В парламенте зародилась новая идея – электронные сигареты по рецептам

Купить электронные сигареты можно только по рецепту врача и только в аптеке – такую инициативу зарегистрировали литовские депутаты. По их словам, это поможет уменьшить масштабы распространения электронных сигарет и их доступность несовершеннолетним.

В понедельник группа депутатов во главе с Аурелиюсом Веригой зарегистрировала поправки к закону о контроле над табачными изделиями и связанными с ними производными. В группе 26 депутатов.

Политики предлагают разрешить продажу электронных сигарет только по рецептам врача. Электронными сигаретами лицензированных торговцев или оптовиков могли бы торговать только аптеки.

В документе приводится пример Австралии, где с 1 октября 2021 года электронные сигареты, никотиновые капсулы и жидкий никотин продают только по рецептам местных врачей.

Такие рецепты могут выписать, но не обязаны это делать, врачи, включенные в специальный список. В каждом отдельном случае врачи принимают решения, оценив риск и пользу в конкретных обстоятельствах.

"После принятия этого решения продажи электронных сигарет и никотина без рецептов в Австралии незаконны, кроме того, незаконно и владение такими вещами без рецепта, незаконным является и импорт таких товаров с зарубежных сайтов без действующего рецепта врача", – отмечают депутаты.

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