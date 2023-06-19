Жители Литвы в выходные фиксировали необычные виды: прежде такого неба многие не видели

Земля в выходные подарила жителям необычные картины, как из фантастического фильма или с сюрреалистической картины.

Необычные виды пользователи могли увидеть в группе "Энтузиасты погоды".

Violetos Stankauskaitės nuotr. Foto: Asmeninio albumo nuotr.

"Раньше я такого неба никогда не видела, было страшно, что небо упадет", – писала одна из комментаторов. "Фотография впечатляет: видны мощь и величие природы", – писала другая женщина.

Varėnos rajonas, Romualdo Gelažausko nuotr. Foto: Asmeninio albumo nuotr.

На самом деле небо напоминает облачный вихрь. "Это суперячейка, по-английски High Precipitation supercell, она несет в себе много осадков. Условия ее создания непростые", – рассказала автор фото Агне Купчюнайте.

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