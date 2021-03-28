Людас Дапкус. Клонировать президента-убийцу

Попали в больное место. Дамы и господа, президент России — убийца. Джо Байден ничего нового не сказал, но здесь более важным является не то, что было сказано, а кем. После четырех лет системной суматохи и опасного флирта с Москвой Вашингтон решил действовать в открытую. Послание весьма четкое: пришло время отказаться от любых иллюзий и по существу пересмотреть взаимоотношения.

В Кремле сразу после президентских выборов в США поняли, что так хорошо, как было, уже не будет. Но этот эпизод явно застал их врасплох. Почему все так быстро, без предупреждения? Как реагировать? Что делать и что говорить?

Сначала вызвали посла США в Москве. Для проведения консультаций. Чтобы он дал объяснения по поводу слов президента. Сильно. После этого придумали, что ответить. Чтобы звучало строго. И на высшем уровне. "Кто обзывается, тот сам так называется". Таким был ответ В. Путина Д. Байдену. Белый дом от такого решительного ответа наверно даже съежился.

С другой стороны, а что еще они могли сказать? Как мог отреагировать руководитель государства, который прославился тем, что приносил на переговоры нож, втыкал его в стол и дружественно подмигивал: "Ну что, поговорим?" В. Путин понимает только силу. Это необходимо учитывать и уважать. Все остальное — пустяки. Фоновый шум. Это стало его неотъемлемой частью с тех пор, когда он дрался с пацанами в ленинградских дворах, потом занимался дзюдо, чтобы легче справляться с врагами, и влился в ряды КГБ — тоже с похожей целью.

Чего доброго, и глубокий ответ "тот сам так называется" придумал не какой-нибудь Песков, а заговорил ключевой опыт, приобретенный юным хулиганом в уличных университетах.

России почему-то кажется, что слова Д. Байдена являются скандальным событием, за которое Америка должна будет ответить. Однако это всего лишь еще одно доказательство того, в каком мире фантазий живет эта властная шайка.

Амбиции и инстинкты задетого драчуна принуждают его реагировать незамедлительно. Превратить враждебные отношения с США в центральную фигуру зарубежной (и отчасти — внутренней) политики, даже не задумываясь о том, что похожий путь уже привел к краху столь любимого ими Советского Союза. Это — извращенное восприятие. Как если бы Россия еще могла в чем-то состязаться с Западом. Диктовать условия. Чего-то не давать. Еще каким-то образом загонять в угол. Это, разумеется, пропагандистский нарратив, предназначенный для внутреннего потребления. Однако в этом эпизоде все-таки есть несколько новых моментов, а также связанных с ними возможных международных угроз.

Прежде всего — отражения кровавого правителя в созданном им самим королевстве кривых зеркал. Публично с высочайшей трибуны он назван убийцей в такое время, когда система сама постепенно, но эффективно изолирует его. Это никоим образом не связано с бунтом или какой-то тоской по демократии. Прокрученная в 2020 г. конституционная афера переломила хребет аппарата власти. Президент, теоретически обеспечивший для себя вечное управление, в реальной жизни стал все менее востребованным при принятии решений. В прошлом году В. Путина было как никогда много на ТВ-экранах, однако реальные действия (за исключением конституционной реформы) система планировала и выполняла без руководителя страны. Правительство, губернаторы, силовые структуры словно пришли в себя во время пандемии.

Продливший свой собственный срок годности до бесконечности президент скрывался от эпидемии в бункере. Система тем временем постепенно стала возвращать себе то, что так много лет напрямую контролировало это очень активное и не менее опасное лицо. Практически впервые с 2000 г. у правительства России были такие большие полномочия, позволявшие ему функционировать практически без вмешательства президента. Цены регулировал, с кризисами и врагами режима боролся не В. Путин. Для него это слишком мелко или утомительно неинтересно. Не тот уровень, как сказала бы питерская пацанва. Правитель достиг еще одного уровня своих трансформаций. Он становится символом.

