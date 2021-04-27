Россия-Украина: учения закончились, война продолжается

Небывалое, до 150 000 личного состава, накопление российских войск возле украинской границы заставило весь мир вспомнить о войне на Донбассе, которая длится уже восьмой год.

Москва объясняла свои действия спокойно: мы проводим учения на своей территории, это плановая проверка боеготовности. В Украине начали говорить о вероятности нового российского вторжения, мировая общественность (довольно сложно подвести под один знаменатель довольно категоричные в своих оценках и действиях США и Великобританию и гораздо более сдержанные в своей риторике Германию и Францию) послала месседж: недопустим повторения крымских событий 2014 года. Как показали последние события, это, действительно масштабные маневры Российской Федерации, но слово "маневры" стоит понимать в более широком смысле.

Генеральный штаб Вооруженных сил РФ возглавляет генерал армии Валерий Герасимов, автор доктрины гибридной войны. Эта доктрина предусматривает применение в межгосударственном конфликте наряду с военными действиями политического, экономического, информационного и других невоенных компонентов. Поэтому не стоит рассматривать активность армии в отрыве от других факторов гибридной войны. Передвижения техники вблизи украинской границы (по всему потенциальному "фронту" - от брянский лесов до крымских степей) сопровождалось новой волной разжигания ненависти в российских СМИ. Пока авиационное, танковые, десантные и другие соединения разворачивались на полигонах, на федеральных телеканалах и других пропагандистских СМИ звучали призывы к "освободительному походу", "денацификации Украины", "защите русскоязычных" - градус истерики был сравним с летом 2014 года, когда российским телезрителям рассказывали о "распятых мальчиках", "фашистской хунте в Киеве" и "карательных батальонах". Апогеем "дипломатических учений" стал разговор Владимира Путина с Джо Байденом: нагнетанием ситуации вокруг Украины российский президент спровоцировал американского коллегу на личный звонок. В Кремле поняли: диалог с Вашингтоном возможен.

В Украине военные учения – не в диковинку. Сегодня бригады Вооруженных Сил живут в таком режиме: выполнение боевых задач в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС), ротация в пункт постоянной дислокации, обязательное боевое слаживание на полигоне, возвращение в ООС. Нередко бывают совместные учения с партнерами из стран НАТО. Членство в Североатлантическом альянсе стало топ-темой на фоне разворачивания российских войск вблизи украинских границ. В Киеве ни у кого нет иллюзий: при всей повышенной боеготовности и мобилизации резервов украинская армия не сможет долго сдерживать превосходящие силы противника. Вступление в НАТО может стать надежным предохранителем от разворачивания полномасштабной российской агрессии. Среди некоторых стран Альянса есть понимание такой необходимости: Литва обещает предложить НАТО рассмотреть план действий по членству, Польша стремится к тому, чтобы тема Украины "была ведущей". Но чем дальше на запад от украинской границы, тем меньше такой однозначной поддержки. Так, например, кандидатка от "зеленых" на должность канцлера ФРГ Анналена Бербок в интервью изданию FAZ заявила: "Самое главное сейчас - усилить давление на Россию, чтобы обеспечить соблюдение Минских соглашений. Стабилизация сейчас является приоритетом. Так или иначе, шаги к членству в НАТО заранее нереальны. И как бы трудно это ни было в отношении российских действий: мы не должны прекращать все переговоры с Москвой".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в свою очередь сказал о том, что альтернативой членству в НАТО может стать восстановление ядерного статуса. Слова господина Мельника – не такой уж и блеф: сырье, научно-техническая база и кадры для создания ядерного щита у Киева есть, вопрос лишь в финансировании такой программы и времени на ее развертывание.

В случае нарастания российской агрессии Украина будет защищаться. Президент Владимир Зеленский открыто заявил об этом в своем недавнем видеообращении. Украинская армия сегодня гораздо сильнее и слаженнее, чем была в 2014 г. Командующий американскими войсками США в Европе генерал Тод Уолтерс дал такую оценку: "в Украине и их партнеры в регионе, делают все, что они могут, чтобы усилить свои позиции. Если вторжение случится, они сейчас в наилучшей своей позиции.

По мнению многих военных экспертов Украинская армия способна нанести российским войскам "недопустимые потери". В боях в Луганском аэропорту летом 2014 года погибло около сотни псковских десантников – публикации об этом появились даже в местной прессе, но в целом власти РФ сумели "замять" эту ситуацию, объяснив гибель солдат и офицеров выполнением задач во время учений. Бои за Харьков или Мариуполь могут стать для Российской армии повторением штурма Грозного в 1994 г. – большие потери деморализуют российское общество. Недопустимыми потерями могут стать и действия западных партнеров – отключение РФ от системы SWIFT может стать слишком дорогой ценой за агрессию.

