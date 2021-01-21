"Навальный пересек красную черту и стал критиковать лично Путина". Почему российского оппозиционера пытались отравить

Журналист Вадим Штепа после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального решил еще раз пересмотреть все, что мы знаем об отравлении, и проанализировать, как такое могло произойти, и правду ли говорит Billingcat?

История с отравлением химическим веществом ”Новичок” известного российского оппозиционера Алексея Навального стала одной из главных сенсаций минувшего года. Но затем стали вскрываться и вовсе шокирующие подробности, которых, как многие полагали, в современном цивилизованном мире быть не может.

Почему все-таки Навальный?

Уникальность Алексея Навального состоит в том, что он одновременно стал жертвой отравления и его расследователем. У других жертв ”лаборатории кремлевских ядов” такое сочетание, к сожалению, физически получиться не могло. Но в данном случае счастливое стечение обстоятельств позволило Навальному не только оправиться от отравления, но и, в сотрудничестве с Bellingcat, начать распутывать этот ядовитый клубок преступлений кремлевской власти против ее политических оппонентов.

Но для начала взглянем на предысторию — зачем российской власти потребовалось убивать Навального? Он был достаточно известным и даже статусным оппозиционным политиком, занявшим на выборах мэра Москвы в 2013 году второе место. Затем, основав Фонд борьбы с коррупцией, сосредоточился на довольно громких разоблачениях околокремлевских коррупционеров, и эти расследования вызывали нарастающий общественный интерес, даже порою приводя к массовым протестным демонстрациям.

Так было до тех пор, пока он не пересек определенную ”красную черту” и не приступил к критике лично Путина. До этого некоторые наблюдатели делали вывод, что Навальный в своей деятельности мог быть даже полезен Путину — несмотря на то, что ”кремлевский царь” фактически сделал коррупцию системообразующей основой государства, он все же нуждался в таком активном медийном борце с ней, чтобы придворные коррупционеры не слишком многое возомнили о себе. Прямо по русской поговорке: ”На то и щука в озере, чтобы карась не дремал”. При этом само имя Навального ни Путин, ни его окружение, ни ведущие новостных программ российского телевидения никогда не произносили — оно выглядело неким мистическим табу.

Однако осенью 2017 года Навальный заявил о том, что планирует выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2018-го, и его в поездках по стране сразу же стала сопровождать бригада ”боевых химиков” из ФСБ. Об этом он сам подробно рассказал в своем совместном расследовании с Bellingcat. Но все же остается вопрос — почему же они пошли на применение ”Новичка” только в августе 2020 года, когда президентские выборы уже давно прошли, закончившись абсолютно предсказуемой победой Путина? Какую угрозу представлял Навальный летом прошлого года, когда он, в силу предыдущих обвинений, уже не мог выдвигаться ни на какие политические посты?

Видимо, здесь надо обратить внимание на событие, произошедшее месяцем ранее. А именно — в июле 2020 года в России состоялось т.н. ”всенародное голосование” за принятие ”конституционных поправок”, которые фактически сделали пребывание Путина в Кремле пожизненным. Само это голосование выглядело как откровенная пародия на нормальный конституционный референдум — оно зачастую проводилось на улицах и было растянуто на три дня, что сделало практически невозможной миссию наблюдателей. Помимо ”обнуления” путинских сроков, эти ”поправки” означали резкое ужесточение политического режима, который отныне заточен только на борьбу с ”иностранными агентами” и не предусматривает никакой оппозиции в принципе. Даже со стороны ”системных” партий — в том же июле был арестован хабаровский губернатор Сергей Фургал, которому в 2018 году удалось победить на выборах представителя ”Единой России”.

А Навальный поддержал и хабаровские протесты, и начавшиеся тем же летом массовые выступления против режима Лукашенко в Беларуси. И поскольку фактически он оставался единственным российским политиком, который был способен вывести на улицы десятки тысяч человек в разных городах, видимо, тогда и было принято решение о его физическом устранении.

