Падение Голиафа. Слухи о могуществе Виктора Медведчука оказались несколько преувеличенными

Пророссийский лагерь в украинской политике нестабилен. Иных уж нет, а те далече. Виктор Янукович и множество его соратников, похоже, надолго осели в эмиграции в России. Такие видные деятели прошлого как лидер коммунистов Петр Симоненко или предводительница Прогрессивной социалистической партии Наталья Витренко, практически исчезли из информационного поля, а вместе с тем и из большой политики.

15% электоральной поддержки, которые стабильно демонстрируют социологические опросы, - это "потолок", на который могут рассчитывать силы, пропагандирующие "один народ", "восстановление экономических связей с РФ" и прочие реликты. Внутривидовая борьба в этом лагере заостряется с каждым днем. Да и центральная власть в Киеве периодически "пропалывает" ряды адептов "русского мира".

Виктор Медведчук – один из столпов вышеупомянутого лагеря. Кум Путина, отец "темников" (во времена, когда Виктор Медведчук возглавляв администрацию Кучмы, так называли списки тем обязательных для освещения в СМИ, которые спускались из президентской канцелярии непосредственно в редакции), адвокат поэта-диссидента Василия Стуса – это лишь три наиболее важных эпитета, которые можно услышать в любом киевском, львовском или харьковском трамвае, если речь идет об этом политике. А еще он из бенефициар медиа-холдинга – тех самых телеканалов, которые попали под санкции Совета нацбезопасности, а с недавних пор еще и заблокированные в Youtube. И просто богатый человек: в свежем рейтинге украинского Forbes Виктор Медведчук расположился на 12 позиции, его состояние оценивается в $620 млн, главные активы сосредоточены в топливно-энергетическом комплексе и недвижимости.

Секрет могущества Медеведчука в глазах многих украинцев объяснялся довольно просто: ведь он кум самого Путина. В украинской традиции кумовство – это особая форма дружбы и родства, плотно вошедшая в фольклор. Считается, что кумовья обязаны во всем помогать друг другу: успех кума и мой успех, - можно и так охарактеризовать популярную в Украине форму непотизма. Достаточно сказать, что третий и пятый украинские президенты – Виктор Ющенко и Петр Порошенко, - приходятся кумовьями. Но тот факт, что Владимир Путин в 2004-м стал крестным отцом дочери Виктора Медведчука, не является подтверждением большой дружбы и покровительства. Во-первых, "институт кумовства" в России несколько слабее. Во-вторых, вряд ли амбициозному российскому лидеру интересно общество политика-неудачника, который уже более 20 лет безуспешно пророчит Украине федерализацию и дружбу с Москвой.

Истинный масштаб деятельности Медведчука можно оценить по скандальным аудиозаписям, которые 17 мая опубликовал в своем расследовании украинский журналист Денис Бигус. На записях политик разговаривает с разного рода функционерами из Москвы и лидерами боевиков на Донбассе. Многих удивил тон его общения: властный и, казалось бы, влиятельный, игрок на поверку много суетится и заискивает даже перед самыми мелкими представителями сепаратистов. Этакая ария посредника, маленького человека: "я все делаю по просьбе Путина и по просьбе Порошенко". Тех, кто отрицательно воспринимает Медведчука такая манера общения скорее всего рассмешит, а вот сторонников разочарует: как так, лидер парламентской пророссийской партии "Оппозиционная платформа "За жизнь", претендующий если не на должность президента, то как минимуму премьер-министра от этой политической силы, вдруг оказывается всего лишь услужливым мальчиком на побегушках.

https://www.youtube.com/watch?v=VZJG_RKktBQ – расследование Бигуса(там большинство диалогов на русском)

Так разрушился миф о влиятельному куме. Будь Медведчук действительно близок к Путину, он общался бы с ним напрямую, а не через армию помощников. За близкого друга и почти родственника российский президент должен бы был вступиться своим излюбленным "асимметричным" образом. Но нет, дело Медведчука комментирует лишь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, да и то довольно вяло: мы, мол. Вмешиваться не станем, лишь хотим убедиться, нет ли в преследовании Медведчука политических мотивов.

Виктору Медведчуку выдвинуты серьезные обвинения в государственной измене: ведение бизнеса в оккупированном Крыму и передача России информации об одном секретном украинском подразделении. Казалось бы, политик с таким "багажом", должен был оказаться в следственном изоляторе, но ему избрали довольно мягкую меру пресечения: домашний арест. Медведчук теперь дисциплинированно является на судебные заседания, заявляет о политических преследованиях, намекает о возможном иске в Европейский суд по правам человека, называет расследование Бигуса "фейком". Показательно, что однопартийцы не спешат как-то очень активно спасать своего "узника совести". В суд приходят преимущественно депутаты-фрики, вроде Ильи Кивы, а вот партийный лидер Юрий Бойко на заседания не приходит, лишь заявляет о готовности взять подозреваемого на поруки. Складывается впечатление, что в ОПЗЖ приняли позицию "отряд не заметил потери бойца". В пророссийском лагере достаточно своих передряг, Медведчук слишком токсичен, его арест, а, следовательно, и политическая деактивация на руку внутрипартийной группе Бойко-Левочкина, которая работает в интересах олигарх Дмитрия Фирташа.

Сомнения в том, что Медведчук действительно непотопляем, возникли еще в прошлом году, когда он решил через суд запретить продажу книги журналиста и историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса". В книге упоминается факт, о том, что в 1980-м Медведчук был адвокатом поэта-диссидента Василия Стуса. Приводятся там и его немногочисленные высказывания о том, что "квалификацию действий его(Василия Стуса) считаю верной". После процесса, в котором принимал участие Виктор Медведчук, Василия Стуса отправили в мордовские лагеря, где он и скончался в 1985 году. Этот эпизод биографии – Ахиллесова пята Медведчука, он довольно агрессивно отрицал какую-либо свою ответственность за судьбу поэта: мол, по тогдашним законам, антисоветская деятельность была преступлением, и с юридической точки зрения претензий быть не может. Однако в 2020 году процесс против Кипиани он проиграл, а книга "Дело Василия Стуса" стала настоящим бестселлером, ее тираж постоянно допечатывали. Этот эпизод свидетельствует о том, что миф о том, что бывший адвокат и чиновник способен заставить судебную власть работать в своих интересах, тоже был большим преувеличением.

Дело о госизмене, похоже, растянется на годы. Будет ли суровым приговор, сегодня сказать сложно. Медведчук в очередной раз уходит в "подполье". Такой период уже случался в его жизни: после поражения на парламентских выборах в 2006 года он ушел в тень и никак не напоминал о себе до 2012 года. В то время даже поисковики выдавали информацию о нем как о муже популярной телеведущей Оксаны Марченко.

Наибольшее количество политических бонусов в этой ситуации получает Владимир Зеленский. Во-первых, он поддерживает свой новый имидж "сильной руки" - президента, который при помощи совбеза борется с пятой колонной. Во-вторых, история с Медведчуком бьет по одному из конкурентов – Петру Порошенко, которого часто упрекали в том, что он был таким посредником в диалоге с Москвой. В-третьих, он тем самым послабляет позиции ОПЗЖ, умеренные сторонники которой могут стать электоратом президентской "Слуги народа".

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