Объявлена акция "Миллион автоаптечек Украине"

В понедельник по всей Литве начнется гражданская акция, цель которой – собрать миллион автомобильных аптечек и передать их Украине. Жителей Литвы просят не выбрасывать подлежащие замене с 1 июля автоаптечки физических и юридических лиц, а доставлять их в специальные пункты сбора по всей стране.

"Непрекращающееся российское вторжение и агрессивная война в Украине призывает всех нас сплотиться и помочь народу Украины. С первого дня войны мы активно работаем на благо Украины, но обороняющаяся страна по-прежнему нуждается в нашей поддержке и помощи. Мы знаем, что в данный момент раненым на войне людям особенно важна и нужна помощь в виде бинтов и других медицинских средств.

Так как с 1 июля 2023 г. литовские водители должны обновить или приобрести в свои автомобили наборы первой помощи (аптечки) нового образца, старые аптечки окажутся ненужными или не будут использоваться, однако они стали бы весомой поддержкой для защитников Украины и гражданского населения. Мы стремимся собрать как можно больше сменных аптечек, которые будут переданы как в зону боевых действий, так и гражданскому населению", – сказала инициатор акции Оксана Пашкявичене, глава ассоциации "По шажочку", оказывающей помощь Украине с начала войны.

"Литва по-прежнему слышит просьбу украинцев о помощи. И если мы можем заменить сломанные, испортившиеся вещи на новые, то одно в борьбе Украины с оккупантами является бесценным: жизнь и здоровье военнослужащих и мирного населения. Поэтому мы призываем жителей Литвы подарить сменные аптечки украинцам", – подчеркнул министр транспорта Марюс Скуодис.

Сбор аптечек будет проводиться в специальных пунктах приема на автозаправках Circle K и в отмеченных знаками акции местах, указанных муниципалитетами.

Сбором аптечек по всей Литвы займется команда DPD Lietuva.

До отправки в Украину аптечки будут храниться (складироваться) в помещениях ЗАО Elektrum Lietuva. Позже они будут проверены и доставлены в Украину.

Стать послами акции согласились Алексей Арестович, Андрюс Мамонтовас, Мартинас Гига, Бенедиктас Ванагас, Вайдотас Жала и Антанас Юкнявичюс.

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