение, надо всего лишь успокоиться, выдохнуть и игнорировать попытки накачать извне в наши души агрессию, нетерпимость и прочий яд, изготавливать который в Советском Союзе учились десятилетиями. И весьма преуспели.

Методика гибридной дестабилизации будет использовать любые противоречия и столкновения в обществе, чтоб раздуть их до максимальных масштабов, перессорить жителей и разделить, таким образом, страну.

Мы можем воочию, в реальном времени, наблюдать применение этой тактики на маршах и митингах "за семейные ценности" и "против прививок".

Технологи смуты будут все время искать, как бы столкнуть жителей страны между собой. Как бы из меньшинства сделать еще меньшее меньшинство. И только выдержка литовских жителей может противостоять этой довольно изощренной тактике.

Ведь поводов для столкновений, при желании, можно найти сколько угодно.

Одним из излюбленных способов провокаций является тема языка (в частности) и русскоязычного меньшинства вообще.

И не важно, есть эта проблема или ее нет - она будет использоваться и раздуваться, как это было в Украине.

Впрочем решить "языковой вопрос" можно запросто, легализовав до уровня государственных или приравненных к нему, например, английский, польский и русский. И нет языковой проблемы.

Другая излюбленная тема - это педалируемое сейчас противостояние "традиционных" гетеросексуальных отношений и "нетрадиционных", но известных со времен античности, гомосексуальных. И вроде… ну кому какое дело, а ведь нет. И, ловко подзуживаемые провокаторами драк, сторонники "традиций" выстраиваются в шеренги возле Сейма "в защиту семей". Но может актуальнее "защищать семью" не от геев или лесбиянок, а от бедности, высоких налогов, школьного буллинга и домашнего насилия?

Технологи гибридных смут будут использовать и межнациональные различия в менталитете, и религиозные, антиисламские или антииудейские настроения. Которые, к сожалению, есть на любом уровне. И не только в Литве. И "лечится" это только через просвещение, выдержку и терпимость.

И вот прямо сейчас можно наблюдать как для нагнетания напряжения используется новомодная антипрививочная тема, паразитирующая на страхе людей, недостаточно информированных о безопасности современных вакцин.

К сожалению, агрессия и смута – как перелом – сделать быстро, лечить – долго. И чтобы пробиться к разуму людей через ложь провокаторов и пропагандистов нужно терпение, объяснения и время.

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