Ukrainos kariuomenė surengė Donbase tankų pajėgų mokymus Foto: Sipa / Scanpix

Сложно оценить, насколько адекватным является оценка ситуации в Украине Путиным и его окружением. Возможно, там царит уверенность в том, что в восточных областях "освободителей" будут встречать с караваями и цветами. Впрочем, это легко проверить. События на Донбассе в 2014 году предшествовала операция "русская весна", охватившая почти весь левый берег Днепра, но успехом она увенчалась лишь в двух областях – Донецкой и Луганской, в остальных юго-восточных регионах акции пророссийских сил успеха не имели. Возможно ли повторение подобного сценария сегодня? Маловероятно. Спецслужбы и МВД проводят серьезную профилактическую работу по раскрытию агентурных сетей. Проведение акций под лозунгом "Путин, введи войска!" в Херсоне или Харькове сложно представить: их способные предотвратить силы правопорядка и местные патриотические организации.

Для нового нападения на Украину Путину нужен "благородный предлог": пока российских солдат не позовут "угнетенные хунтой украинцы", обосновать введение войск будет сложно. Одной из проблем организации "русской весны 2.0" является информационная ослабленность пророссийской пятой колонны: российские соцсети, такие как "Вконтакте" и 4Одноклассники" заблокированы, сепаратистские группы в Телеграм и Фейсбук регулярно "зачищаются", основные телеканалы, ведшие пророссийскую агитацию, заблокированы еще в феврале, а от 24 апреля Youtube забанил аккаунты этих каналов в Украине.

Своеобразные "учения" прошли и на оккупированном Донбассе. В информационном поле там разгоняли панику о "готовящемся украинском наступлении". Впервые за годы существования самопровозглашенных республик там объявлена мобилизация: до сих пор подразделения боевиков пополнялись только контрактниками (в разоренных и обнищавших "ЛНР" и "ДНР" служба в "ополчении" - довольно престижная и стабильная работа).

Обращения Путина к Федеральному собранию, которое состоялось 21 апреля, с тревогой ждали и в Киеве, и в оккупированных Донецке и Луганске. В Украине предполагали, что российский президент может с трибуны огласить о своем намерении вторгнуться в Украину. У сепаратистов были свои ожидания: как сообщала украинская газета "Зеркало недели", лидер "ДНР" Денис Пушилин подготовил три варианта обращения к Путину: об оказании военной помощи, о включении "республик Донбасса" в состав РФ и о признании этих образований независимыми государствами(по модели Абхазии и Южной Осетии).

Но Путин в своем обращении о Донбассе не вспомнил вообще. Как отметил в своем комментарии относительно послания российского лидера украинский блогер, переселенец из Донецка и член Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта Денис Казанский "Москва, как и раньше, будет воевать чужими руками и пакостить исподтишка. А боевики, как и прежде, будут просто дешевым расходным материалом, который не жалко".

Rusijos pajėgos prie Ukrainos sienos Foto: Twitter nuotr.

Разноплановые "учения" закончились тем, что Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, тот в свою очередь сказал, что ждет украинского президента в Москве, а с лидерами "ЛНР"-"ДНР" пусть ведет прямые переговоры (Кремль на этом настаивает не первый год). В Донецке ж прошел форум "Единство русских: защита прав и свобод", на котором сепаратисты взяли на себя миссию по защите русскоязычных на всей территории Украины. Чем обернется на деле столь пафосное заявление, сегодня оценить трудно. Возможно, таким образом готовится информационный "трамплин" для будущего российского вторжение.

Отведение войск от украинской границы должно закончится к 1 мая. Тем не менее, как сообщает Conflict Intelligence Team техника и вооружение 41-й армии остается на полигоне по Воронежем, в дальнейшем ее якобы должны перебросить в Беларусь на учения "Запад 2021", которые пройдут в сентябре неподалеку от литовской границы. В целом же стоит отметить, что в современных условиях переброска войск – довольно оперативное мероприятия, и в час "Ч" крупная группировка российских войск может вновь оказаться близ украинской границы, и развернуть ее могут более скрыто, менее показушно, как того требует реальная боевая обстановка.

Война продолжается. Ежедневно на Донбассе происходит около 10 обстрелов позиций украинских войск со стороны сепаратистов. Последнее сообщение о гибели украинского воина пришло 22 апреля. Никаких предпосылок говорить о полной деэскалации конфликта не приходится.

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