Можно ли ограничивать не привитых жителей в праве на определенные виды работ, посещение учреждений или мероприятий?

Для того чтобы ответить на этот простой вопрос, необходимо разобраться в сути проблемы. В том, что такое инфекция и что такое прививки. Суть прививки в том, что она дает защиту не только самому привитому человеку, но и людям, которые его окружают.

Привитой человек либо совсем не представляет угрозы для окружающих, либо вероятность этой угрозы - заражения от привитого - на порядок, а то и два ниже, чем от непривитого.

Проще всего понять это на примере с трезвым и пьяным водителем.

Пьяный водитель представляет угрозу не только для самого себя, но и для окружающих. Он угрожает их жизни и здоровью. Поэтому пьяных водителей полиция ловит, штрафует и отбирает права – запрещает водить автомобиль.

Точно так же не привитой человек представляет для окружающих гораздо большую угрозу, чем привитой. Через не привитых людей вирус распространяется быстрее, эффективнее, успешнее.

Именно опасность не привитого человека для окружающих дает моральное право для ограничений, которые могут быть наложены на не привитых.

Перефразируя Иммануила Канта, который писал, что «Свобода размахивать руками заканчивается у кончика носа другого человека», можно сказать, что свобода не прививаться заканчивается там, где не привитой приближается к другим людям.

Если человек работает дома, не общается с другими людьми, ведет уединенный образ жизни, не ходит по барам и ресторанам, не посещает митинги, марши и народные гуляния, то привился он или нет – это только его риск.

Но если человек имеет контактную профессию (продавца, врача, учителя, полицейского), ведет активную социальную и общественную жизнь, ходит к друзьям, посещает кафе или театры и при этом не привился, то он представляет угрозу уже не только для себя, но и для окружающих. И поэтому общество имеет право ограничить его и в правах на работу, и в праве посещения общественных мест.

И это правило выдумано не сегодня и не вчера. Уже более полувека в мире существуют запреты на определенные профессии для людей с некоторыми видами заболеваний. Например, носители болезнетворных бактерий, вызывающих кишечные инфекции, не имеют право работать в системе общепита. Это ограничение прав? Да. Это запрет на профессию? Тоже да. Это защита других людей от вероятного инфицирования? Да, да, и еще раз да.

К сожалению, доктора пока не умеют эффективно лечить носительство, точно так же как не умеют эффективно противостоять коронавирусу. И пока это так, общество имеет моральное право не пускать не привитых людей в общественные места и на мероприятия, имеет право не допускать не привитых к работе, подразумевающей контакт с другими людьми.

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