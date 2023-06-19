Необычные виды пользователи могли увидеть в группе "Энтузиасты погоды".
"Раньше я такого неба никогда не видела, было страшно, что небо упадет", – писала одна из комментаторов. "Фотография впечатляет: видны мощь и величие природы", – писала другая женщина.
На самом деле небо напоминает облачный вихрь. "Это суперячейка, по-английски High Precipitation supercell, она несет в себе много осадков. Условия ее создания непростые", – рассказала автор фото Агне Купчюнайте.
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