Привычные принятые на себя функции перенимает аппарат. Так создается своеобразный "групповой Путин". Или, если перефразировать слова президента США, клонированный убийца. Подразделения властного аппарата создают этого всеобщего В. Путина в соответствии со своим специфическим представлением. Власть стотысячной армии бюрократов и силовых структур принимает решения без сомнений, беспощадно и эффективно. Она создана для защиты своих интересов и обеспечения выживания. Это закрытая система, в которой понятие политической ответственности лишено какого бы то ни было смысла. Словно скопированная из романа Оруэлла машина анонимной, тотальной власти, где сам В. Путин всего-то является символом Большого Брата. Для успокоения масс. И вдохновления.

А на что их можно вдохновить? Куда направить тревогу, разочарование и ярость? Разумеется, на тех, чей президент только что "некрасиво обозвал" нашего. Команда — защищаться нападением. Система по умолчанию вытаскивает еще оставшиеся от кампании Д. Трампа слайды о "старом маразматике" Д. Байдене, который якобы сам не понимает, о чем говорит. А после того, как он споткнулся на трапе, тролли создают тысячи злорадствующих мемов. На ту же тематику, так как ничего лучше придумать не получается.

Процессы в России приобретают угрожающие черты. Государство превращается в репрессивный аппарат, который работает в автоматическом режиме. Он в одинаковой мере опасен как для своих граждан, так и для международного сообщества. Несложно предвидеть, каким будет дальнейший путь - агрессия. С тревогой наблюдающие за процессами британцы в этом месяце объявили об удвоении ядерного арсенала. Это, разумеется, привело в страшный гнев Кремль, защитника мира во всем мире.

Этот аппарат уже продемонстрировал, как следует обращаться с оппозицией и протестующими на ее стороне. Та же самая практика полностью оправдала себя и в Беларуси. Система, защищающая символ, будет продолжать душить критиков режима. Будет проводить показательные суды и благословлять полусекретные отравления врагов. Будет увеличивать напряжение между обществом и государством, в то же время стимулируя и международные конфликты, поддерживающие "боевой дух".

Однако такое ее поведение в конце концов истощит и ее саму, так как в бедствующем, изолированном и непродуктивном обществе начнется стихийное волнение. Сначала в регионах, а затем и в центрах. Подавление крестьянских бунтов в этом государстве — старая и многократно испытанная практика. Да, целые столетия это работало. Но сейчас, в эпоху социальных сетей, вырезать тысячи своих граждан может быть не лучшим решением.

Слова президента США только закрепляют знание Запада об аморальности этих процессов и готовности противостоять этому. Недвусмысленное послание созданному В. Путиным образованию, которое может состязаться с Западом разве что по количеству ядерных боеголовок. Еще оно может играть в опасные жмурки в воздушном пространстве НАТО. Вмешиваться в политические процессы в других странах. Нагонять на умы туман в виде теорий заговоров. Тактика слабого. Так как способы действовать сильнее отсутствуют.

Послание из Вашингтона: мы видим, что вы делаете, и не намерены продолжать вежливо улыбаться. Мы верим в права и свободы человека, но если вы думаете, что своими истребителями и подводными лодками вы можете кого-то напугать на Западе подобно тому, как вы пугаете резиновыми дубинками и наручниками своих людей, — придется усвоить больной урок. "Ты не пройдешь", — как когда-то сказал демону седовласый Гэндальф. И тот не прошел.

Советская империя пыталась победить ненавистный Запад в гонке вооружений. Тогда рухнула не только ослабевшая плановая экономика, но и сам СССР. Империя В. Путина сейчас ведет себя точно так же. Советский Союз лопнул как лягушка, надувавшаяся перед быком. Может ли этот режим надеяться на что-то другое?

Все пасти тоталитаризма когда-то насыщаются кровью своих граждан и в конце концов начинают пожирать сами себя. Это исторический факт, который должен знать любой президент. Даже если он — всего лишь стареющий убийца, которому снится славная драка в грязном дворе города Ленина.

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