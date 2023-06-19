Около каунасского ТЦ Akropolis молодой человек в нижнем белье кричал, забравшись на перила стоянки

Каунасцы были обеспокоены тем, что на 4 этаже стоянки для автомобилей около каунасского Akropolis молодой человек в нижнем белье забрался на перила. Он кричал, ходил по перилам. Приехавшим пожарным-спасателям и врачам удалось его успокоить и увезти в специализированное медучреждение, пишет Kas vyksta Kaune.

"Около Akropolis стоит скорая и пожарные-спасатели, на четвертом этаже собрались люди. Из-за съехавшихся автомобилей образуется затор", – писала читательница Kas vyksta Kaune Юстина.

По словам очевидцев, мужчина на перилах был в одном нижнем белье. Каунасская полиция рассказала журналистам, что у молодого человека, вероятно, проблемы с психикой. Он кричит всякую несуразицу и ходит по перилам. По словам полицейского, молодой человек прыгать вниз не собирался.

Пожарные-спасатели рассказали, что на месте происшествия приготовили подъемник, надули воздушную подушку. Главному спасателю удалось уговорить молодого человека спуститься с перил и передать в руки врачей. Молодой человек проверяться на трезвость отказался, его увезли в специализированное медучреждение.

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