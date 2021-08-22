Виктор Воронцов. Про Ryanair, палаточные лагеря мигрантов в Дзукии и о том, как не профукать очередной шанс для Литвы

Когда был посажен в Минске злополучный рейс Ryanair, защитники Александра Лукашенко сразу стали апеллировать к случаю с самолетом Эво Моралеса – дескать, раз Австрия имела право посадить самолет президента независимой страны, так и Беларусь имела право сделать то же самое. На самом деле инцидент с посадкой в Вене в 2013 году не имеет ничего общего с посадкой в Минске в 2021 году.

Самолет Моралеса не был пассажирским, и на его борту не находился 171 пассажир. Самолет Моралеса не принуждали к посадке демонстрацией истребителя. Самолет Моралеса вообще не принуждали к посадке, он сам ее запросил в Вене из-за проблем с индикаторами топлива в тот момент, когда Франция, Италия и Испания отозвали самолету разрешение на пролет в их воздушном пространстве. Даже легенда про досмотр воздушного судна Моралеса в Венском аэропорту была опровергнута летевшим в том же самолете министром обороны Боливии. Многие наблюдатели высказывали тогда мысль, что это была хорошо продуманная акция самого Моралеса. В то время и сам Моралес, и ушедший из жизни в марте 2013 года президент Венесуэлы Уго Чавес, и сменивший его Николас Мадуро, львиную долю своей популярности получали от комично-открытой борьбы с империей зла – США. Чего стоят слова Чавеса на трибуне ООН про запах серы, который он чувствовал даже через день после выступления на этом же месте президента США Джорджа Буша. И этой посадкой Чавес определенно заработал себе очки среди жителей и избирателей Боливии.

Гораздо больше похожи на минский инцидент перехват самолета над Ираном в 2010 году и арест суннитского повстанца, принудительная посадка в Италии египетского авиалайнера с палестинскими террористами в 1985 году и арест в 1956 году лидеров алжирского движения за независимость после принудительной посадки их самолета в Алжире. Но мне лично самой прямой аналогией минского инцидента кажется уничтожение лайнера корейской авиакомпании Korean Air Lines в 1983 году. И тогда был в воздух поднят военный самолет, только вот корейский экипаж не увидел предупредительных выстрелов по курсу, и 269 человек погибли. Мне кажется, если бы экипаж Ryanair не подчинился приказу изменить курс, выстрелы прозвучали бы. Сбили бы Боинг в случае продолжения полета в сторону Вильнюса? Думаю - да, и услышали бы мы другую версию: "Террористы ХАМАС захватили борт и хотели направить его на Островецкую АЭС".

Между постсоветским и постсоциалистическим пространством и странами ЕС есть одна существенная разница - отношение к правам человека и личности. Для Беларуси отдельно взятый человек и его права не значат ничего. Как был Александр Григорьевич председателем колхоза и вершителем судеб деревенских жителей, так и сейчас он президент Беларуси и считает себя способным решать судьбы любого, кто попал на территорию страны. Разве что-то изменилось с 1995 года, когда, по приказу Лукашенко, был расстрелян воздушный шар, и погибли два американских воздухоплавателя Алан Бернард Френкель и Джон Стюарт-Джервис? В лучшую сторону ничего! А после августовских выборов 2020 года, и точка невозврата пройдена. В сторону Запада пути нет, есть только на Восток, в Россию, а там примут и со сбитым самолетом, и с тысячами политзаключенных, и с миллиардными долгами, а уж с потерей независимости и присоединением к России хотя бы и формально как федеративная республика – тем более примут.

Карательный аппарат создан, финансируется исправно и в размерах, которые позволяют платить силовикам зарплаты, в несколько раз превышающие средние по стране. В случае необходимости дополнительные подразделения силовиков будут незамедлительно передислоцированы в Беларусь из России. Оппозиция в стране не имеет никакой возможности изменить ситуацию ни сейчас, ни в обозримом будущем. Скажем открыто – оппозиция даже не может выйти на улицу. Любые выборы обречены на фальсификацию. Санкции со стороны США и ЕС не имеют никакого эффекта в ситуации, когда 50% экспорта Беларуси идет в Россию. Еще больше пугает размер прямых инвестиций – 45% приходит из России, и это значит активный переход собственности на территории Беларуси в руки российского бизнеса, часть которого является государственным. От псевдодемократии Лукашенко перешел к прямой авторитарной диктатуре с ограничением основных прав граждан. Тем более предлог есть весомый – все можно списать на борьбу с ковидом.

