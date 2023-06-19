Немецкая компания в Вильнюсе увольняет всех работников

Компания Van Hessen Lithuania с немецким капиталом, производящая мясные изделия и изделия из мяса птицы, сообщила о намерении уволить 75 работников.

О массовом увольнении Службе занятости сообщили 15 июня.

По данным реестра юридических лиц, единственным акционером ликвидируемой компании является компания Van Hessen Germany casings, зарегистрированная в Германии. Ранее эта компания, созданная в 1996 году в Вильнюсе, называлась Darsela.

Доход Van Hessen Lithuania в 2022 году составил 2,76 млн евро, убыток -110 тыс. евро.

По данным Содры численность работников компании на 15 июня составляла 75 работников, средняя зарплата которых в апреле составила 1 841,59 евро (около 1 155 евро "на руки").

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