Центробанк Литвы признал - падения экономики избежать не получится

В начале этого года ориентированная на экспорт промышленность Литвы понесла серьезный ущерб, темп экономики замедлился, это корректирует прогнозы роста ВВП страны. Центробанк Литвы отмечает, что рост экономики в этом году будет отрицательным и составит -1,3%.

По данным ЦБ, благодаря инвестициям фондов ЕС и восстановлению покупательной способности жителей экономика начнет восстанавливаться.

"Внутренний спрос и экспорт в этом году будут двигаться в разных направлениях. Внутренний спрос будет расти за счет роста зарплат и инвестиций фондов ЕС, а экспорт будет снижаться и восстановится лишь в конце года. Плохая обстановка в сфере экспорта в этом году обусловит рост экономики. Реальный ВВП снизится на 1,3%. В следующем году прогнозируют рост ВВП на 2,7%", – сказал председатель правления ЦБ Гедиминас Шимкус.

В конце марта ЦБ прогнозировал рост ВВП в 2023 году на 1,3%, а в 2024 г. – 3,2%. По словам Шимкуса, промышленность, которая пару лет назад вела экономику к росту, на этот раз переживает спад.

"Промышленность долгое время заслуженно именовали локомотивом экономики. Но сейчас именно ситуация с промышленностью обусловила спад экономики. Не используют почти треть мощностей. Это падение наблюдается после быстрого роста. ВВП в промышленности в 2021 г. вырос на 12%", – заметил глава ЦБ.

По его словам, нынешнее состояние экономики можно назвать "коррекцией".

"Экономика сжимается не на ровном месте, а после периода роста. Росло напряжение на рынке труда, росло давление на зарплаты и цены. Мы видим, что сейчас напряжение снижается. Что случилось? Рецессия, техническая рецессия, кризис? Можно узреть еще один вариант: коррекция", – заметил Шимкус.

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