Зеленский на тропе информационной войны. Почему из украинского эфира исчезают пророссийские телеканалы

Казалось, что с приходом к власти Владимира Зеленского, в Украине не осталось ничего, что можно было бы назвать государственной тайной. Если даже разговор украинского президента с Дональдом Трампом, который вызвал скандал в США и послужил причиной расследования, предшествующего рассмотрению импичмента 45-му президент Штатов, стал достоянием общественности, то что говорить о таких "мелочах" как непубличные договоренности в правящей партии или утечка информации об подготовке операции по поимке "вагнеровцев"?

Все закулисные разговоры внутри власти очень быстро попадают в СМИ, к блогерам или в анонимные телеграм-каналы. Иногда даже возникает впечатление, что все эти бесконечные "сливы" являются элементом коммуникационной политики Зеленского и его соратников.

Но в начале февраля, как принято говорить, что-то пошло не так. Решение совета нацбезопасности (СНБО) от 2 февраля введении санкций против Тараса Козака – депутата от пророссийской партии "Оппозиционная платформа "За жизнь"" (ОПЗЖ) – упало как снег на голову. Не было никакой "артподготовки" в СМИ, молчали даже самые несдержанные депутаты от партии Зеленского. Похоже, что и однопартийцев Козака эта новость застала врасплох: слишком нервной и суетливой была реакция пророссийского блока в парламенте. Один из лидеров ОПЗЖ с трибуны Верховной Рады кричал о "зеленом фашизме", затягивал "Вставай, страна огромная", Виктор Медведчук, который считается наиболее приближенным к Путину украинским политиком, стоял мертвенно-бледный, звучали призывы к импичменту на который, в последствии, у ОПЗЖ не хватило голосов в Раде, и к уличными протестами. И лишь после этого последовала попытка обжаловать решение СНБО в суде.

Что, собственно, произошло? В упрощенном виде в массы пошла информация о том, что "Зеленский закрыл три телеканала". На самом деле совет нацбезопасности, главой которого является президент Украины, принял решение о введении персональных экономических санкций, объектом которых является вышеупомянутый Тарас Козак и все его активы, в числе которых три телеканала: NewsOne, 112-ый и ZIK.

Кто той Тарас Козак?

До недавнего времени, далеко не самый известный украинский политик. В его биографии есть один интересный факт: в конце 1990-х он был заместителем главы Львовской налоговой администрации, которую в те годы возглавлял Сергей Медведчук – родной брат Виктора Медведчука. Виктор Медведчук – в прошлом глава Администрации Леониа Кучмы, посредник в переговорах с РФ во время президентства Порошенко, сегодня – один из лидеров пророссийской парламентской партии "Оппозиционая платформа "За жизнь"". Козак – это своего рода "поверенный в делах", человек, на которого записываются немалые активы, в том числе медийные. Это чем-то напоминает модель мафиозных кланов: малозаметный "бизнесмен" владеет ресурсами, которые де-факто принадлежат группе лиц, которым "лучше не светиться" в учредительных документах. В свое время у семьи Януковичей такую роль выполнял Алексей Курченко – молодой человек, который стал быстро набирать экономический вес, хотя никаких предпосылок и стартового капитала для такого "прыжка" объективно не существовало. Схема эта в Украине хорошо известна, потому много кто называл "NewsOne", "112-ый" и "ZIK" "телеканалами Медведчука", хотя де-юре они принадлежали именно Тарасу Козаку.

Было ли решение о санкциях внезапным?

В информационном плане – да. На самом деле, политика ограничения российской пропаганды в Украине ведет свое начало с 2014-го. Тогда были приостановлено вещание телеканалов с территории РФ. В 2017-м было принято решение о блокировании российских соцсетей ("Одноклассники", "Вконтакте") и некоторых онлайн-сервисов. Разговоры о необходимости ограничения вещания "каналов Медведчука" шли еще во времена Порошенко. Еще в 2018-м была подготовлена законодательная база, которой в результате и воспользовался Совет нацбезопасности в феврале 2021-го.

Почему санкции применили именно сейчас?

Официальная версия гласит, что Служба безопасности Украины представила СНБО доказательства причастности Тараса Козака к финансированию терроризма (речь идет о режимах самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР"), что и стало основанием для введения санкций. По словам секретаря Совета нацбезопасности Алексея Данилова - нетипичного для команды Зеленского опытного чиновника, который в середине 1990-х был мэром Луганска, а после возглавлял Луганскую область, решение готовилось восемь месяцев.

Неофициальных версий несколько.

Первая – падение рейтинга Зеленского. По данным последних соцопросов, он немногим превышает 20%. "Каналы Медведчука" активно критиковали президента с пророссийских позиций и опосредовано влияли на лояльность русскоязычного электората юго-востока страны. Хотя, упомянутые каналы далеко не единственные СМИ в стране, которые критикуют президента. А вот с точки зрения «охоты» на патриотический электорат у Зеленского появились некоторые бонусы: даже в окружении Порошенко решение СНБО относительно Козака восприняли со сдержанным одобрением.

Вторая версия: Медведчука предали союзники. ОПЗЖ – далеко не монолит. Группе Рабиновича-Медведчука противостоит группа Бойко-Левочкина – влиятельные пророссийские политики времен Януковича. Им выгодно падение медиа-империи оппонентов. У Бойко и Левочкина есть свой мощный актив: телеканал "Интер", один из старейших и наиболее популярных в стране. В отличие от "NewsOne", "112" и "ZIK" он более нейтральный в своей информационной политике: там показывают советские фильмы, концерты звезд российской эстрады, но никогда не говорят "гражданской войне на Донбассе". Теперь после падения "тройки Медведчука" у Юрия Бойко – самого популярного пророссийского кандидата сегодня, формируется фактическая монополия в информационном поле для пророссийского электората. В чем тут интерес Зеленского? Гипотетически, группа Левочкина-Бойко может помочь голосами в парламенте, в случае необходимости.

