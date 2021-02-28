Людас Дапкус. Инфодемия

Говорят две мыши — не те из "Двирачё жинёс", а другие — лабораторные. "Ты собираешься прививаться?" — спрашивает одна. "Ты что, с ума сошла — вакцину же еще на людях не испытали", — отвечает вторая. Шутка плоская, но меткая с точки зрения идеологического нарратива.

Распространяется несколько версий таких карикатур — на разных языках. Люди охотно ими делятся, так как подобные мысли из-за пандемии, карантина и вакцины сейчас возникают у многих. Прекрасное время для стирального порошка для промывки мозгов. Кто занимается промывкой, и чем это завершится для промываемого "белья"?

Результаты первой стирки, чего доброго, превзошли ожидания руководства цеха. Посмотрим только на одну целевую группу на малонаселенной территории Восточной Европы. Литва, февраль 2021 г. Одна из наиболее пострадавших от вируса стран ЕС. Темпы вакцинации — жалкие. Нейтральному наблюдателю могло бы показаться, что граждане толкутся в очередях и требуют прививок. Отнюдь.

Опрос мнений демонстрирует, что вакциной от COVID-19, подтвержденной в Европейском союзе, согласились бы прививаться 64% населения этой страны. Много это или мало? Если сравнивать с постоянно снижающимся числом желающих принимать участие в выборах, — кажется, что немало. Однако при сравнении с настроениями людей из других государств ЕС — куда меньше. По последним опросам в Дании, Франции, Италии, Португалии и в других странах, этот показатель выше на целых десять процентов. Может быть, там живут люди глупее нас? Может, они ничего не смыслят в медицине? Они хуже информированы о реальном положении дел? Нет, эти люди просто хуже дезинформированы. Пока что.

Вакцинация педагогов в Литве превратилась в пропагандистский процесс, в котором власть Литвы со всеми своими добрыми намерениями выступила настолько жалко, что все, кто желает нам зла, могли хлопать в ладоши. Кто же те злодеи? Ответы — несколькими абзацами ниже, но перед этим — пару слов об информационном шуме, на фоне которого мы живем в течение последнего десятилетия.

Большая Ложь. Это — техника нейролингвистического программирования, когда распространяется всеобъемлющая дезинформация такой бесконечной наглости, чтобы у ее слушателей даже не могло возникнуть сомнений, что кто-то мог бы решиться на такое фундаментальное искажение. В истории был один-другой такой случай. Например, легенда о том, что Германия на самом деле не проиграла Первую мировую войну, а стала жертвой всемирного заговора, отсюда ее законное желание "снова стать великой". Миф, которым свою дорогу к власти мостили национал-социалисты.

Другая историческая ложь, тесно связанная с этой грандиозной ложью: якобы миром тайком управляют евреи и их приспешники — через банки, корпорации и средства массовой информации. Обновленная версия мифа гласит, что именно эта тайная организация разрабатывает и финансирует цветные революции. Независимость Литвы — только одна составная частичка этого всемирного заговора.

Поэтому в целях снятия пелены, скрывающей правду от взоров простых людей, необходимо вытащить на дневной свет все составные части этой системы: от традиционных средств массовой информации и крупных технологических компаний до избирательных комиссий и судов. Сомневаешься? Это значит, что и ты заодно. Очень просто: все, кто не поддерживает и не распространяет большую ложь, являются участниками всемирного заговора.

Западные общества все это наконец (понемногу) начали понимать только после референдума в Великобритании и взлета Дональда Трампа. В то же время для Кремля большая ложь — словно хлеб насущный, который искусные технологи по промывке мозгов нарезают уже далеко не первый год. Ежедневно, с большим пониманием и созданием все новых и новых разновидностей того же самого старинного мифа и распространения его по всем возможным каналам. Таким является тот информационный шум, на фоне которого сейчас громче всех других звучит тема вакцины от Covid-19.

Страна, которая подарила миру препарат "Новичок", обеспечила диктаторов из Северной Африки и Ближнего Востока нервно-паралитическим газом, в настоящее время всерьез обеспокоена безопасностью производимых на Западе вакцин. Она и сама приготовила микстуру под названием "Спутник V". Слушая это, сложно не смеяться, но по официальной версии — это передовое творение биотехнологий, аналогов которому нет в истории науки XXI века. Чем-то напоминает задания для выпускников советской школы: сочинения о мирном советском атоме или повернутых вспять степных реках. Бред, порожденный извращенным мышлением.

