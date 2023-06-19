Почти половина литовцев живет от зарплаты до зарплаты

Почти половина, 47% опрошенных указывают, что их расходы равны их доходам или превышают их. Такие данные выявил репрезентативный опрос населения страны, проведенный по заказу Swedbank.

По данным исследования, число утверждающих, что их расходы за последние 12 месяцев были равны их доходам или их превышали, – наиболее высокое среди жителей с наименьшими доходами (до 300 евро после вычета налогов) – 76 проц. Но и зарабатывающие больше сталкиваются с такой ситуацией.

57 проц. участвовавших в опросе жителей, зарабатывающих 301-1000 евро, утверждают, что расходы были равны доходам или их превышали. Так утверждали и 38 проц. лиц, получающих 1001-1300 евро, а также 35 проц., зарабатывающих 1301-1600 евро. Среди зарабатывающих более 1600 евро "на руки" таких было 8 проц.

По словам главы Института финансов Swedbank Юрате Цвиликене, людям, чьи расходы превышают доходы или они им равны, стоит помнить о проверенных временем правилах управления финансами и уделять больше внимания планированию бюджета.

"Живя от зарплаты до зарплаты, любая финансовая неожиданность может выбить из колеи. Если в конце месяца у нас достаточно средств только для удовлетворения необходимых потребностей до следующей зарплаты, незапланированные, но неизбежные более высокие расходы вызовут большое напряжение и заставят нас влезть в долги", - сказала Ю. Цвиликене.

По мнению финансового эксперта, чтобы не оказаться в финансовой яме, необходимо составлять ежемесячный бюджет. По ее словам, для этого подойдет даже самая простая таблица Excel, в которой полученные доходы распределялись бы по строкам расходов. Но сегодня такую ​​задачу еще больше упростили умные приложения, такие как Wallet, Monefy или Mint, инструменты отслеживания расходов в банковских приложениях.

Повышение безопасности и контроля

Ю. Цвиликене отмечает, что, когда речь идет о бюджете, не случайно рядом с необходимыми расходами упоминается экономия. Это крайне важный навык и важный гарант финансовой безопасности.

По ее словам, всего 18 проц. жителей полностью согласны с утверждением, что они чувствуют контроль над своими финансами.

"Существует старое как мир правило, что после получения доходов мы должны сначала заплатить себе – отложить часть дохода на сбережения. Нередки случаи, когда те люди, которые тратят весь свой доход, независимо от его размера, также сталкиваются с трудностями в накоплении финансового резерва. Однако со сбережениями гораздо легче переносить финансовые потрясения, они значительно повышают чувство финансовой защищенности и спокойствия", - утверждает эксперт.

Однако, если мы по-прежнему чувствуем, что средств хватает только на удовлетворение всех необходимых потребностей и не видим возможностей для сбережений, Ю. Цвиликене советует задуматься о возможности получения дополнительного дохода. Например, можно увеличить свой располагаемый доход, воспользовавшись своим хобби или любовью к вождению, а также сдав в аренду неиспользуемую технику.

Репрезентативный опрос жителей Литвы в январе этого года по заказу Swedbank провела компания общественного мнения и социальных исследований Kantar Sifo. В опросе приняли участие 1 тыс. респондентов, результаты опроса отражают мнения и оценки жителей страны в возрасте от 18 до 75 лет.

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