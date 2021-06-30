Гордон – Киркорову: Крым – это Украина. Если ты с этим не согласен, не надо тебе ездить в Украину, здесь тебя не ждут

Российский певец Филипп Киркоров, который неоднократно делал заявления в поддержку российской власти, в том числе по теме Украины, менее недели пробыл в списке лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

22 июня на основании письма Службы безопасности Украины Министерство культуры и информационной политики включило артиста в этот список, но уже 27 июня ведомство сообщило, что на основании другого письма СБУ вынуждено исключить певца из перечня. Минкульт подчеркнул, что ни в одном письме СБУ не объяснила своего решения – ни по поводу внесения Киркорова в список, ни по поводу его исключения, а СБУ, комментируя отзыв представления, заявила, что "нуждается в дополнительной обработке данного вопроса в связи с судебными прецедентами".

Киркоров назвал включение в черный список абсурдом и глупостью и заявил, что это решение не против него лично, а "против России, ненависть к которой захлестывает". После отзыва представления СБУ он поблагодарил своих поклонников в Украине "за любовь" и добавил, что "очень ждет живых концертов".

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон после последних решений украинских властей по Киркорову записал видеообращение к артисту. Издание "ГОРДОН" публикует его без сокращений.

"Филипп, здравствуй! Сегодня 29 июня, почти вечер. Я стою в центре Киева, передо мной – прекрасный [Национальный академический драматический] театр имени Ивана Франко, слева от меня – памятник [украинскому поэту] Ивану Франко, также слева – бывшая гимназия, в которой когда-то, еще до революции, учился мой дедушка. Это мой город, это моя любовь, и я хочу обратиться к тебе напрямую и сказать несколько слов.

Филипп, я считаю тебя прекрасным певцом. Многие твои хиты до сих в сердце. Особенно старые. Ты хороший человек, и я никогда не забуду твой поступок, когда в 2008 году ты должен был приехать на очередной праздник газеты "Бульвар Гордона", который проходил во Дворце "Украина" в Киеве. Ты был заявлен в афише, были распроданы все билеты – там участвовало очень много звезд эстрады первой величины. Мы сидели в ресторане в Киеве накануне, за несколько дней [до концерта], с моим другом, покойным, к сожалению, [театральным режиссером] Романом Григорьевичем Виктюком, и ты как раз позвонил и сказал, что, наверное, не приедешь, потому что тебе на следующий день после нашего праздника нужно быть в Нью-Йорке на съемках фильмах, "здоровье уже не выдерживает, нагрузки большие". Ты сказал: "Ну пойми меня. Отнесись к этому с пониманием". Конечно, я понял тебя, отнесся к этому с пониманием. И я даже не предполагал, что ты возьмешь и приедешь. Ты приехал, ты выступил, ты имел огромный успех в Киеве, и я запомнил этот твой добрый поступок. Я всегда помню хорошее. К сожалению, как и приходится помнить плохое.

Теперь, собственно, о плохом. Недавно Служба безопасности Украины заявила о том, что тебя не будут пускать в Украину как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины. И совсем уже недавно СБУ сказала, что это недоразумение, и теперь предыдущее ее решение утратило силу. Все это бумаги, документы... А я тебе хочу сказать о том, что у меня на душе.

Я много разговаривал с разными людьми, в том числе большими представителями большого искусства, о том, что у нас произошло [с Россией], и достучаться, к сожалению, удалось до очень маленького количества людей. Я хочу объяснить тебе простыми человеческими словами, почему украинцы не хотят, чтобы ты приезжал в Украину.

Представь себе, что есть два брата, которые имеют две квартиры на одной лестничной клетке. У одного три комнаты, у другого пять комнат. Когда-то это была большая родительская квартира, но когда родителей не стало, два брата со своими семьями договорились (с благословения родителей) получить соответственно пятикомнатную и трехкомнатную квартиры. Вдруг в один прекрасный момент брат, который жил в пятикомнатной квартире, решил, что ему еще нужна часть трехкомнатной. Поскольку он был сильнее, он пришел к слабому брату, забрал у него одну комнату, а потом забрал и кухню, при этом сказал: "Скажи спасибо, что еще и жену у тебя не увел". Вот что произошло на самом деле между Россией и Украиной. Это не украинцы пришли в Россию забрать территорию и убить 14 тысяч человек. Это россияне пришли к нам и забрали Крым, который по всем документам, по всем международным правилам и правам является украинским, а потом развязали кровавую войну на Донбассе. А теперь скажи: как должна относиться семья брата, который имел трехкомнатную квартиру, к семье брата, который имел пятикомнатную, а теперь имеет часть трехкомнатной? Как должен относиться брат, которого ущемили в правах, к своему брату? Да никак. Он должен не пускать его на порог своего дома и думать только о том, чтобы забрать свое. Потому что забирать свое – не грех, грех – забирать чужое.

