Эпидемия. При чем тут дети?

В конце мая 2021 года в журнале Science были опубликованы результаты совместного исследования ученых из Германии, Норвегии и Великобритании.

Эти исследования доказывают, что дети, не зависимо от возраста, также часто, как и взрослые, болеют COVID-19. При этом в больницу с тяжелым течением заболевания попадают единицы.

В подавляющем большинстве случаев дети переносят коронавирусную инфекцию, как легкую простуду, а иногда и вовсе не чувствуют недомогания.

Но это не мешает им быть распространителями инфекции и заражать окружающих.

Заразившись коронавирусом, дети переносят его настолько легко, что родители не ведут их к врачу, не оставляют дома. В итоге, эти дети продолжают посещать детский сад или школу, где заражают своих одногруппников, одноклассников, воспитателей и учителей.

А это значит, что для прекращения распространения вируса нужно вводить не частичный, а полный карантин в детсадах и школах.

И то обстоятельство, что в прошедшем учебном году дети младшего возраста посещали начальную школу и детский сад, способствовало распространению болезни в стране, мешало обуздать эпидемию.

Не смотря на это, эпидемия пошла на спад. И произошло это благодаря началу вакцинации. И чем активнее она проводилась, чем больше людей получали доступ к прививке, чем больше становилось в стране привитых людей, тем меньше выявлялось тяжелых больных.

Ведь привитые тоже могут заразиться, но не заболеть тяжело, а перенести инфекцию так же легко, как дети, а значит, не попасть в больницу и не оказаться среди тестируемых на коронавирус людей.

Однако вирус может распространяться и через привитых людей, которые сами не заболеют, но какое-то время будут служить резервуаром для размножения вируса, если будут инфицированы.

Еще более серьезная ситуация касается суперраспространителей (суперспредеров (англ. super-spreader)) – так эпидемиологи называют людей, которые выделяют значительно больше микробных частиц, чем среднестатистический инфицированный человек. И могут заразить, соответственно, большее количество людей.

По данным все тех же ученых, суперраспространители выделяют примерно в 400 раз больше вирусных частиц при каждом выдохе, чихании или кашле, чем большинство больных коронавирусной инфекцией.

При этом суперраспространители, как и дети, могут не ощущать симптомов заболевания, посещать магазины, массовые мероприятия, стадионы, кафе и спортклубы. Могут поехать на курорт и в гости, полететь на самолете или воспользоваться наземным общественным транспортом, прийти на выставку, в казарму или в офис. В итоге, заразить окружающих, но так и не узнать о собственной инфекционной опасности.

По данным ученых подготовивших статью для журнала Science, суперраспространителем является почти каждый десятый инфицированный человек.

Самое неприятное при этом, что суперраспространители не ощущают симптомов заболевания, но заражают всех вокруг. Причем гораздо активнее, чем «обычный» инфицированный человек.

А это значит, что:

1. Расставаться с масками рано.

И поскольку, с масками расставаться рано, то надо понимать, что постоянное ношение маски на работе довольно сильно усложняет жизнь работников. Следовательно, для работников, без сокращения зарплаты, должны быть предусмотрены дополнительные перерывы, сокращенный рабочий день и прочие «прелести» вредных производств. И это не только «молоко за вредность», но, например, более ранний выход на пенсию – год в маске – на год раньше на пенсию. День в маске – на день раньше на пенсию.

2. Рано бросаться «во все тяжкие» контакты, курорты и развлечения.

Соблюдайте дистанцию и самоизоляцию. «И будет вам счастье» здоровой жизни.

3. Опрометчиво считать, что можно водить детей в детский сад и школу во время эпидемии.

Нас почти неминуемо ждет осенний всплеск заболеваемости. Это значит, что карантин в детских учреждениях должен объявляться полноценный, а не половинчатый – только для старших. Иначе одной рукой останавливая эпидемию, другой мы будем ее стимулировать. Дети заражаются и распространяют инфекцию столь же легко и часто, как и взрослые. И среди них тоже более 10% инфицированных – суперраспространители. Независимо от возраста!

4. Надо прививаться. И просить об этом всех знакомых и родственников.

Именно прививки остановили шквал заболеваемости, накрывший страну после выборов в Сейм. Именно прививки могут уберечь вас от попадания в больницу и реанимацию. Именно прививки позволят вам избежать опасности для здоровья при встрече с инфицированным ребенком или суперспредером.

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