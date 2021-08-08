Виктор Воронцов. Почему не надо плакать по умершим советским предприятиям

В 9-10 классах школы номер 10 в городе Калининграде мы проходили практику на автобусоремонтном заводе. Раз в две недели мы приходили туда на целый день и под чутким надзором выпивающих слесарей осваивали специальность автомеханика. Я ремонтировал ТНВД на автобусы Икарус и ЛИАЗ.

Ремонт заключался в раскручивании корпуса, удалении прокладки и отдачи останков насоса опытному механику, который и производил сам ремонт. Потом я же собирал насос обратно. Насос Икаруса имел межремонтный ресурс 300 000 км и прокладка была сделана из специальной резины – ты пальцами брал за край и удалял прокладку, под ней была отполированная поверхность. Насос ЛИАЗа имел межремонтный ресурс 100 000 км, и я ненавидел его разбирать. Он был в три раза больше венгерского, тяжелый, прокладка была сделана из какого-то картона, она прикипала так, что вскрывать корпус надо было зубилом, потом специальным скребком удалять остатки картона с корпуса, ты царапал корпус, его потом отдавали на шлифовку, потом снова приходилось клеить картонную прокладку. Фишка заключалась в том, что после первого ремонта ТНВД Икаруса мы на него ставили самодельную картонную прокладку и его ресурс становился 100 000 км. Когда я спрашивал механика: "А почему мы не ставим оригинальную резиновую прокладку?" Он отвечал мне: "А где я тебе валюту возьму на эту прокладку".

В Литве очень популярно плакать по умершим большим предприятиям – Сигма, Вильнюсский НИИ радиоизмерительных приборов ("Пятерки"/НИИ-555), Вильнюсский завод топливной аппаратуры и др. Вильнюсский завод топливной аппаратуры – любимая тема для плача - про 12 000 человек работников, которые стройными рядами вливались в проходную завода каждое утро, и как плохо, что мы потеряли такой флагман промышленности, а теперь там лофты и торгаши.

Вот мы и потеряли этот завод, потому что там производились насосы, которые нужны были только бесплатно. Никто не задумывался над весом изделия, над межремонтным ресурсом, над удобством обслуживания. Делали, их забирал производитель автомобилей, производил грузовики, грузовики отдавали странам Африки, выбравшим социалистический путь развития и наградившим Леонида Ильича очередным орденом, и все были довольны. "Топливная аппаратура" – что-то сделала, не особо напрягаясь и за это получила деньги, африканские социалисты тем, что на халяву получили танки, снаряды, грузовики, бензин для них, да еще и сгущенку, и тушенку, Брежнев радовался очередному ордену, только вот это не было экономикой. Это была благотворительность страны, в которой люди не могли себе купить колбасы и мяса без часового стояния в очереди. А чтобы купить диван надо было давать на лапу или месяц отмечаться в очереди в 6 утра.

Kuro aparatūros gamykla Foto: DELFI / Modesta Meškė

Если мы посмотрим на "Топливную аппаратуру", то там из 12 000 человек 2000 были ненужными для производства. Это и отвлеченный секретарь заводской организации КПСС плюс 3 работника партячейки, отвлеченный секретарь заводского комитета ВЛКСМ плюс 3 работника комитета, как же без председателя профкома и трех работников профкома, физрука завода, библиотекарей библиотеки стандартов, 20 работников столовой, 40 работников Дома отдыха, 40 работников детсада, 20 работников пионерского лагеря и т.д. и т.п. И это был совок в своем самом злобном оскале. Вместо того, чтобы платить зарплату 300 рублей и позволять самому работнику обедать там, где он хочет, отправлять своего ребенка на отдых туда, куда он хочет, человеку платили 90 рублей и принуждали есть и отдыхать там, где нравится секретарю парткома. Вместо того, чтобы инженерам уменьшать материалоемкость изделий и расход топлива, их заставляли жестко следовать ГОСТАМ и СНИПам. И все это было в масштабах страны.

СССР не смог спроектировать легковой автомобиль!!!! И вынужден был купить завод у Италии и 40 (СОРОК!!!!) лет клепал одну и ту же модель в разных вариациях. Знаете, как ВАЗ боролся с коррозией? Увеличением толщины металла!! В то время как все производители решали эту проблему горячей оцинковкой. Потому что всем было наплевать. Страна гнала за границу ресурсы вместо того, чтобы строить химические и нефтеперерабатывающие заводы и продавать конечный продукт. Гнала за рубеж древесину вместо того, чтобы производить и продавать мебель. Покупала продукты, потому что производительность СХ была в разы меньше, чем в Германии и Швейцарии.

А знаете почему обанкротилась "Топливная аппаратура"? Потому что ею руководили партийные функционеры и красные директора. Когда СССР развалился, они продолжали гнать старые модели и продавать их на Восток. Давайте честно признаемся – большинство из руководителей постсоветских гигантов втайне надеялись, что Ельцин протрезвеет и проспится, а потом или введет войска в Прибалтику, или объявит экономическую блокаду региона и, в конце концов, вернет промышленность в постсоветскую экономику России, где не надо будет думать о продажах, зарплатах, конкуренции. А по-хорошему руководству "Топливной аппаратуры" надо было ехать на Запад и искать там стратегических инвесторов, которые бы дали деньги, технологии, рынки сбыта. Вот тогда бы стояли сейчас насосы КА в Мерседесах, Айвеко и МАНах. Но наши красные директора были из серии "Не надо нас учить, знаем лучше других", скупили акции у коллектива, просрали производство, уволили всех сотрудников, продали землю, деньги отдали детям, но потерявшие работу бывшие сотрудники считают, что во всем виновата власть и страна. И это была тенденция – те предприятия, во главе которых стояли "красные директора", страна потеряла именно по причине недостаточного образования руководства, постоянного оглядывания на Восток, вместо того чтобы идти на Запад и искать сильных инвесторов. Даже Игналинскую АЭС можно было бы сохранить, передав управление в руки сильного британского, французского, швейцарского или бельгийского оператора.

Да, были поумнее. Есть куча предприятий, которые прошли все 30 лет независимости, стали только сильнее – это и ELGAMA, и MONTUOTOJAS, и PST, Yit Kausta, Achema, Lifosa, WSY и куча других. Там директора были поумнее, перестроили свое производства, продали часть акций иностранцам, но сберегли компании, рабочие места. А, самое главное, они увеличивали производительность! В Литве есть очень сильный кластер автомобильных компонентов – это и производство проводных жгутов, и Hella, Continental. Все как-то успешно работают, производят в Литве части для автомобилей, продают самым крупным производителям мира, вот только "Топливной аппаратуры" на этой карте нет. И правильно, что нет. И страны на карте нет СССР, потому что партийные руководители просрали ее своим бездарным руководством.

В заключении расскажу об интересной дискуссии с женщиной, которой сегодня больше 65 лет. Она рассказывала, как в свое время пыталась привлечь инвестиции в небольшой литовский город-регион. Представители региона поехали на выставку в Швейцарию и представляли там янтарь, ковку и молочные продукты! Вы представляете – в 1994 году пытаться продавать молочные продукты в Швейцарию! Надо было ехать и предлагать швейцарским компания по дешевке скупать литовские промышленные предприятия, переводить туда производство, инвестировать в новые технологии, но то поколение "красных директоров" и отвлеченных партработников об этом даже и подумать не могло.

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