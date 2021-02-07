Людас Дапкус. Макароны истории для литовских ушей

Давайте оставим историю для историков — такую мысль нам постоянно транслирует то одна, то другая вроде бы неглупая голова. Разумеется, а как же иначе? Вместе с тем давайте оставим и культуру для деятелей культуры, а спорт — для спортсменов. Пусть все занимаются тем, в чем лучше всего разбираются, не так ли? К сожалению, здесь есть дополнительные условия. И они очень неблагоприятны для наивных людей.

Похоже, что хорошие историки, деятели культуры, спортсмены и специалисты из некоторых других областей до сих пор не заметили, что Литва в течение трех десятилетий живет по соседству с Мордором. Это такое место, где история является важным орудием борьбы, которое вместе с другими науками, культурой и спортом служит для достижения цели режима. Эту, казалось бы, давно очевидную правду в этом году еще раз нам напомнят и это будет болезненно. Ведь в этом году выдался прекрасный случай для очернения и подстрекательства. Это восстание июня 1941 г. и некоторые его участники.

Поэтому когда вы будете читать сообщения о бурных схватках между историками, наблюдать за навешиваемыми ярлыками и удивляться пламенным заявлениям, вспомните это название: "Историческая память". Квадратными буквами — "Историческая память". Это — когда-то созданный по велению Владимира Путина фонд, в котором очень конкретно описаны задачи в отношении стран Балтии. Вот основные пункты этого документа. Напоминаю на тот случай, если кто-то забыл.

Системно оппонировать историческим пропагандистским концепциям "советского геноцида" и "советской оккупации";

Разоблачать инициативы по фальсификации истории, характерные для местных историков и политиков;

Дискредитировать в глазах историков из России и Европы официальные местные историко-политические структуры (комиссии, институты национальной памяти, "музеи оккупации");

Формировать, защищать и распространять правильные с научной стороны и соответствующие интересам России постулаты относительно "проблемных" сюжетов совместной истории;

Поддерживать местных историков, выражающих несогласие с официальным историко-политическим нарративом.

Все это — не какие-то туманные девизы для успокоения совести или имитация деятельности. Это — на удивление эффективно на фоне немощи современной России функционирующая схема, вехи действий, направленных против стран Балтии. По данным международного центра "Досье", эта деятельность находится под надзором специального директората Кремля, которым руководит генерал зарубежной разведки России Владимир Чернов.

Среди наиболее известных его деятелей — известный пропагандист по призванию Александр Дюков, который представляется как историк и специалист по архивам. В команде мечты — еще не менее девяти штатных расследователей-творцов, получивших святое право рыскать по архивам КГБ, в которые другие российские историки не вправе совать свой нос.

Дела стран Балтии до весны прошлого года курировал ветеран — полковник КГБ Евгений Умеренков, который, кстати, не раз посещал Литву и принимал участие в различных "исторических" форумах, пока мы наконец-то не опомнились и не запретили ему въезжать в нашу страну. После ухода Умеренкова продолжать дела дряхлого офицера был назначен его подопечный — другой сотрудник органов безопасности Вадим Смирнов. Цели и методы работы фонда не претерпели изменений. Зачем ломать то, что прекрасно работает?

За 12 лет деятельности фонда были отшлифованы меры воздействия и создана надежная сеть местных сотрудников. Но на этом не остановились: деятельность в странах Балтии включена в куда более широкое поле в Европейском союзе. Например, во Франции сведения о "фашистском" прошлом Литвы, Латвии и Эстонии, а также о "попытках переписывать" историю распространяет L’Humanité — платформа местных коммунистов. В странах Южной Европы и на Балканах существуют подобные каналы, по которым очень эффективно разбрасывается аналогичная информация. Иногда она попадает и в другие средства массовой информации.

Курирует претворение в жизнь целей программы опытный сотрудник органов безопасности Владимир Семиндей, который успел поработать в посольстве России в Риге, но засветился и был с позором выставлен из страны. Ответственность за связи с "друзьями на Западе" несет Олеся Орлёнок, а воспитанник академии ФСБ Дмитрий Ермолаев курирует проекты, связанные с журналистами стран Балтии, эстонской общиной в Крыму. Он — очень занятой специалист, так как помимо этого следит за публичным пространством Литвы, Латвии и Эстонии, а также "инициирует публикации" на актуальные для России исторические темы. Остается надеяться на то, что наши спецслужбы знают об этих "инициативах" и реагируют на них соответствующим образом.

Разумеется, человеку лучше всего видно то, что творится на своем дворе, да и то не всегда — в особенности, когда кто-то в подходящий момент сбрасывает информационную бомбу, которая отвлекает внимание как общественности, так и СМИ. Однако ущерб Литве наносится не только на местном уровне, но и в международном масштабе. Дружине генерала Чернова удалось сплотить целую сеть левацких академиков в Европе, где новости о "прибалтийских фашистах" падают словно зерно в хорошо удобренную почву.

Этими важными делами занимается свыше десяти неправительственных организаций различного толка: от ассоциации по исследованию Восточной Европы (L’association a pour objet l’étude de l’histoire de l’Europe de l’Est) в Париже до комитета по защите русских школ в Киеве. В этом клубе исторических макарон принимают активное участие свыше сотни деятелей из различных партий, журналистов, историков в различных странах. Часть их проектов финансируется из специальных фондов кремлевского директората.

Расследователями центра "Досье" опубликован не один красноречивый эпизод такого тесного сотрудничества. Один из наиболее интересных — визит американского политолога Ариэля Коэна (ранее известного под именем Валерия Когана) в Калининград в 2017 г. Из слитой переписки выясняется, что докладчик был приглашен на дискуссию, устраиваемую одним пропагандистским клубом в университете имени И. Канта, на тему "НАТО и Россия: у красной черты". Основная ее тема — "Третья мировая война может начаться с конфликта в странах Балтии". За участие политологу заплатили. Конкретно — 2500 долларов, а также оплатили лучшую гостиницу в Калининграде. Было сформулировано и конкретное задание — как можно шире распространить информацию о мыслях, звучавших на мероприятии, за Атлантическим океаном с представлением этого "в свете отношений между Россией и администрацией Дональда Трампа".

И это — только один типичный случай, а их — сотни, так как действия идут по отточенной схеме, а для друзей-обозревателей достаточно как долларов, так и евро. Еще один активный боец этого фронта, который просто от любви к России постоянно тиражирует постулаты Чернова и Дюкова, — гражданин Польши Мацей Вишневски. Это, вроде как, журналист, который часто мелькает на экранах российских каналов и даже отправлял свой паспорт в кремлевский директорат для "оформления" поездки в Москву. Этот факт зафиксирован в слитых расследователям делах.

Среди других активных и широко известных пособников "Исторической памяти" — виртуозы манипуляций, интерпретаций и просто бесстыжей лжи, которых лично завербовал, обучил и вымуштровал полковник КГБ Умеренков.

"История упадка. Почему у Прибалтики не получилось". Так называется сочинение одного из его воспитанников — Александра Носова. Этот обозреватель портала RuBaltic поддерживает тесные связи с Санкт-Петербургским университетом, в котором работает консультирующий его профессор, президент российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. Это — не какой-то клуб любителей-самозванцев. Это — постоянно внимательно курируемая профессиональная деятельность. Дружина генерала Чернова — многочисленная и хорошо прикармливаемая. Приказы — четкие, а все ответы — подготовлены заново. Они прекрасно понимают, что путем реконструкции прошлого ими создается будущее — в соответствии с видением и планом своего правителя.

Подумайте об этом, когда кто-то в очередной раз предложит оставить историю для историков.

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