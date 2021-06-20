Йонас Милюковас. Ценности на марше

Проведение в Литве "Большого марша в защиту семьи" выявило сразу несколько проблем.

Первая проблема - это отсутствие толерантности и готовности уважать иной образ жизни.

Вторая проблема, ставшая следствием марша, – нагнетание истерии и нетерпимости, отключающей мозги. Она выразилась, например, в нападении на участниц группы 4strings.

Третья проблема – чрезмерная увлеченность просмотром телепрограмм восточных соседей, где гомофобные настроения расцветают пышным цветом.

Четвертая проблема – нежелание вникать в суть Стамбульской Конвенции. И вот это уже весьма любопытно.

Ведь участники «Большого марша в защиту семьи» вроде как декларируют, что они за «здоровую, традиционную, гетеросексуальную семью». Однако при этом они против ратификации Стамбульской Конвенции. А значит скорее нужно говорить не о «здоровье», а о количестве травм и синяков в такой семье, поскольку суть Стамбульской Конвенции - это защита от «насилия в отношении женщин», в том числе и от «домашнего насилия». И если участники «Большого марша в защиту семьи» против ратификации Стамбульской Конвенции, то значит они за: «насилие в отношении женщин», харассмент, «домашнее насилие, сексуальные домогательства, изнасилования, насильственные браки, преступления, совершаемые во имя так называемой «чести», и т.д.

Все эти слова (здесь и далее) являются цитатами из Стамбульской Конвенции, с которой можно ознакомиться на сайте Совета Европы. Но участникам марша читать недосуг. Им нужно маршировать.

Удивительно то, что Стамбульская Конвенция, не влекущая за собой от ратифицировавшей стороны практически никаких обязательств, кроме моральных, являясь, по сути, всего лишь протоколом о намерениях, так возбудила «общественность».

Т.е. стоило лишь заикнуться о том, что боссу не стоит приставать к работнице, что длина юбки не повод для изнасилования, что «нет» означает «нет», что бить жену нельзя, как тут же возник «марш в защиту семьи», а точнее – в защиту домостроя и сексизма. Марш в защиту «исторически неравного соотношения сил между женщинами и мужчинами, которое привело к доминированию (мужчин) и дискриминации в отношении женщин… и которое стало препятствием для осуществления полного равноправия женщин».

За что же еще ратуют марширующие, если они против ратификации Конвенции? А вот за что: за «нарушения прав человека во время вооруженных конфликтов, от которых страдает гражданское население, особенно женщины, подвергающиеся широко распространенным или систематическим изнасилованиям…».

Ведь Конвенция направлена против таких нарушений прав. А «марширующие защитники» против ратификации Конвенции, значит они за «нарушения прав человека во время вооруженных конфликтов».

И, разумеется, если участники марша против ратификации Стамбульской Конвенции, то они против «равенства между женщинами и мужчинами», представляющего собой «важнейший аспект предупреждения насилия в отношении женщин».

Конвенция подчеркивает, «что насилие в отношении женщин является одним из тех главных социальных механизмов, благодаря использованию которых женщин заставляют занять подчиненное положение по сравнению с мужчинами».

Конвенции содержит 81 статью и более 9000 слов. Все они говорят про защиту женщин от насилия. И если участники марша против Конвенции, то значит они за насилие. А как иначе?

Но есть фиговый листок, которым марширующие прикрывают свое желание сохранить статус-кво – право безнаказанно бить тех, кто слабее.

В качестве фигового листка, противники ратификации Конвенции выбрали употребляемое в документе понятие «гендер».

При этом термин «гендер» в Конвенции применен лишь для того, чтобы подчеркнуть тот факт, что в большинстве случаев насилие исходит от мужчин, а жертвами являются женщины. А значит, насилие носит гендерный характер.

В Конвенции уточняется, что «гендерный» - «означает социально-закрепленные роли, поведение, деятельность и характеристики, которые определенное общество рассматривает как соответствующие женщинам и мужчинам» и что в обществе существует «структурный характер насилия в отношении женщин как насилия по гендерному признаку».

Вроде объяснено и разжевано для самых трудно постигающих, но марширующие гомофобы нашли один абзац и ухватились за него, как за гомофобную соломинку, лишь бы сохранить все по-прежнему. Вот этот абзац: «Стороны предпринимают, когда это целесообразно, необходимые шаги по включению педагогического материала по таким вопросам, как равенство между женщинами и мужчинами, нестереотипные гендерные роли, взаимное уважение, урегулирование конфликтов в межличностных отношениях без применения насилия, насилие по гендерному признаку в отношении женщин и право на личную неприкосновенность, адаптированного к развивающимся способностям обучающихся, в официальные учебные программы и на всех уровнях образования».

Если вы не поняли, к чему здесь можно прицепиться, то вас надо поздравить с наличием здравого смысла и адекватной психикой.

Прицепились участники марша вот к этим трем словам – «нестереотипные гендерные роли». И да, это про геев, лесбиянок, транссексуалов и всех остальных. Они сочли это ересью и пропагандой. Однако знание о чем-то не является пропагандой этого. Иначе нам нужно вычеркнуть отовсюду все сведения о нацистах. Ведь с точки зрения марширующих это будет пропагандой. И, кстати, вдобавок стереть из всех учебников истории все атрибуты советской власти.

Представляете, как в этом случае будут выглядеть школьные учебники истории?

Путь к терпимости, равным правам и уважению, к правам человека – путь долгий. Человечество очень медленно движется по нему уже не первый век, сначала осудив рабство, потом начав признавать, что «женщина тоже человек». И нам еще долго предстоит идти по этому пути, не обращая внимания на все «марши» и демарши, если мы хотим стать действительно цивилизованными людьми, а не обезьянами в штанах.

Кстати, о штанах. Движение в направлении защиты прав женщин, детей, любых меньшинств... кого угодно, не отменяет, а подразумевает и движение в направлении защиты прав мужчин. Ведь в отношении прав мужчин, в реальности, как говорится, еще «конь не валялся». А мужчина, однако, «тоже человек».

Проблема прав мужчин пока еще даже не сформулирована четко и внятно. Не осознана ни мужчинами, ни женщинами, ни обществом. За прошедшие тысячелетия на мужчин навешали столько вериг, обязанностей, стереотипов и правил, что это приводит и к гомофобии, и к алкоголизму, и к малой продолжительности жизни, и к большому числу самоубийств, и к маршам.

Не верите? Тогда посмотрите фильм феминистки Cassie Jaye «Красная таблетка» (The Red Pill). На русском он доступен на Youtube здесь или здесь, а на английском здесь.

У каждой группы людей, у каждого человека есть свои сильные и слабые стороны. Можно их использовать во зло, а можно во благо. Можно уничтожать и третировать иных, можно искать точки соприкосновения и сотрудничества.

Веками человечество отличалось повышенной нетерпимостью и уничтожало само себя по признакам инаковости.

Настало время это прекратить.

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