Я совершенно не имею ничего против того, что ты ходишь в футболке с изображением [Владимира] Путина и восхищаешься президентом России. Это твое право. Ты гражданин России, и тебе может трижды или пять раз нравиться человек, который твою страну возглавляет. Это мне он не нравится. Это украинцам он не нравится. Это матерям, которые потеряли своих детей на Донбассе, он не нравится, потому что до того, как он сюда пришел, у них было все хорошо. Но, повторяю, это твое право, и я ни в коем случае не осуждаю тебя за то, что ты так любишь Путина. Я осуждаю тебя за то, что ты постоянно ездишь в Крым. Ездишь в Крым незаконно с точки зрения Украины. Крым – это территория Украины. И если ты хочешь туда приехать (а с Крымом, я знаю, у тебя многое в жизни связано), ты должен заезжать через украинскую территорию с соответствующим оформлением на [административной] границе и таможне. Зная это и нарушая это правило, этот закон, ты преднамеренно нарушаешь украинское законодательство, ты показываешь, что для тебя украинский Крым – это ничто. Я посмотрел много твоих видео, в том числе из Крыма, я услышал, как ты сказал: "Крым – мое любимое место в России".

Филипп, это не Россия, Крым – это Украина! Если ты с этим не согласен, не надо тебе ездить в Украину. Не надо! Потому что здесь тебя не ждут.

Я уже не говорю о том, что ты удостоен звания народного артиста Украины. Я вообще ко всякого рода званиям, будь то заслуженный мелиоратор или заслуженный артист, отношусь с подозрением и недоверием. Я много лет твержу о том, что это отрыжка ненавистного совка, когда власть людей приближала и держала рядом благодаря званиям. Я считаю, что все звания давно пора отменить. Нельзя представить себе народного артиста США Фрэнка Синатру или народного артиста Франции Джо Дассена. Это вызывает улыбку. Только касса, только народная любовь говорит о том, где народный артист, а где никакой. Ну раз ты уж имеешь это звание народного артиста Украины, оно же должно тебя хоть к чему-то обязывать!

Я сейчас не буду обсуждать решение СБУ, что ты вновь можешь посещать нашу страну. Мне лично оно не нравится, и я об этом высказываю свое мнение. Я хочу сказать о решении миграционной службы Литвы, которая в начале 2021 года внесла тебя в список нежелательных лиц. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что певец многократными посещениями оккупированного Крыма отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом косвенно оправдывал агрессивные действия России. Ну а министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, цитирую: "Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, нельзя терпеть ни в одном демократическом государстве. У нас однозначная позиция по вопросу о таких лицах, поэтому не было сомнений о включении Киркорова в список нежелательных людей в Литве".

Я хотел бы, чтобы ты брал пример с Аллы Борисовны Пугачевой. Великой певицы и великой женщины. Ты где-нибудь слышал, чтобы она поддержала аннексию Крыма? Ты хоть раз видел, чтобы она приехала в Крым? Ты хоть раз слышал, чтобы она что-то плохое об Украине сказала? Может быть, поэтому Алла Борисовна отписалась от тебя в Instagram? Может быть, поэтому Алла Борисовна променяла тебя на Максима Галкина?

Филипп, ты большой артист, ты прекрасный исполнитель, и мы в Украине будем рады тебя видеть и будем ходить на твои концерты, если ты публично скажешь, что все твои заявления о российском Крыме остались в прошлом, если ты публично скажешь, что Крым принадлежит Украине и ты просишь прощения у украинцев за то, что не сразу это понял.

И напоследок я хочу обратиться ко многим деятелям культуры России, которые сегодня льют крокодильи слезы и хотят въехать в Украину. К тем, кто нелицеприятно говорил о моей стране все эти семь лет, к тем, кто в предыдущие годы пользовался таким успехом здесь, в Украине, привозил домой, в Россию, миллионы долларов, заработанные на концертах в городах Украины, и потом подписал это письмо в поддержку аннексии Крыма. Вас, господа, Украина не ждет. Вы по отношению к Украине совершили преступление. Все вы – газмановы, расторгуевы, пореченковы и иже с вами – никогда не въедете на территорию Украины, пока не принесете извинения. И как бы ни относилась [украинская] власть на разных этапах к вам, никогда украинский народ этого отношения к своей стране вам не простит. Никто не забыт, ничто не забыто. Мы помним все хорошее, но мы не хотим, чтобы сюда приезжали враги".

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