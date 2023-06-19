Экс-доброволец полка Калиновского объявил голодовку в Литве. Его подозревают в убийстве другого бойца

Бывший доброволец полка Калиновского, который находится в заключении в Вильнюсе по подозрению в убийстве другого бойца, объявил голодовку. К ней присоединился его отец, а родственники экс-калиновца пришли с протестом в Генпрокуратуру Литвы, сообщает "Радыё Ўнэт".

В декабре прошлого года бывшего добровольца полка Калиновского нашли в Вильнюсе мертвым. Как писало "Радыё Свабода" со ссылкой на свои источники, мужчина пришел в гости к другому экс-калиновцу и его жене. Перед смертью погибший якобы попросил приятеля поговорить наедине в отдельной комнате, а через некоторое время был обнаружен там с ножом в сердце. Хозяина квартиры задержали на месте происшествия.

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С тех пор белорус уже полгода находится за решеткой по подозрению в убийстве. Чтобы доказать свою невиновность, он потребовал проверить его на полиграфе, прокуратура сначала согласилась на это, но потом отказала без объяснения причин, рассказал изданию отец экс-калиновца Сергей.

— Я уже написал официальное письмо и в Генпрокуратуру [Литвы], и в президентский дворец, чтобы человека услышали. Не услышат сегодня — значит, будем выходить дальше, — заявил отец молодого человека.

Он добавил, что после отказа прокуратуры родственники нашли частного полиграфолога и были готовы заплатить ему за проведение проверки, но этот вариант также не разрешили.

По словам Сергея, вопреки заявлению следствия об убийстве его сын утверждает, что полгода назад его бывший сослуживец покончил с собой:

— Он все это видел, они оба были в одной комнате. На ноже нет отпечатков сына, только отпечатки погибшего. Были вопросы к экспертам, можно ли убрать эти отпечатки, ответ — нет, маловероятно. Сыну никто не верит.

Сейчас досудебное следствие продлили еще на месяц. Родственники молодого человека в прошлую пятницу пришли в Генпрокуратуру Литвы, чтобы выразить несогласие с ходом расследования. Кроме того, 15 июня подозреваемый экс-калиновец объявил голодовку, к которой присоединился его отец.

— Это крайняя мера. Голодовка "мокрая", то есть человек пьет только жидкость. Понятно, что здоровья это не прибавляет, — говорит Сергей.

По его словам, сын «понимает, что калечит себя», однако «подвижки в деле могут начаться только тогда, когда произойдут изменения в крови и с организмом».

Дело осложняется военным прошлым подозреваемого, утверждает сестра молодого человека.

Мать белоруса рассказала, что семья узнала о его вступлении в полк Калиновского уже постфактум, а после окончания службы он обратился за психологической помощью:

— У него были большие планы на будущее. Он учится в университете. Он брал академический отпуск и с февраля должен был восстановиться на учебе.

Теперь семья надеется, что бывшему добровольцу все же позволят пройти проверку на детекторе лжи и это поможет установить истину.

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