Ядовитая служба КГБ-ФСБ

Почему отравление эффективнее как метод убийства, чем расстрел? — об этом Алексей Навальный также упомянул в своем расследовании. Когда в 2015 году возле стен Кремля застрелили яростного критика кремлевской политики Бориса Немцова, публике сразу стало ясно, кто отдал этот приказ. А отравление вызывает массу вопросов — может быть, виновата сама жертва, которая выпила или съела что-то не то? В первые дни после отравления Навального прокремлевская пресса активно обыгрывала тему, что он ”отравился самогоном” из томской деревни Кафтанчиково. А официальное заключение омской больницы, не нашедшей никакого ”Новичка”, это ”нарушение обмена веществ”. Но от этого не впадают в кому! По сути, Навальный обязан своей жизнью врачам омской скорой помощи, которые сразу же, как его сняли с самолета и не спросив совета у начальства, вкололи ему атропин, который позволил блокировать действие ”Новичка”.

Небольшой исторический экскурс. ”Лаборатория ядов” (”Лаборатория Х”) в советских спецслужбах была создана еще в 1920-х годах. Именно ее жертвами в 1930-е годы стали эмигрировавшие генералы Белой армии Александр Кутепов и Евгений Миллер, а в 1950-е — лидеры Украинского национального сопротивления Лев Ребет и Степан Бандера. В 1978 году в Лондоне был убит болгарский диссидент Георгий Марков — его ”случайно” укололи зонтиком, на острие которого находилась капсула с рицином. Такой ”хитроумный” способ убийства болгарским спецслужбам подсказали их коллеги из КГБ.

Но все же тогдашнее применение ядов для ликвидации политических противников все равно производило на публику впечатление убийств, поскольку эти яды обнаруживались при вскрытии. С общим технологическим развитием развивалась и эта изощренная технология отравлений, целью которой стала абсолютная необнаруживаемость яда. Здесь наиболее показателен случай отравления бывшего сотрудника ФСБ и впоследствии эмигранта Александра Литвиненко в 2006 году. Британским специалистам с трудом удалось установить, что он был отравлен полонием-210 — редким и быстрораспадающимся радиоактивным веществом.

Но наибольшую мировую известность, безусловно, получила попытка отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери в 2018 году. На этот раз российские спецслужбы задействовали нервно-паралитическое вещество ”Новичок”, хотя еще за год до этого, в 2017-м, Россия объявила о том, что она уничтожила все свои запасы химического оружия.

Вообще, в путинскую эпоху в России произошел целый ряд загадочных отравлений оппозиционно настроенных общественных деятелей. Так, еще в 2003 году скончался журналист Юрий Щекочихин, один из активных критиков второй чеченской войны и расследователь взрывов домов в Москве в 1999 году. По отзывам его коллег, ”он умирал стремительно и страшно. За две недели превратился в глубокого старика, волосы выпадали клоками, с тела сошла кожа, практически вся, один за другим отказывали внутренние органы”. Однако власти закрыли уголовное дело ”за отсутствием события преступления”. Три других случая, к счастью, не привели к летальным исходам. Координатор ”Открытой России” Владимир Кара-Мурза перенес двойное отравление — в 2015 и 2017 гг. В 2018 году был отравлен художник и издатель СМИ ”Медиазона” Пётр Верзилов, в 2019-м — писатель Дмитрий Быков.

Но отравления касаются не только медийно известных персон. В последний день 2020 года расследователь Bellingcat Христо Грозев опубликовал данные о перемещениях ”химиков из ФСБ”, которые ”засветились” в деле Навального. И пользователи соцсетей обратили внимание на совпадения их визитов в регионы, где в это время ”загадочно” умирали местные оппозиционные активисты. Так, например, один из членов этой ”бригады” был в Нальчике в то время, когда там умер журналист и правозащитник Тимур Куашев. В 2015 году другой фигурант расследования прилетел в Дагестан, и в те же дни там был найден мертвым активист общественного движения ”Единство” Руслан Магомедрагимов.

Христо Грозев комментирует это так: ”Невозможно, чтобы такой штат с такими специалистами существовал только из-за одного Навального”, добавив, что остальные перелеты показывают, что у группы ”были и другие цели”.

