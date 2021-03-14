Людас Дапкус. Русофобия как дискурс новой империи

Страхи бывают разными. Например, клаустрофобия — боязнь закрытых пространств. Или агорафобия — паника, вызываемая открытыми пространствами. Страдающие от гермофобии больше всего на свете боятся бактерий, а вот жертв арахнофобии трясет от одной только мысли о пауках. В этот длинный и мудреный список пытаются включить еще одно психическое недомогание. Это — русофобия.

Предупреждение: после прочтения этого текста до конца вы можете ею заразиться. Метод лечения: под текстом написать комментарий, очерняющий автора и Литву; повторять это упражнение ежедневно.

Доводилось ли вам встречать человека, который боится Афганистан? А Сирию? Может — Чечню? Мне тоже нет. Несмотря на то, что Индия и Пакистан — два больших ядерных государства — постоянно балансируют на грани военного конфликта, там никто не говорит о всеобщем, взаимном страхе этих народов в отношении друг друга. Так как не понимают, насколько это может быть выгодно. А вот Россия — мудрая, она все понимает. И поясняет.

Liudas Dapkus Foto: Asmeninio albumo nuotr.

Оказывается, можно бояться России, ненавидеть ее и всячески вредить ей. Так как это — избранный народ, крупнейшая страна, последняя империя, а самое важное — бастион непорочного образа жизни. Но давайте отложим иронию в сторону, так как это — достаточно серьезный, тщательно обдуманный и далеко идущий умысел. Еще одна гаубица гибридной войны, как и множество других орудий Кремля. Правда, легенда русофобии является уникальной. Это — старая, по сравнению с другими нарративами, история, которая была возрождена для поддержки идей нынешнего хозяина России.

Саму концепцию еще в XIX веке придумал Федор Тютчев — поэт по призванию, по должности — тайный советник. Он заложил фундамент теории о «загнивающем Западе» — тогдашней Франции, из которой зараза либерализма распространяется в другие страны. Также он придумал и противоядие — так называемый славянский мир, который остается неповрежденным и единственным, кто может дать отпор этой болезни цивилизации.

В официальный словарь власти термин "русофобия" попал гораздо позже. Это было сделано уже во времена Сталина, когда понятие было расширено до борьбы не только с западными демократиями, но и с внутренними врагами, требующими больше свобод и прав человека. В то время этот термин начали напрямую связывать с сионистами, которые не только вредят Советскому Союзу, но и плетут свою секретную липкую паутину во всем мире, а от любой критики легко прикрываются щитом антисемитизма. Страна, которая считает своей исторической заслугой разгром фашизма, весьма складно и натурально переняла основополагающую опору нацистской пропаганды. Мало того, она с любовью продолжает совершенствовать и распространять ее.

Это — личный крестовый поход Владимира Путина, в который вовлечено множество разношерстных типов — от профессоров философии до уличных хулиганов. Такая, знаете ли, национальная идея, которая вовлекает общество и сплачивает его, но вместе с тем обладает признаками параноидального психоза.

Косово. Грузия. Сирия. Украина. При анализе причин конфликтов и агрессии в этих странах рациональный западный ум опирается на традиционные средства анализа, пытается искать выход в применении международных договоров и конвенций. Для России же все это — только детали куда большей картины. Это международная арена борьбы, на которой она защищает традиционные общечеловеческие (русские) ценности от гнили "гейропы" и декаданса, представляющего угрозу для блага всего человечества.

Русофобия стала политическим понятием, охватывающим помыслы коварного Запада в отношении Кремля (страна и ее население в соответствии с этим понятием отождествляются с режимом). Это относится и к тем гражданам России, которые неблагоприятно настроены в отношении власти, поддерживают критикующие ее государства. По этой классификации русский А. Навальный — типичный русофоб. Предатель, заслуживающий смертной казни, как и десятки похожих на него и уже наказанных.

