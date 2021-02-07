Йонас Милюковас. Эпидемия и эволюция. Возможные проблемы.

Врачи и ученые, занимающиеся медициной, не часто сталкиваются с активно эволюционирующими организмами. Новые инфекционные агенты (вирусы или бактерии) появляются в поле их зрения довольно редко.

При этом если вирус меняет свою среду размножения, «перескакивая» с одного вида животных на другой, он начинает активно приноравливаться к новым условиям. Происходит это путем изменения вирусного генома.

Эти изменения совершенно случайны и хаотичны, но «выживают» те из них, которые позволяют вирусу быстрее и активнее размножаться. И никто не может предсказать, когда и чем закончатся изменения вируса.

Кроме этого удачные для размножения вируса мутации «закрепляются» в вирусной популяции и вскоре становятся превалирующими. Примером может служить «британский» штамм коронавируса, который сначала встречался эпизодически, а потом стал основным вариантом возбудителя КОВИД-19 в Англии.

Это приводит к возможности возникновения ряда проблем.

Проблема первая – вирусу не интересно, что будет с человеком, после того как задача размножения выполнена. В случае с КОВИД-19 это довольно неприятное следствие, так как опасные для жизни изменения в организме наступают уже после того, как вирус решил свою задачу размножения. А значит шансы на уменьшение смертности и снижение тяжести течения заболевания довольно малы.

Проблема вторая – изменения в геноме вируса. Дело в том, что диагностика вируса и создание вакцин от коронавирусной инфекции так или иначе связаны с геномом вируса.

При значительных изменениях некоторых участков генома могут перестать работать или начать хуже определять инфекцию как ПЦР-методы, так и методы определения уровня антител к коронавирусу в крови. Кроме этого возможны (не неминуемы, но могут возникнуть) проблемы с созданием коллективного иммунитета. Ведь как бы ни была хороша прививка, но если вирус изменился неузнаваемо с точки зрения созданного вакциной иммунитета, то она может не уберечь от заболевания.

Проблема третья – лекарственная. Если изменения генома вируса зайдут столь далеко, что диагностика и вакцинация начнут сбоить, то возможны и проблемы с лечением при помощи донорской сыворотки или моноклональных антител – эти лекарства потеряют или снизят свою эффективность.

Проблема четвертая – повторные заболевания. Если приспосабливаясь к новым условиям вирус начнет ускользать от иммунной системы, то риску инфицирования будут подвержены и переболевшие КОВИД-19, и вакцинированные.

Дело в том, что при прививке или при заболевании иммунитет будет выработан к «старой» разновидности вируса. И каким бы хорошим он не был, он может не защитить от «нового», мутировавшего варианта вируса.

Если эволюция вируса пойдет по такому неприятному для нас пути, то возможны ошибки диагностики и «не сработавшие» прививки. А это в свою очередь может привести к несправедливой критике разработчиков тест-систем или вакцин. К ложным обвинениям в отношении врачей или лабораторий. Поэтому важно всегда держать в голове возможность эволюции вируса, прежде чем плохо думать про врачей, разработчиков, фармкомпании или ученых.

И, конечно, возможность подобных изменений не отменяет необходимости делать анализы и прививки. Ведь возможный результат эволюции коронавируса не значит обязательный или неизбежный. Тем не менее нужно помнить про эти вероятности и продумывать защитные меры.

И, как и прежде, самым эффективным средством защиты от заражения является маска и ограничение контактов. Эти меры защитят как от старых разновидностей коронавируса, так и от любых новых.

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