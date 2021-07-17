Страх перед дистанционным образованием и советские мифы о социализации в школе

Когда речь заходит о современной школе, то стоит лишь заикнуться о дистанционном обучении, как сразу начинаются разговоры не про образование, а про социализацию.

Куда-то немедленно исчезают математика и литовский, физика и химия, а главным становится общение, коллектив и прочие штампы из прошлого века.

Хотя непонятно, какое отношение к социализации имеют буллинг или умение приветствовать учителя вставанием, хождение в столовую строем в одинаковой форме или положение, что учитель "всегда прав".

Если социализация - это умение выживать и подчиняться, то может ну ее, такую социализацию?

Школа создавалась не для социализации, а для обучения. Социализацию придумали советские педагоги и психологи, чтобы вырастить послушных и покорных рабов для работы у станка и в поле.

И мы водим детей в школу не социализироваться и не воспитываться. Как-нибудь переживем без воспитания чужими дядями и тетями. Как-нибудь социализируем детей в более приветливой атмосфере кружков и секций, выбранных ребенком. Мы ведем наших детей в школу за знаниями.

Школа 21-го века - это все-таки, в первую очередь, про обучение.

Нам, закончившим школу, а то и институт, до эпохи Интернета, трудно даже осознать, насколько проще и удобнее сейчас получать знания не из школьных учебников, а из сети.

Интернет битком набит видео, аудио и текстовой информацией, изложенной гораздо понятнее и интереснее, чем это сделано в учебнике или может сделать среднестатистический педагог.

И Интернет не делает замечаний: можно жевать, вертеться и даже посматривать в смартфон. Можно даже не отключать телефонный звонок. И в туалет не надо отпрашиваться. И легко можно «попросить» компьютерное видео или аудио «повторить» информацию, если что-то не расслышал.

Интернет обучение ликвидирует страх «лишь бы не вызвали к доске». А когда нет страха, то и обучение происходит эффективнее.

Давайте просто проанализируем - много ли мы сами, взрослые, помним из школьного курса? Помним ли биологию, химию, физику? Хорошо ли помним литературные произведения, по которым писали в свое время сочинения? Много ли знаний мы вынесли из школьных стен за 10 и более лет обучения?

Если все предметы и все школьные знания принять за 100%, то какой процент остался в памяти? Пять? Десять? А может быть всего лишь 1-2%? Ну, сколько, если честно?..

И это эффективный способ? И ради такого низкого КПД есть смысл вставать до рассвета и тащиться, не выспавшись, в школу? Стоит портить свое здоровье, коченея в холодном спортивном зале, часами замирая на уроках на жестких школьных стульях, судорожно перекусывать всухомятку в школьной столовой, пытаясь уложиться в отведенные секунды перемены?

Страх перед новым, дистанционным образованием, связан, как обычно, с банальным неумением дистанционно учить. Отсюда и сопротивление, и желание опять согнать детей, как стадо, в школу.

При этом для того, чтобы провести урок, прочитать лекцию, раскрыть тему, достаточно одного хорошего учителя по одному предмету на всю страну.

Если таких учителей будет несколько, то у детей появится альтернатива – чье объяснение слушать.

И в этом случае останется только задать домашнее задание (тоже централизовано) и иметь несколько (но меньше, чем сейчас) учителей на каждый предмет для проверки этого домашнего задания и индивидуальных персональных дистанционных консультаций.

Так что проблема не в количестве учителей, а в их квалификации, страхе нового и в неумелой организации дистанционного образования.

За почти два года дистанта было более чем достаточно времени, чтобы построить эффективную систему дистанционного образования. Вместо этого все свелось к попытке перетащить старые методы и подходы в новую среду. А также убедить всех вокруг в невозможности или неправильности дистанта. Сопротивлялись все, начиная от министерства, заканчивая директорами школ и учителями. Результат предсказуем, вместо того, чтобы создать хорошую систему дистанционного обучения, деньги, усилия и время потрачены напрасно.

А между тем проржавевшей насквозь колымаге стандартного школьного образования давно пора на свалку. Она не только не эффективна, но и опасна для наших детей.

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