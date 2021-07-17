Каспарас Урбонайтис. Экшен "Устройся на работу, если сможешь"

По официальным данным в Литве почти 240 тысяч безработных и примерно 40 тысяч вакансий. Почему же при «конкурсе» 6 человек на место, проблема не решается уже много месяцев, а то и лет?

Наш читатель на своем опыте решил проверить, что значит устроиться на работу в Литве.

Узнав, что в одном из учреждений требуется разнорабочий на минимальный оклад, читатель решил устроиться на эту вакансию. Вроде все просто. Справиться любой. И наш читатель удачно прошел собеседование и должен был уже выйти на работу, но не тут-то было.

На работе требовалась справка из поликлиники. И получение этой справки из рутинной процедуры превратилось в экшен.

Прожив в Литве весьма долгое время, исправно оплачивая больничную кассу, наш читатель, совершенно не ожидал, что первое, что от него потребуют – оплату за медосмотр для работы.

Т.е. для того, чтобы устроиться на самое примитивное рабочее место, нужно заплатить деньги.

Нонсенс. Но это реальность.

И наш читатель задается вопросом «Что лучше – заплатить за получение справки для не престижной работы или пойти на биржу и получать пособие? Пусть не такое большое, зато без требований «платы за вход» на рынок труда».

И возникает вопрос: действительно ли Литве нужны работники, если вместо «открытых дверей» по дороге на работу их встречают сплошные преграды, поборы и шлагбаумы?

Если ориентироваться на слова министров и Дарбо биржи – работники нужны. Если посмотреть на реалии, то, похоже, не очень.

Почему с человека, исправно платившего в больничную кассу много лет, требуют деньги за медосмотр при устройстве на работу? Ведь дело не столько в сумме, сколько в принципе.

Из какой логики исходили чиновники, выдумывающие положение, что человек, который хочет заработать деньги своим трудом должен сначала заплатить за право трудиться?

Подобные требования толкают людей или на работу по серым и черным схемам, или к получению пособий. Они не поощряют желание работать.

И сам собой напрашивается ответ на вопрос «нужны ли Литве работники». По всей видимости – нет. Ведь одно дело говорить о недостатке работников и свободных вакансиях, а другое – сделать что-то, чтобы заполнить эти вакансии, ликвидировать установленные законодателями и чиновниками преграды.

Наш читатель задается вопросом – «может плюнуть на все эти медосмотры, тем более что они платные, вернуться на биржу и сидеть тихонько на пособии», раз его рабочие руки Литве не нужны настолько, что он должен приплатить за устройство на работу и потратить день жизни, бродя по поликлинике во время эпидемии.

Последнее время много дискуссий ведется вокруг вопроса высоких пособий и низких зарплат. Рассказ нашего читателя высветил лишь одну сторону данной проблемы.

Посмотрим теперь с другой стороны.

Все, что предлагают власти, чиновники или бизнес – это либо уменьшить пособия, либо повысить зарплаты.

Рассмотрим эти варианты.

Уменьшить пособия? Чтобы люди стали еще беднее? Вряд ли это хорошее решение.

Увеличить зарплаты? Но откуда взять деньги? Емкость литовского рынка не столь велика, как хотелось бы. И во многом причина этого – малое количество жителей. А чужих мы не пускаем в страну, постоянно придумывая новые квоты, законы и ограничения, лишь бы отвадить иностранцев, желающих работать, жить и делать бизнес в Литве.

Кроме этого, увеличить зарплаты не так-то просто. Ведь увеличение зарплаты на 10 евро влечет за собой необходимость уплаты налога в размере 5 евро.

Увеличил на 100 евро – изволь заплатить 50 евро налогов.

Так может решение лежит не в плоскости размеров пособий и зарплат, а в том, что нужно снижать налоги? И тогда у бизнеса будет возможность повысить зарплаты работникам, не рискуя банкротством. А тогда и за рабочие места с хорошей зарплатой начнется конкуренция, ведь зарплата станет ощутимо выше пособий. А значит, количество людей, сидящих на пособии уменьшится – они просто выйдут на работу.

Но почему-то вопрос о снижении налогов не стоит никогда. Может причина в том, что те, от кого зависит это решение, получают зарплату как раз за счет того, что облагают высокими налогами других?

Ну, а чтобы оправдать свое существование, выдумывают медкомиссии и прочие преграды. Ведь создавать проблемы всегда проще, чем их решать. А зарплата и за создание, и за решение одинакова.

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