Такая ситуация была, есть и будет неприемлемой для белорусской молодежи, которая бежит из страны буквально в разные стороны – от Москвы до Калифорнии. Бежит бизнес, уменьшаются инвестиции из стран ЕС, которые создавали хорошо оплачиваемые рабочие места для белых воротничков и простых рабочих. И уже люди старше 35 лет понимают, что дальше будет только хуже, и пытаются уехать из страны. Любая попытка Лукашенко как-то ограничить выезд из страны тут же оборачивается увеличением числа желающих ее покинуть. Люди реально понимают и опасаются, что в один прекрасный день они могут проснуться в европейской Северной Корее.

Укреплять наши границы с Беларусью надо. Но уверен, что очень скоро может наступить время, когда тысячи белорусов будут пересекать границу легально и нелегально и просить убежище в Литве. И это будет другая миграция, совершенно непохожая на ту, которую мы видим на южных границах ЕС. К нам будут стремиться люди, для которых неприемлемо сидение на пособиях, которые обладают востребованными специальностями, которые привыкли усердно трудиться, которые в своем приезде будут видеть возможность создать новую жизнь недалеко от своей Родины. И да, они близки к нам по менталитету, религии, ценностям, и уж точно мы не получим вокруг Вильнюса белорусские гетто, в которые будут бояться зайти полицейские.

Мой опыт показывает, что белорусы – одни из самых лучших работников в любой области – от строительства до ИТ и инжиниринга. Эти люди – шанс для Литвы, для нашей экономики, которая уже пробуксовывает именно из-за ограниченных человеческих ресурсов. И именно от нас и нашей готовности к приему мигрантов будет зависеть, станет ли Литва европейскими "эмиратами" или в очередной раз мы бесславно профукаем возможности, и все эти трудовые ресурсы будут поднимать экономику Германии или Польши.

Уже сейчас надо оборудовать инфраструктуру приема мигрантов на границе – контейнерные лагеря. Пересек границу, попросил убежища, тебя поместили во временный лагерь, на следующий день выдали временный вид на жительство и ознакомили с предложениями по трудоустройству в регионах. Выбрал работу или курсы по переквалификации, через день переезжаешь в общежитие по месту работы или учебы, и за тебя отвечает уже принявшее предприятие или самоуправление. Минимум формальностей – больше свободы принимающей стороне. Привлекать к этой программе все предприятия из "белого списка" Департамента миграции, пригласить большие промышленные предприятия Intersurgical, VMG, HOMANIT, Hella, Continental, Hollister, VLG. Организовать систему переподготовки по наиболее востребованным специальностям в Центрах подготовки строителей в регионах, в других профессиональных школах, в системе дуального обучения. Хороший шанс получает и Висагинас, с его русскоязычностью, только что построенным заводом Intersurgical, одним из лучших в стране Висагинским центром профессионального обучения технологиям и предпринимательству, сотнями пустующих квартир и сносимыми многоэтажками.

В день написания этого текста министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте рапортовала об облегчении переезда в Литву крупного бизнеса, в основном в сфере ИТ. Супер, отличное решение, но наша жизнь состоит не только из бородатых хипстеров-программистов, стране нужны строители, мехатроники, инженеры и сантехники. Короче, нас ждут интересные, но тяжелые времена. Только от нас всех зависит – будет ли это на благо или во вред Литве.

Вопросы знатокам экономики. В кризис 2008 года один мой бизнес обанкротился. Обанкротили его Фонд социального страхования ("Содра") и Государственная налоговая инспекция, которая арестовала счет в сентябре 2008 года, потом к минусу на счету присоединились судебные приставы, а в 2009 году я понял, что бессмысленно спасать бизнес с такой задолженностью перед государством, нужно идти через процедуру банкротства. В кризис 2019 года можно сказать, я не почувствовал никаких отрицательных последствий. Да, упал оборот, да, пришлось работать намного больше, да, от многого пришлось отказаться, но не было даже ни малейшей мысли о том, что бизнес может накрыться. И основной причиной были именно отсрочки государства по налогам. Как вы думаете, почему в 2008 году правительство не додумалось ввести отсрочку по уплате налогов? Ведь в результате государство все равно не получило денег! Не было умных специалистов в управлении государством? Не было финансовых ресурсов? Не было евро?

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