Это — дискурс новой империи, раскрывающий то, как современная Россия контролирует свое будущее. Разумеется, за счет своих соседей и других народов. Ведь мышление там не меняется на протяжении столетий. У "прогнивших" западноевропейских империй нет колоний, и они до сих пор барахтаются в болотах последствий былого времени. Тем временем Российская империя сохранила почти все захваченные территории. И не скрывает своих стремлений вернуть несколько тех, которым удалось ускользнуть во время "правления предателей" в конце прошлого века. Украина и Беларусь, само собой разумеется, должны отказаться от своей национальной идентичности и присоединиться к "русскому миру". Страны Балтии — тоже только вопрос времени.

Принять тот новый и последовательно создаваемый миф, который помогает поддерживать жизнь этой трещащей по швам, темной, отчаявшейся и давно не имеющей никаких общих ценностей империи. Это — негативная доктрина, провозглашающая неизбежную гибель либерализма и закат западного могущества. Позитивным, новым, общественно объединяющим содержимым заполнить эти исторические бредни попросту невозможно. Поэтому они заменены на советскую ностальгию и наивные фальшивки про "счастливое детство", "крепкую семью", "социальную справедливость" и прочую ложь.

Но есть еще кое-что. Россия пропитана имперским мышлением XIX века, в котором мир воспринимается как система блоков с ненадежными и слабыми взаимосвязями. Это — менталитет "мы и они", "свой — чужой". Одной из повивальных бабок и нянек этой идеологии является политический стратег и аналитик Александр Дугин, шепчущий заклятия Путину на ухо. Деятель, который исторически очень хочет походить на Льва Толстого, для чего даже отрастил окладистую бороду, однако явно не дотягивает до него по уровню когнитивных способностей, постоянно ищет знаки падения Запада и пишет об этом труды. Он часто опирается на работы западных мыслителей, при этом берет из них то, что ему подходит, а остальное умело замалчивает. Среди его фаворитов — С. Хантингтон, прогнозировавший войну цивилизаций (подходит, берем), и автор "Конца истории" Ф. Фукуяма.

Aleksandras Duginas Foto: RIA / Scanpix

По пониманию А. Дугина, демократический либерализм в течение 30 последних лет проживает свои сверхурочные, он обречен. Так как после крушения в конце XX в. социалистического блока не осталось исторических предпосылок для дальнейшего существования элемента на противоположном полюсе — капитализма. Подобно тому, как когда-то К. Маркс, он провозглашает такую весть: все там погружено в болото бессмысленного потребления и социальных извращений, поэтому неизбежно погибнет, после чего придет время для "настоящих цивилизаций", во-первых, русского мира. Все, кто это отрицают, страдают от русофобии. Интересная теория, которую дополняет выразительная деталь: эти свою измышления придворный философ записывает на попахивающем гнилью компьютере, созданном западными инженерами, и распространяет через придуманные в Калифорнии социальные сети.

Пестующий такую доктрину Кремль отрицает не только либерализм, глобализм и права человека. Он держится за старое понимание, что государство может обеспечить свою безопасность только путем расширения управляемых им территорий. Это — старая психологическая травма русских. Без наличия физических барьеров, которые могли бы защищать страну от татар, монголов и других нападающих народов, империя сама постоянно ползла в их направлении, пока не осталось, кого завоевывать.

Та проблема со степными угрозами давно решена, но экспансивное мышление осталось. Поэтому России не удается понять (она даже не пытается) ничего более сложного, чем насильственные способы воздействия при решений внешних и внутренних разногласий. С точки зрения истории, ничего нового. Темное и бедное общество легче всего сплотить под знаменем шовинистического национализма — нужно всего лишь четко продемонстрировать внешних и внутренних врагов. Правда, делать это в таком многонациональном государстве, каким является Россия, — опасно, а результаты могут быть совсем не такими, на которые рассчитывают заказчики этого военного марша.

При игре с этим огнем русофобом может быть обозван любой человек в любой момент — как когда-то было с врагами народа. Народ — ведь тот же самый, представление русского о справедливости и власти претерпело мало изменений со времен столыпинских реформ. Добавляя к этому слагаемому увеличивающуюся международную изоляцию страны, агрессию против Запада и своих граждан, которая звучит все громче, мы получаем опасное уравнение. Точнее — взрывоопасную смесь, которую рано или поздно кто-то должен будет или детонировать или обезвредить.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!