Для всякого современного здравомыслящего человека это абсолютно шокирующая информация! Как называется государство, которое убивает своих собственных граждан? Да еще и запрещенным химическим оружием, иногда применяя его за границей, что создает угрозу жителям других стран (вспомним британку Дон Стёрджес, ставшую случайной жертвой ”спецоперации” против Скрипаля). Можно ли спокойно жать руки лидерам этого государства, как это до сих пор происходит на международных встречах, или оно заслуживает самых суровых мировых санкций? Или нынешний Запад вновь ведет себя в стиле 1970-х годов — да, преследования советских диссидентов мы конечно осуждаем, но торговать с Советами выгодно, и поэтому мы прикроем глаза на их произвол…

”Шерлок Холмс” из Bellingcat

Болгарский журналист Христо Грозев начинал свою карьеру как успешный радиодеятель. В 1990 году он стал основателем первой частной радиостанции в Болгарии, а затем открыл десятки радиостанций в разных странах мира, в том числе и у нас в Эстонии (Raadio KUKU). Работал он и с Россией, но в 2006 году предприимчивого болгарина вынудили продать все его медиапроекты, а в 2016-м его разрешение на пребывание было и вовсе аннулировано ФСБ.

Причина состояла в том, что Христо к тому времени увлекся расследовательской журналистикой, а для путинского режима, уже начавшего гибридную войну против всего цивилизованного мира, объективные расследования стали опасны. Например, именно Bellingcat с Христо Грозевым как его главным расследователем выяснили подробности того, откуда и как в Украину попал комплекс ”Бук”, из которого в 2015 году был сбит малайзийский Boeing.

Возвращаясь к недавним событиям, перескажем вкратце самое свежее интервью от 12 января 2021 года, которое болгарский ”Шерлок Холмс” (Христо Грозев сам себя сравнивает с этим литературным персонажем) дал одному из независимых русскоязычных Youtube-каналов:

- Как вы докажете, что расследования Bellingcat реально независимы, а не делаются с подачи западных спецслужб?

- Очевидный ответ: если бы западные спецслужбы знали, что российские институты продолжают заниматься разработкой химического оружия, почему они не сказали своим правительствам об этом раньше? Почему эти институты до сих пор не включены в санкционные списки? Так что Bellingcat находит информацию сам.

- Наверняка, в деле Навального у вас появилось множество направлений для расследования. Какие из них вы считаете самыми важными?

- Один из важнейших вопросов: кто конкретно давал добро и инструкции для этой операции? Ведь очевидно, что такая структура внутри ФСБ не может просто так существовать годами, со своими гигантскими бюджетами, если на это нет санкции с самого верха. Но мы хотим не просто умозрительно догадываться, а получить четкие доказательства.

- Получается, вы опережаете в своей деятельности многие западные спецслужбы?

- Они с их возможностями могли бы сделать в сотни раз больше нас, ведь Bellingcat — всего лишь некоммерческая организация журналистов-расследователей. И я считаю стыдом для Запада, что они этого не делают. Но надеюсь, наша деятельность заставит их активизировать собственную.

- С учетом того, что вы установили, лидерам Запада должно быть просто жутко общаться с Путиным…

- Надеюсь, что случай Навального все-таки поменяет отношение лидеров Запада к личности президента России. Все-таки даже уничтожение Боинга можно было списать на военную ошибку, а здесь напрямую идет речь о программе физического уничтожения оппозиции. Такая логика совершенно неприемлема для западных стран. Думаю, что не найдется ни одного ”полезного идиота”, который скажет, что и это Путину надо тоже простить. Полагаю, что в ближайшие месяцы ситуация будет развиваться очень интересно — к тому же это совпадает с приходом нового президента США, который заявляет гораздо более жесткую линию по отношению к Кремлю, чем предыдущий.



- Что вы думаете о могуществе российской агентурной сети на Западе?

- Боюсь, что масштаб этой сети гораздо больше того, чем мы себе представляем. Но это мы узнаем только при изменении власти в России.

- Кто мог бы официально расследовать эти преступления с химическим оружием, если на российские суды, понятно, надежды нет?

- Их надо расследовать в универсальной юрисдикции, как преступление против человечества. Теоретически, этим может заняться любая европейская страна, нужна только воля политиков и прокуроров.

- Готов ли сам Навальный, по-вашему, пойти до конца в своем деле?

- Да, в нашем общении я это заметил. И его желание вернуться в Россию доказывает, что он готов к реальной борьбе с путинским режимом, несмотря на все риски…

Итак, 17 января Алексей Навальный, как и обещал, вернулся в Россию. Но, как и предсказывали многие наблюдатели, был немедленно задержан. Впрочем, он и сам напророчил такой исход еще в конце минувшего года: ”Я ж сразу сказал: они попытаются посадить меня за то, что я не умер, а потом искал своих убийц. За то, что доказал: за всем стоит лично Путин. Он вор, готовый убивать тех, кто отказывается молчать о его воровстве”.

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