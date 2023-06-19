Полиция просит о помощи в выявлении подозреваемого в жестоком убийстве котенка

В социальных сетях появилась фотография зверски замученного котенка. Каунасцы создали в социальных сетях группу "Распятый в Каунасе котенок". Подозреваемый попал в объектив видеокамеры.

ПУ Rožinė pėdutė прислало видео, на котором виден мужчина, который нес мешок, палку и лист картона. Предполагают, что кот был в мешке.

Экзекуция была проведена в ночь с 14 на 15 июня в Каунасе, на проспекте Саванорю, около дома номер 407.

Животное было повешено за лапы на доске с изображением мужского полового органа.

Возмущенные жители объединились в группу в социальной сети и ищут подозреваемого. За информацию предлагают 1500 евро.

Полиция расследует случай жестокого обращения с животным.

Очевидцев или людей что-либо знающих об этом происшествии, просят звонить по номеру 112 или связаться с ПУ Rožinė pėdutė.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!