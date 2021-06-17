Йонас Милюковас. Все для людей или "навстречу пожеланиям трудящихся"

Те, кто жил в СССР помнят, что любое репрессивное изменение в стране обязательно сопровождалось публикацией в прессе одобрительных коллективных писем рабочих и колхозников.

Цены, например, повышали исключительно "по многочисленным просьбам" и "идя навстречу пожеланиям трудящихся".

Эхо этого отношения к людям можно будет отчетливо ощутить после 1 июля, когда за товар, например, с Алиэкспресс, ценой в 1 евро, жителю Литвы придется заплатить почти 5 евро.

1 евро продавцу, 3 евро почте за услуги по декларированию и на все это еще 21% НДС государству. Итого товар, который раньше обходился жителю Литвы в 1 евро, теперь будет стоить почти 5 евро.

Делается это, разумеется, исключительно для того, чтобы людям было жить удобнее и веселее.

Ведь народ в Литве богатый, кошельки ломятся от лишних банкнот. А после двух лет эпидемии люди и вовсе стали купаться в деньгах и роскоши. Да и на полках литовских магазинов лежит все, что хочешь, по совершенно бросовым ценам. Ведь так?

Во всяком случае, вероятно, именно так думает законодатель, принимающий закон, взвинчивающий стоимость посылки в 5 раз.

Благодаря заботе законодателя, больше всего увеличится стоимость самых дешевых посылок. То есть как раз того, что могут себе позволить купить наименее обеспеченные жители. И их посылка ценой в один евро подорожает сразу до пяти, три из которых положит себе в карман Почта Литвы за услуги по декларированию товара. Ведь именно Почта Литвы находится в самом бедственном положении в стране и жителям нужно срочно скинуться в ее пользу.

Товары стоимостью в 5 евро подорожают ровно в два раза. Ведь НДС будет "накручиваться" не на стоимость товара, а на общую сумму товара плюс услуги по декларированию.

Товары от 1 до 5-ти евро – это именно те товары, которые в основном заказывают небогатые жители, которых в Литве довольно много.

Если законодатель пытался таким законом повлиять на экономику Китая, то это какой-то странный способ. Все равно, что накинуть петлю на свою шею, чтобы удушить соседа. Воистину "назло теще выколю себе глаз, пусть знает, что у нее зять кривой".

Если же цель была поддержать европейские компании в конкуренции с Китаем, то почему бы, вместо введения НДС на посылки, не снизить НДС на европейские товары. Покупатели только спасибо сказали, если бы товары стоимостью до 22 евро можно было бы купить в европейских магазинах на 21% дешевле, чем сейчас.

Интересно, почему европейские производители достойны защиты законодателя, а европейские покупатели нет? Более того, получается, что именно покупатели в итоге будут расплачиваться за такую "заботу".

Как можно избежать этой удушающей заботы о покупателе?

Самый простой, но потому и самый фантастический, способ – это просто отменить данный репрессивный для жителей закон, делающий их беднее, в угоду почте и государству.

Другой, возможно более реализуемый способ, это сделать стоимость услуги по декларированию товара более адекватной. Ведь "красная цена" подобной услуги не превышает и 50-ти центов, а с учетом автоматизации, может быть уменьшена до адекватных 10-20-ти центов.

Стремление обложить налогом или сбором каждый вздох жителей не улучшает качество жизни людей и снижает их лояльность к власти.

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