Синоптики предупреждают: в Литву идет ливень и град когда не выходить на улицу

В понедельник днем будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут небольшие ливни с грозами. Местами будут идти сильные осадки. Местами прогнозируют град. Днем будет 23–28 градусов тепла, прохладнее только у моря - 18–21 градус. Согласно информации синоптиков, сильный дождь в Вильнюсе пойдет в период с 16 до 17 часов.

Во вторник ночью будет спокойно и ясно. Небольшие дожди возможны лишь на севере и на востоке страны. Ночью будет 11–16 градусов тепла. Днем небольшие дожди снова пройдут в большинстве районов. Сильные осадки прогнозируют в основном на востоке страны. Днем будет 23–28 градусов тепла, у моря 20-22 градуса.

В среду Литва ненадолго попадет в зону высокого давления. Ночью пройдут небольшие дожди, будет 11–16 градусов тепла. Днем будет 26–31 градус тепла.

В четверг с запада в Литву придет циклон с холодным атмосферным фронтом. Ночью на западе, а днем в большинстве районов пройдут дожди, местами с грозами. Ночью будет 14–19 градусов тепла, днем до 22–27 градусов, только на западе будет прохладнее - около 20 градусов.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!