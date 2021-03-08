Для кого это праздник?

Точно не для мужчины. В этот день кавалер может оставить в магазине месячный, а то и годовой доход, в зависимости от количества знакомых дам и их аппетитов.

В современном мире, что ни день, то праздник.

8 марта сегодня не тот, что в начале 20-го века, когда он появился как день солидарности женщин в борьбе за равные права. Теперь женщины баррикадируют столы салатами, штурмуют мужские кошельки и натирают до блеска свой трон. Выходит, что феминистическая борьба была всего лишь игрой в «царя горы», желанием женщины получить кусочек пьедестала?

8 марта превратился в день поклонения богиням. Это день, когда можно требовать подарков, не готовить и капризничать по уважительному поводу. Будто мы не делаем этого в другие дни, когда у нас ПМС, середина цикла, луна в третьей фазе – да мало ли у женщин поводов поманипулировать мужчиной?..

«Я хочу, чтобы меня в этот день восхваляли!» - поделилась одна знакомая и добавила, что ее возносят до небес и в обычные дни, но ей нравится, когда есть специальный. То, что славят всех женщин, позволяет испытывать приятное чувство справедливости.

Возникает вопрос, а когда день восхваления мужчин?

Не удивлюсь, если скоро помимо дня матери появится день тетушек, бабушек, сестер, подруг и так до бесконечности. Чтоб каждый день в году женщина могла без чувства вины требовать поклонения и похвалы.

Не странно ли это, что нам требуется официальный указ для того, чтобы радовать окружающих? Можно же делать сюрпризом, в любой обычный день. Без повода. Просто так. Как в одноименном мультфильме.

Я помню неоправданные женские ожидания и разочарования 8 марта. Их можно было бы избежать, если бы мы не следили за красными отметками в календаре, а жили сегодняшним днем, радуя друг друга, когда нам хочется, а не когда грянет государством назначенный праздник. Неужели нам нужен Большой Брат даже для контроля над счастьем и радостью? Такое ощущение, что мы превращаемся в бездушные цифры в календаре, которые даже эмоции испытывают по расписанию. Неужели мы не способны к свободе воли и в нас все еще живет дух крепостных крестьян?

Может быть, более правы те, кто предлагает праздновать 3 марта – день отмены крепостного права, когда были освобождены от помещичьего произвола мужчины, женщины, старики и дети?..

Традиции 8 марта уже почти сто лет. За это время многие забыли первоначальный смысл, суть праздника и следуют лишь потребительской традиции.

Подумайте, что в действительности несет традиция Женского дня?

Мне кажется, что придумывая праздники, которые разделяют по половому признаку, превозносят одних над другими, мы только увеличиваем пропасть. Теряется весь смысл борьбы за равенство.

Когда-то считалось престижным иметь крепостного или раба. Это была модная тенденция, традиция, которой следовали веками, не задумываясь о моральном аспекте. Ничего бы не изменилось, если бы не люди, которые очнулись и решили положить конец этой традиции. Я не призываю отменить 8 марта. Это прекрасно, когда женщин (да и кого угодно) балуют вниманием. Просто не лучше ли уважение 365 дней в году, чем цветы и конфеты из-под палки?

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