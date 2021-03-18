Йонас Милюковас. Эпидемии и вакцины. Оценка рисков. И при чем тут Екатерина II?

Коронавирусная эпидемия не первая и, вероятно, не последняя мировая пандемия. А потому важно понимать, как оценивать риск заражения и риск возможных осложнений после вакцинации.

Веками в Европе господствовала натуральная (черная) оспа. Она была могущественнее монархов и императоров. Она унесла больше жизней, чем все средневековые войны. В конце концов, врачи и ученые победили эту напасть. Победили с помощью прививок. Это общеизвестный факт. Но за самим этим фактом скрываются весьма интересные подробности.

Победа над черной оспой началась с внедрения вакцинации людей от натуральной оспы с помощью вируса коровьей оспы. При этом у пациента возникала единичная оспенная пустула, но не развивалась генерализованная форма болезни. Автором этого метода считается доктор Дженнер. Хотя и до Дженнера этот метод был не только открыт, но и применялся некоторыми людьми сознательно и эффективно. Заслуга Дженнера в том, что благодаря его усилиям вакцинация с помощью вируса коровьей оспы стала массовой.

При этом вакцина Дженнера была не первой. До этой вакцины существовал метод профилактики натуральной оспы методом вариоляции. Он заключался в том, что из оспенного гнойника у больного человека брали гной и наносили его на царапину на теле здорового человека.

Метод этот был очень опасный. Два человека из ста, перенесших процедуру вариоляции, умирали. Т.е. смертность при профилактике натуральной оспы методом вариоляции составляла 2%.

И все же люди, зная об этом риске, решались на эту опасную процедуру.

Дело в том, что летальность от натуральной оспы, при некоторых вспышках, достигала 90%. Т.е. погибали почти все заболевшие.

2% все-таки меньший риск, чем 90%. Ведь натуральная оспа передается воздушно-капельным путем. Как грипп или простуда. Или коронавирус. А, значит, избежать заражения было фактически невозможно.

И натуральная оспа не делала различий между дворянином, монархом, купцом или крестьянином. Она косила всех.

Именно поэтому, не смотря на риск, на процедуру вариоляции решались даже монархи. Например, императрица Российской Империи Екатерина II. Она сделала вариоляцию себе и своему сыну. Но любопытно даже не это, а то, что это были две первые вариоляции, сделанные в Российской Империи. Императрица своим примером агитировала своих подданных за прививку. А могла легко обойтись монаршим указом.

С тех пор прошло более 250 лет. Серьезные осложнения от современных вакцин составляют сотые и тысячные доли процента. Но люди продолжают их опасаются.

Важно понимать, что эти тысячные доли процента могут быть обусловлены, например, редкими заболеваниями или казуистическими реакциями организма пациента. Предсказать подобные исходы фактически невозможно. Обвинять в них прививку не совсем корректно. Прекращать вакцинацию – и подавно. Тем более в условиях эпидемии.

С учетом миллионов сделанных британской вакциной прививок и нескольких десятков тяжелых осложнений, речь идет о десятитысячных долях процента. Т.е. о ноль, ноль, ноль, ноль, процента.

Просто сравните это с 2% при вариоляции и подумайте о выборе, который сделала Екатерина II.

В этом мире нет ничего 100% безопасного. Мы едим вредную пищу, курим, ведем сидячий образ жизни, ездим на машинах, летаем на самолетах. Каждый день совершаем поступки, риски серьезных осложнений от которых и даже риск смерти составляет не десятитысячные доли процента, а на порядок или два большие. И мы не отказываем себе ни в чипсах, ни в виски, ни в поездке на машине, ни в сборе грибов, ни в сигарете, ни в соленой или жирной пище. Мы вообще себе ни в чем не отказываем. И это приводит к серьезным заболеваниям и преждевременной смерти. Иногда весьма преждевременной.

Например, риск тромбоза при длительной, более 4-х часов, поездке на автобусе или самолете составляет 0,017%. На два порядка больше, чем возможный риск после английской прививки. Но мы не отказываемся ни от поездок в Польшу, ни от полетов в жаркие страны или на американский континент.

Частота тромбоэмболии легочной артерии в популяции до коронавирусной эпидемии составляла 0,1% (среди пожилых людей этот процент был выше на порядок). Совокупная частота всех вариантов тромбозов, разумеется, еще выше. Частота всех тромбозов после вакцинации оксфордской вакциной – это 0,0006%. Т.е. после прививки тромбозы у привитых встречаются реже, чем в среднем по популяции!

Кстати, попробуйте угадать с одного раза, какая вакцина ближайший конкурент британской векторной вакцины от коронавируса?

Так почему же возникла шумиха? Кому она выгодна?

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