Однако шутки здесь неуместны. Суть большой лжи — каждый день перемалывать жерновами пропаганды зерна абсурда и сыпать эту муку в глаза миллионам с пояснением, что это — снег. Например: Германию и Японию после войны оккупировали и никогда не выпустили из своих лап Соединенные Штаты Америки. Польша уже давно утратила свою самостоятельность и слепо служит "Вашингтонским ястребам". Запад обманул Россию, когда пообещал, что НАТО не будет расширяться, но принял в Альянс и использовал для своих нужд страны Балтии. Эту заигранную, обсосанную и надоевшую уже даже самым отчаянным троллям классику хитов пропаганды наконец-то дополнил новый шлягер. Его наименование — вакцина от вируса.

В свободных обществах демократического Запада, измученных карантином, неизвестностью и грубыми ошибками властей при управлении кризисом эта тема большой лжи распространяется более успешно, чем множество мифов, распространявшихся (и успешную опровергнутых) до сих пор. На прошлой неделе в парламенте Эстонии был представлен подробный отчет об угрозах национальной безопасности этой страны, в котором подробно названы стремления Кремля использовать пандемию в целях приобретения как можно большего влияния на международной арене и уменьшения возможности Запада еще оказывать влияние на международные процессы.

Системная деятельность основана на вере Москвы в то, что во время пандемии западные страны вынуждены уделять все больше внимания решению внутренних проблем, а карантин и прочие строгие меры будут стимулировать всеобщий рост и популярность радикальных группировок. Это — естественно ожидаемая реакция общества на критическую ситуацию, однако без помощи со стороны эти движения, чего доброго, вскоре бы выдохлись и вернулись на обочины политической жизни. Кремль сделает все, чтобы этого не случилось, поэтому крикуны, распространители большой лжи и почувствовавшие свой исторический шанс всевозможные деятели из подворотен получают щедрую поддержку. В разных формах, из разных источников. Их можно распознать все по тому же нарративу, в котором отличаются только слова, по текстам, повторяемым с завидным упорством.

Одна из важнейших целей этого шлягера — скомпрометировать вакцины, разработанные западными компаниями, в первую очередь, препарат британско-шведской компании AstraZeneca, которую российская пропаганда называет вакциной для обезьян. Кто-то еще помнит где-то и когда-то звучавшее в Литве утверждение об обезьянах, абортах и прививках?

О чем должен думать человек, который в своем пузыре постоянно видит "исследования" и "разъяснения экспертов" о том, что — это смертельная, вызывающая генетические изменения, наспех сконструированная субстанция, которой ни в коем случае нельзя прививать людей? А может что-то действительно не так с этими прививками? Вот что он подумает и передаст своим друзьям.

Но сказав "А", надо сказать и "Б". Ведь если хорошо подумать, русскому "Спутник V" ведь можно доверять, не так ли? Вот и Аргентина, и Венгрия прививаются. А как же! Вот и сосед вчера видел передачу по телевизору, что советская биотехнологическая промышленность была лидирующей в мире, пока после диверсии, организованной Западом, все чуть не развалилось. Вот и сейчас всякие плохие вещи о лучшей в мире вакцине пишут, так как боятся конкуренции. Правда, до сих пор "Спутником V" не привился даже Владимир Путин. Но не потому, что он сомневается в этом препарате — ведь он настоящий отец народа и в первую очередь прививает своих детей. Это тоже сосед говорил, так как читал на одном правильном интернет-сайте.

Лжи много, она распространяется в различных формах и различными средствами, однако распознать ее несложно. Кто бы ни говорил, о чем бы ни заливал, какие бы деятели в этом маскараде не принимали участие. Как шило из мешка торчит мораль таких историй. Это центральная ось сюжета, которую можно описать одним предложением. Весь мир погружается в хаос; чем дальше, тем будет хуже, однако останется последний причал спокойствия и надежды — Россия со своими историческими достижениями и вечными ценностями.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!