Третья версия наиболее конспирологическая: добро на санкции, чуть ли не лично, дал новоизбранный президент США Джо Байден – ведь он открыто говорит о российской угрозе. Послы большой "семерки", действительно, поддержали намерения Киева бороться с дезинформацией, но это не означает, что санкции против Козака инициировал Запад. С внешнеполитической точки зрения, есть лишь благоприятствующая конъюнктура: после того как в США заблокировали Дональда Трампа, ограничение вещания "телеканалов Медведчука" не кажется чем-то из ряда вон выходящим.

В чем конкретно обвиняют Тараса Козака?

В финансировании терроризма, ведении бизнеса с оккупированными территориями, деньги, полученные от этих операций, якобы шли на содержание трех телеканалов. Подробности умалчиваются, мол, спецслужбы пока имеют право не открывать карты. Но это возможно лишь какое-то короткое время. Секретарь СНБО Алексей Данилов объявил, что будут введены санкции еще против ряда депутатов и будут возбуждены уголовные дела. Пока в руках тех, кто критикует Зеленского и Совет нацбезопасности, остается "козырь": санкции ввели, но обвинения против ничем не подкреплены публично.

Есть ли проблема со свободой слова?

"NewsOne", "112-ый" и "ZIK" – не единственные пророссийские СМИ в Украине. Есть уже упомянутый канал "Интер", канал "Наш", онлайн-издание "Страна.ua". Но даже в этой когорте "тройка Медведчука" качественно отличалась: тут работали в духе российских пропагандистских каналов типа "Россия 24". Тут постоянно "разоблачали внешнее управление" и его агентов, так называемых "соросят" - пренебрежительное прозвище для представителей НГО, говорили о "гражданской войне на Донбассе", звучали оскорбительные слова в адрес погибших на Майдане, разжигалась ненависть вокруг языкового вопроса. В то же время на этих телеканалах платили неконкурентные высокие зарплаты.

Работа "NewsOne", "112-ый" и "ZIK" – это своего рода "контракт с дьяволом", возможность стать высокооплачиваемым пропагандистом, но не рукопожатным в профессиональных кругах. Украинская медиа-общественность не стала осуждать блокирование "каналов Медведчука", дискуссия развернулась лишь вокруг вопроса, допустимо ли брать на работу людей, которые были сотрудниками пропагандистских каналов.

"Ложь, которую настойчиво и часто повторяют, разжигает вражду, вредит обществу и не имеет ничего общего с журналистикой. Мы… считаем санкции против собственника, так называемых, каналов Медведчука, адекватным шагом в борьбе с дезинформацией", - сказано в заявлении, которое подписали 6 февраля руководители нескольких ведущих СМИ и медийных общественных организаций.

Категорическим противником решения СНБО оказался лишь глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко. Стоит понимать, что НСЖУ – это своего рода пережиток, "творческий союз" финансируемый из госбюджета. Даже на 30-м году независимости, в Украине существуют организации образца Советской эпохи, типа "Союз писателей", "Союз композиторов" и т.д. Несмотря на то, что в Украине существуют независимые профсоюзы журналистов, НСЖУ остается на виду. В ней состоят, преимущественно, сотрудники бывших советских районных газет и те, кто вступил в профсоюз для получения бесплатной Шенгенской визы, когда безвизовый режим еще не действовал. К тому же НСЖУ входит в Международную федерацию журналистов, которая, вероятно, учла мнение Томиленко, но не медиа-сообщества, осудила блокирование "каналов Медведука".

Volodymyras Zelenskis Foto: Zuma Press / Scanpix

Зеленский стал украинским националистом?

После резонансного решения Совета нацбезопасности Зеленский записал видеообращение на русском языке, в котором обрушился с решительной критикой на пророссийские силы и упомянул, что на Донбассе идет война "с гражданами Российской Федерации", заявил о недопустимости ведения бизнеса с террористическими структурами "ЛНР" и "ДНР". В свойственной ему юмористической манере, он ответил на обвинения в фашизме и "потроллил" Петра Порошенко, который в свое время не смог заблокировать пропагандистские каналы. Для Зеленского как "президента мира", который привык иносказательно говорить о врагах – "та сторона", закончил последнее выступление словами: "слава Украине!" – а это заметный крен вправо.

В соцсетях появились шутки о том, что нынешний президент к концу своего правления заговорит лозунгами Порошенко. Зеленский оказался в той ситуации, в которой в свое время побывал каждый президент независимой Украины: Москва не воспринимает в серьез украинский суверенитет, поэтому ни о каком равноправном диалоге речи быть не может – либо Киев принимает условия Кремля, либо украинского лидера объявляют "мазепинцем", "бандеровцем" и так далее.

Нынешний президент, возможно, был уверен, что ему удастся "посмотреть в глаза Путину", убедить его в чем-то. Но, как показали последние переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу, никаких компромиссов не будет, ни на какие уступки Россия не пойдет. Наоборот, на Донбассе в последние дни обострилась ситуация: растет количество обстрелов и потери украинской армии. В такой ситуации Владимир Зеленский, который в 2019-м говорил о том, что «надо просто перестать стрелять», стал жестче в своей риторике и нанес удар по пропагандистским ресурсам в Украине. Носит ли такая политика системный характер, будет видно в ближайшее время: впереди рассмотрение решения СНБО в Верховном суде и анонсированные Алексеем Даниловым уголовные дела против Тараса Козака и Ко.

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